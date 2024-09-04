СБУ выяснило, что Гордон - не агент ФСБ

Как стало известно, для срыва логистики сил обороны агенты планировали серию подрывов на путях Укрзализныци. В частности, российская спецслужба поставила им задачу: взорвать один из путей на Киевщине.



Правоохранители утверждают, что задержанные взорвали железнодорожный путь в Полтавской области, чтобы помешать логистике ВСУ.



Также агенты собирали данные об украинских деятелях, которые "интересовали" ФСБ: места жительства и посещения, график дня и круг общения определенных лиц.



"Все это - с целью дальнейшей физической ликвидации этих деятелей. Среди тех, на кого российские спецслужбы готовили заказное убийство, был украинский журналист Дмитрий Гордон", - отметили в СБУ.



Все фигуранты вместе с депутатом задержаны. Сообщается, что во время обысков у них были обнаружены средства связи и электронные устройства с подтверждениями разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.



Им сообщили о подозрениях в зависимости от совершенных преступлений: ст. 111 (государственная измена), ст. 113 (диверсия), ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.