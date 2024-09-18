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З`явилась доволі реалістична версія затримання Усика в Польщі
18 сентября 2024 | 17:57
Олександр Красюк, промоутер чемпіона світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO Олександра Усика, прояснив затримання свого клієнта в аеропорту польського міста Краків. Допис із роз'ясненням ситуації Красюк опублікував на своїй сторінці в Instagram.
Раніше авторитетний американський спортивний телеканал ESPN стверджував, що Усика затримали разом із тренером Сергієм Лапіним. У свою чергу Красюк повідомив, що насправді боксер був у компанії товариша-тезки.
За словами Красюка, стан друга Усика був оцінений співробітниками аеропорту як глибоке алкогольне сп'яніння, що й стало причиною інциденту.
Насправді ж, як каже промоутер, версія про алкогольне сп'яніння була хибною.
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