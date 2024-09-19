Маск отключил кадыровский "Кибертрак"

19 сентября 2024 | 19:41

Авто превратилось в кусок железа.

Кадыров заявил, что Маск отключил Cybertruck, якобы подаренный ему основателем "Тесла", разместив в своем Telegram-канале шутливое фото. Ранее Маск опроверг заявление и сообщил, что не делал подарков Кадырову.

"Вы наверняка помните его подарок - Кибертрак, который мы оснастили пулеметом и отправили на СВО... Так вот, недавно Маск удаленно отключил Кибертрак. Не по-мужски это. Пришлось отбуксировать железного коня", - написал Кадыров.