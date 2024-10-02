Про глыбу Поплавского сняли фильм

1995 год инфляция несколько приостановилась.Денежная масса в виде купонокарбованцев составляла немерянные объемы.Через полтора года будет введена гривна. А пока--на снимке--цыганские дети-попрошайки на Крещатике получили милостыню--100-купонную пачку тогдашних денег--(50.000 купонов=1 долл.США--тогдашний курс.)

Цитата из фильма: "Это большая личность. Большой авторитет для украинской культуры. Это человек-пример для других", - говорит президент Украины Виктор Ющенко.

К 75-летнему юбилею Михаила Поплавского вышел документальный фильм о его украинском пути поражений и побед. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YоuTube Михаила Поплавского.