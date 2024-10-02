ТЕМА

Про глыбу Поплавского сняли фильм

02 октября 2024 | 10:20

К 75-летнему юбилею Михаила Поплавского вышел документальный фильм о его украинском пути поражений и побед. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YоuTube Михаила Поплавского.


Цитата из фильма: "Это большая личность. Большой авторитет для украинской культуры. Это человек-пример для других", - говорит президент Украины Виктор Ющенко.
 



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