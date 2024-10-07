В поліції підмінили вилучені кошти на фальшифки

07 октября 2024 | 15:50

Київський апеляційний суд відмовив у скарзі представника Головного управління Національної поліції Київської області, яким державу зобовʼязали відшкодувати 1,3 млн гривень. Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на постанову від 23 вересня.

У 2019 році поліція розслідувала заволодіння службовцями компанії-підрядника коштів, що виділялися на капітальний ремонт і реставрацію лівого крила двосекційного 9-ти поверхового гуртожитку Національної академії СБУ в місті Києві.

При обшуку в будинку засновниці приватної фірми вилучили готівку: 20 тис. доларів США, близько 2 тисяч євро і понад 200 тис. гривень. У червні 2021 року суд скасував арешт цих коштів. Власниця з адвокатом приїхала до відділку поліції, де їй вручили пакет. Відкривши пакет, жінка запідозрила підробку купюр і разом із адвокатом і поліцейським поїхала до відділення банку, де їй підтвердили, що замість грошей у пакеті були листочки, надруковані на принтері.

Громадянка подала позов про стягнення матеріальної і моральної шкоди.

Співробітник Бучанського відділу поліції поліції повідомив суд, що вилучені перебували в слідчої по справі до квітня 2020 року і тільки через 8 місяців вона передала їх на зберігання до сейфу ГУ НП Київської області.

У поліції провели службове розслідування і результати передали в ДБР. Слідча повинна була передати гроші для зберігання в уповноважений банк, а не зробивши цього, взяла на себе особисте зобовʼязання за їх зберігання. На початку 2021 року, здавши гроші до сейфу поліції, слідча звільнился.

У січні 2024-го Голосіївський райсуд міста Києва стягнув для постраждалої відшкодування в еквіваленті 1,3 млн грн. Ця сума включає майнову шкоду, втрати від інфляції і три відсотки річних.

Поліція оскаржувала це рішення, добиваючись його скасування. Серед іншого у скарзі йшлося, що позивачка, начебто, не представила жодного доказу того, що ГУНП в Київській області вчинило проти неї незаконні дії і без вироку такі вимоги не підлягають задоволенню. А за наявності підстав відшкодувавати гроші треба за рахунок винуватця, а не державного Казначейства.

Однак апеляція задоволена не була. Відповідно до практики Верховного суду, шкода, завдана втратою тимчасово вилученого слідчим майна відшкодовується власникові майна за рахунок коштів державного бюджету України.

Колишній слідчій поліції оголосили підозру в привласненні чужого майна у великих розмірах (ч.4 ст.191 ККУ). Із 2022 року обвинувальний акт стосовно неї розглядається у Печерському районному суді Києва.

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