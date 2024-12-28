В Японии умерла 78-летняя черная вдова

28 декабря 2024 | 14:27

В тюрьме японского города Осака в возрасте 78 лет умерла весьма зловещая дама, героиня головокружительных преступлений в стиле нуар-эротик по имени Тисако Какэхи, более известная теперь по прозвищу «черная вдова». С молодых лет, по некоторым данным, она отправила на тот свет до десятка своих сексуальных партнеров, сходивших от нее с ума.

Впервые эта ягодка вышла замуж в 24 года и последовательно сменила четырех мужей. Все они умерли при сомнительных обстоятельствах, оставляя возлюбленной супруге все свое умущество, поскольку исправно писали завещания в ее пользу. С последним супругом "черная вдова" прожила всего месяц - в Японии любители чернухи-желтухи потом хихикали: мол, не терпелось оформить наследство.

Затем дама стала серьезной клиенткой служб знакомств - говорила об одиночестве и просила свести с мужчинами немолодыми, состоятельными, без детей и близких родственников. Если верить следствию, то трое из ее пожилых новых знакомых, как и последний муж, улетели в мир иной с помощью капсулы с цианистым калием. "Выпей, милый, это потрясающая пищевая добавка, я мечтаю о головокружительном сексе». Однако следствие смогло доказать только убийство последнего мужа и двух последующих кавалеров - на остальных железных улик не хватило.

К повешению «черную вдову» приговорили еще в 2017 году, но дело, как всегда в Японии, затянулось. Адвокаты, ясное дело, все обжаловали, напирая на то, что, мол, истории туманные, давно минувших дней. Впрочем, Верховный суд в 2021 году подтвердил вердикт – на виселицу. Но упорная дама до своего последнего дня не сдавалась – она возбудила новый процесс, пытаясь доказать, что по крайней мере по одному делу ее оболгали.

Ну, и об экономической стороне приключений «черной вдовы»: в общей сложности она срубила на наследствах по нынешнему курсу по меньшей мере 9 миллионов долларов. Почти всё спустила в авантюрных операциях на фондовой бирже и в прочих кренделях. Короче, история экзотическая, почти невероятная в благопристойной и безопасной Японии, где, тем не менее, временами в обстановке всеобщего благодушия из шкафа вдруг с грохотом вываливается спрятанный там пыльный скелет.