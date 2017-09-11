Убийство Тимура Махаури: ищите кровников

11 сентября 2017 | 13:16 , Олег Ельцов, ТЕМА, для ФРАЗЫ

По мнению профессионалов, с точностью 90% можно допустить, что причиной пятничного взрыва на Бесарабке в Киеве стала кровная месть. Именно на этой версии следует сосредоточить усилия следствия. Одна беда: в МВД некому «сосредотачиваться».

Сразу после случившегося в СМИ началась настоящая информационная какафония. Представители МВД говорили одно (причем, разные спикеры высказывали разные версии случившегося и порой противоположные оценки), у СБУ был свой «альтернативный» портрет личности погибшего и картина преступления. Так, СБУ утверждает, что Тимур Махаури (вернее сказать - Али Тимаев) – борец с путинским режимом и личный враг Рамзана Кадырова. Почему этот враг путинского режима погиб не в бою с пропутинскими боевиками на востоке Украины, а в центре мирного Киева за рулем «Тойоты Камри» и «боевой подругой» с пересиликонеными губами – спецслужба умалчивает. Зато сообщает, что Тимаев «…Поддерживал дружеские отношения с бойцами, которые принимали участие в боевых действиях в районе проведения АТО.»

В свою очередь МВД несет совершенно противоположную информационную пургу. Глава пресс-службы Артем Шевченко в свою очередь вспомнил, что Тимаева задерживали с незарегистрированным оружием, он заключил сделку со следствием и отделался условным наказанием. На предмет участия в боевых действиях в зоне АТО, Шевченко заявил уклончиво: «Сейчас выясним, кто он есть. С какой стороны баррикад воевал». А его коллега и по совместительству главный социалист страны Илья Кива докоментировался до того, что убийство Тимаева и планы Саакашвили нелегально пересечь украинскую границу – звенья одной цепи!

В действительности, Тимаев не был активным участником боевых действий на востоке Украины, а как утверждают информированные источники, «проходил рядом». Да, он имеет связи среди чеченских участников боевых действий, но сам активной роли в защите украинского отечества не принимал.

Зато участвовал в действиях иного рода – на мирной территории. Примерно год назад его машину атаковала «Альфа» и выявила не только два «ствола», но и бронежилет. Тогда Тимаев пошел на сделку со следствием и получил пять лет с отсрочкой на три года. Как-то не очень вяжется с нимбом героя АТО.

Роль извечного врага путинского режима (по версии СБУ) Тимаеву-Махаури тоже не очень подходит. Британская «Гардиан» описывает убийство в Стамбуле 1 ноября минувшего года чеченца Абдулвахида Эдильгериева. Эдильгериев воевал в Сирии и на востоке Украины (против сепаратистов). Его расстреляли пятью выстрелами около личного авто. Единственным задержанным по делу оказался Махаури. Следствие располагало записью разговора Махаури с куратором российской спецслужбы, но ничего доказать не смогло. Вскоре Махаури перебрался в Киев. По версии «Гардиан» это был лишь один из эпизодов уничтожения противников Рамзана Кадырова по всему миру. По данным британских журналистов, Тимаева-Махаури подозревает в убийствах нескольких чеченских эмигрантов в Турции.

Что любопытно: убийство Эдильгериева в Стамбуле совпадало с убийством Тимаева в Киеве по одному важному признаку: в обоих случаях в автомобиле жертвы находились несовершеннолетние девочки. Эдильгериев при нападении успел спрятать трехлетнюю племянницу под сиденье, а сам выскочил из салона авто. В момент взрыва Тимаева в Киеве, в салоне с ним находились охотница на богатых мужчин с силиконовыми губами, родом из Донецка, и ее 12-летняя дочь.

По горячим следам спикер МВД Артем Шевченко добавил убитого к криминальному сообществу: «…лицо, достаточно известное в криминальных кругах, которое имело устойчивые связи с разного рода чеченскими кругами».

Но уголовный мир имеет привычку устранять врагов без посторонних жертв – не по понятиям это. К тому же, источники автора, которым я склонен доверять больше, чем заявлениям МВД, говорят, что Тимаев не был уголовным авторитетом (чеченцы в принципе редко входят в блатной мир). В чеченских войнах 90-х в Украине он также не принимал участия.

Удивляет иное: при максимальном резонансе этого убийства в комментариях силовых структур нет никакого упоминания о том, к какому тейпу принадлежал Тимаев. Открою секрет для борцов с этнической преступностью: когда речь идет об убийстве чеченца, в первую очередь следует установить его тейповую принадлежность. Дело в том, что родовые связи в чеченском обществе является основополагающими. Вслед за этим идет политические взгляды, противостояние с режимом и пр. Если Тимаев действительно повинен в убийстве Эдильгериева и других чеченцев в Турции, как о том пишет уважаемое британское издание, основная версия устранения Тимаева становится очевидной, ведь кровная месть у чеченцев – это святое. Кстати, по заявлениям прессы и правоохранительных органов, Тимаев уже пережил несколько покушений – как в Грузии, где он обитал раньше, так и в Киеве, куда перебрался вскоре после убийства в Турции.

Наверняка, украинским правоохранительным органам была известна информация о подозрениях в отношении Тимаева, но это не помешало ему находиться в нашей стране и разъезжать с автоматами в авто. И почему он не понес наказания и не был выдворен из страны даже после задержания с оружием – большой вопрос. Ведь тем самым украинские правоохранители фактически спровоцировали взрыв в самом центре Киева.

Впрочем, нет уверенности, что люди в погонах ведали, что творили. Результатом «успешных» реформ МВД стало вымывание профессионалов и их замена красивыми полицейскими, которых ничему не успели научить. Кстати, сегодня в рядах новых патрульных полицейских грандиозная текучка и некомплект – не взирая на красивую форму и высокие зарплаты.

На фоне резонансного взрыва на Бессарабке как-то затерялось сообщение в тот же день об еще одном не менее дерзком покушении с погоней и перестрелкой в центре Киева. На перекрестке улиц Дегтяревской и Зоологическая недалеко от метро "Лукьяновская" произошла погоня со стрельбой. Двое киргизов вышли из мечети, сели в «Ягуар», после чего по машине открыли огонь неизвестные из «Опеля». Началась погоня за жертвами по улицам города. Попутно разбили проезжавший мимо «Порше». Выпустив 15 пуль по «Ягуару», нападавшие покинули «Опель» с находившимся там оружием и скрылись бесследно. Жертвы атаки обратились за медпомощью – у них многочисленные ранения. Милиция ничего предпринять не смогла.

Этот эпизод, как и взрыв авто Тимаева – будничные эпизоды из жизни этнической преступности в Украине. И это лишь то, что выплеснулось наружу благодаря дерзким действиям киллеров.

Увы, раскрывать такие преступления в стране некому, ибо правоохранительные органы и преступность, особенно такая специфическая ее ветвь, как этническая, существуют отдельно друг от друга: МВД и СБУ живут своей жизнью, преступники – своей. Спецов в рядах людей с погонами не осталось. Поэтому в нашу воюющую страну съезжаются криминальные отбросы со всего мира. Им здесь нечего бояться. Тот же Тимаев (кличка Тимур Махаури) по поддельному паспорту, оформленному на Тимура Махаури, ранее попал в Турцию, что также вменяется ему в вину турецкими правоохранительными органами. Украинские силовики должны были знать об этом факте и исключить нахождение мужчины со «сложной биографией» на нашей территории. Вместо этого с ним заключили сделку после задержания с оружием в салоне авто.

Ни о каком контроле криминогенной ситуации в стране речь уже не идет. Равно как и о контроле над границей. А ведь Погранслужба, напомним, также находится в структуре МВД. Сегодня Арсен Аваков, вместо того, чтобы подать в отставку за тотальный провал реформы МВД, смехотворно оправдывается за беспрепятственный штурм погранперехода во время пересечения польско-украинской границы Михэилом Саакашвили, мол – МВД не хотело жертв! А как насчет возможных жертв прохожих при взрыве авто Тимаева в центре города, а при погоне со стрельбой за автомобилем киргизов?..

Сегодня МВД всеми силами пытается отказаться от расследования убийства Тимаева, переквалифицировав преступление на теракт. Но убиенный не был политическим деятелем, не было массовых жертв при взрыве… Но полиции во что бы то ни стало нужно избавиться от этого резонансного «висяка», свалив расследование на СБУ, которое призвано бороться с террористами. Наблюдатели предполагают, что вопреки логике, полиции таки удастся добиться поставленной цели. И тогда орлы Авакова вновь выйдут сухими из воды. Но украинское общество так легко не отделается, поскольку все мы можем в любой момент стать случайной жертвой криминальных разборок, происходящих средь белого дня в центре столицы. А почему бы и нет: ведь криминалитету нечего бояться.

И не следует думать, что рядовых законопослушных украинцев эти уголовные войны не касаются. Преступная среда получает средства для существования из кошельков простых незащищенных людей: наркоторговля, кражи, вымогательства, похищения, автоугоны – это все профессиональная преступность с четким руководством и… полным отсутствием противодействия со стороны правоохранительных структур.

Раскрою читателям страшную военную тайну МВД: процент раскрываемости преступлений в ведомстве составляет 8%! Фактически работа оперативных и следственных подразделений блокирована. «Раскрывается» лишь то, где ничего искать не надо – бери и передавай материалы в суд. О реальных расследованиях речь не идет. Поэтому шансов на раскрытие убийства Тимаева нет. Может повезти, конечно, если киллер раскается и явится с повинной... Но это вряд ли: кровники не раскаиваются, вековые традиции говорят им: они поступили по справедливости.

А вот что должно сказать украинское общество министру Авакову и его камарилье дилетантов? Нет, в печатном тексте такие слова приводить не принято.

"Фраза"