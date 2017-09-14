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ООН: с 2014 года Россия потеряла из-за санкций $55 млрд

14 сентября 2017 | 08:59

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Российская экономика потеряла $55 млрд в результате действия санкций Запада, введенных против РФ в связи с незаконной аннексией Крыма и агрессией на Донбассе.


Такие данные в среду представил спецдокладчик ООН Идрис Джазаири, сообщает испанское агентство EFE.

Российская экономика с 2014 года, когда после аннексии Крыма и ухудшения ситуации на востоке Украины началось введения санкций, потеряла $55 млрд, говорится в докладе.

В докладе также отмечается, что антироссийские санкции стоят странам, которые их ввели, $3,2 млрд ежемесячно. В документе говорится, при этом основное бремя потерь ложится на страны ЕС.


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