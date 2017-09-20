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ГОТОВИМ ПРИНЦА ИЗ ТОГО, ЧТО ЕСТЬ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ.
20 сентября 2017 | 10:25 , Слава Сэ
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Идеальный мужчина обычно состоит в браке с некрасивой подругой. И это лишь часть вселенской несправедливости. Вторая неприятность - чем больше вложено труда, тем вернее он сбежит.
В детстве женщины верят в принцев «под ключ», которые первыми олезут целоваться. В реальной жизни надо приходится лепить Франкенштейна из полуфабрикатов, валяющихся по углам на чужих свадьбах. Зато какой простор для творчества!
Не то чтобы все мужчины были плохи. Просто женщинам не жаль сил на их перевоспитание. На свете всё можно улучшить. Поменять в Версале занавески, осветлить Биг-Бен, перестелить кафель на Сан-Марко - вот лишь три известных мне проекта. Только эгоистка будет переделывать себя в мире, полном несовершенства.
Мужчина не любит перемен. Его устраивает и он сам, и жена, навек двадцатилетняя. Что в ней улучшать? Две ноги, две сиськи, это ли не формула совершенства?
На свой счёт мужчина заблуждается.Розги и электрошок из кого угодно сделают яркую индивидуальность. И пока ЮНЕСКО не охраняет нас от брака, мы делаемся всё лучше и лучше.
Женские журналы объясняют: борщ, скалка, истерики и дозированный секс выведут из любого педагогического тупика.
Если прячет по углам зарплату, аккуратно соберите оставленные кучки. Вместо них разложите иронические записки. Идею щедрости закрепите тапочкой по ушам. Обыски и шмон не прекращать. Покажите, что система сильнее.
Если смотрит на чужие зады, не надо сразу стерилизовать. Толстый, не игривый муж - моральная обуза. Попробуйте лошадиные шоры. Или шокер. Названия устройств почти одинаковые, значит и эффект будет сходным.
Молодые мужья ещё спорят, подбирают аргументы. Не понимают, что в диалоге побеждают быстрая речь и своевременные слёзы.
Один хитрый полковник, 27 лет в браке, чтобы не проигрывать в спорах, выработал мигрень. Лишь завидев пылесос, он падает на диван. Страшная боль пронзает его военный лоб. Терапевт подтвердил болезнь. Выписал справку за тысячу пятьсот двадцать три рубля. Сумма не ровная, чтобы не выглядела взяткой. В справке обозначено: тишина, вино и чтение книг допустимы, пылесос и швабра запрещены. Лишь на время ужина полковник всплывает из мира страданий к семье и детям.
Другой способ называется итальянская забастовка. Все указания надо выполнять быстро и бестолково. Мясорубку сломать, посуду уронить, вместо сметаны купить потолочные белила. Скотч-терьера при мытье утопить.
Лично я изобрёл метод грубой лести. Выслушав долгую нотацию, говорю потрясённо:
Моя воспитательница всякий раз теряется. Хочет ругаться, но не выдерживает, краснеет, бежит к зеркалу. Вертится там и потом уже не помнит, во что хотела меня переделать.
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