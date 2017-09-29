Поліція про нові способи інтернет-шахрайств

Фанат команды «Newcastle United» радуется тому, что его команда получила путевку в Премьер-лигу еще до матча с командой «Sheffield United» в Ньюкасле, Англия, 5 апреля. Photo/Scott Heppell

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