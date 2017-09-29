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Поліція про нові способи інтернет-шахрайств

29 сентября 2017 | 09:27

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Однією із таких «новинок» є підміна перших трьох цифр номеру телефону (відповідного коду оператора чи стаціонарних номерів).


 Кіберполіція радить у жодному випадку не повідомляти стороннім особам дані, за допомогою яких шахраї можуть отримати доступ до вашого особистого банківського рахунку, а у випадку надходження подібних СМС-повідомлень – по інформацію звернутися за номерами, вказаними на підтверджених офіційних джерелах.

 


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