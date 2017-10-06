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В ОДЕССКОМ СИЗО НОВЫЙ ТРУП

06 октября 2017 | 13:24

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Тело 33-летнего заключенного с признаками самоубийства обнаружено в одной из камер 4 октября.


Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. На место происшествия выезжал прокурор области Олег Жученко. 
 
Внесены сведения в ЕРДР по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство с пометкой «самоубийство»). 
 
По результатам проверки из-за очередной смерти в СИЗО прокуратурой будет начато расследование по факту служебной халатности (ст. 367 УК Украины). 
 
Напомним, 17 августа в одесском СИЗО рецидивист убил и расчленил сотрудницу уголовно-исполнительной службы. После этого в учреждении прошли акции устрашения.



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