В ОДЕССКОМ СИЗО НОВЫЙ ТРУП

Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. На место происшествия выезжал прокурор области Олег Жученко.



Внесены сведения в ЕРДР по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство с пометкой «самоубийство»).



По результатам проверки из-за очередной смерти в СИЗО прокуратурой будет начато расследование по факту служебной халатности (ст. 367 УК Украины).



Напомним, 17 августа в одесском СИЗО рецидивист убил и расчленил сотрудницу уголовно-исполнительной службы. После этого в учреждении прошли акции устрашения.