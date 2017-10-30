В Києві провалилося авто на дорозі

30 октября 2017 | 17:14

В Києві на вулиці Уманській провалився асфальт разом з автомобілем. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє dtp.kiev, передає УНН.

"НП в Києві. На поворот з вул. Уманської до будинку на Чоколівському бул., 42а. сьогодні вранці. "Чудовий" початок опалювального сезону триває ... вимило асфальт і авто провалилося", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що в результаті інциденту потерпілих немає.

"На місці працювали рятувальники ДСНС", - уточнюється також в повідомленні.

Як повідомляв УНН, на вулиці Грушевського біля магазину видавництва "Наукова думка" на тротуарі провалився асфальт.