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В Google приняли меры для защиты СМИ и политиков от дезинформации
02 ноября 2017 | 12:50
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Теперь в новостном сервисе компании предусмотрена проверка фактов, а поисковая машина ориентируется в первую очередь на проверенные источники.
Корпорация Google сделала шаги для защиты журналистов, бизнеса и политиков от дезинформации в интернете, в следующем году будет распространен доклад о том, кто размещал на ее сервисах политическую рекламу. Об этом в среду на слушаниях в Конгрессе США сообщил старший вице-президент и юрисконсульт корпорации Кент Уолкер.
"В прошлом месяце мы запустили нашу продвинутую программу по защите, которая позволит оградить тех, кто рискует стать объектом атаки - журналистов, лидеров бизнес-сообщества и публичных политиков", - сказал он, выступая в спецкомитете Сената по разведке. Представитель компании заверил, что Google продолжает совершенствовать свои инструменты, пытаясь предотвратить "попытки манипулировать" ее системами. В частности, в новостном сервисе Google предусмотрена проверка фактов, а поисковая машина в первую очередь опирается на проверенные источники.
Кроме того, в компании проанализировали свои продукты на предмет их возможного использования лицами, связанными с иностранными правительствами. "Мы обнаружили подозрительную активность, хотя она и носила ограниченный характер", - заметил Уолкер. "Мы будем и далее расширять применение технологий по защите наших пользователей и мы продолжим работать с властями. Мы также сделаем процесс размещения политической рекламы более прозрачным и легким для понимания пользователями, и еще более безопасным. В 2018 году мы выпустим доклад по транспарентности, показав, кто покупает политическую рекламу на наших платформах", - резюмировал вице-президент.
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