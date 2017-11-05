В ментовском Харькове – воровские войны: расстреляли Лепу. Кто следующий?

05 ноября 2017 | 20:37 , Олег Ельцов, ТЕМА

В субботу ночью в Харькове расстреляли из автомата автомобиль «Ауди», зарегистрированный на 23-летнюю девушку. В салоне находился местный бизнесмен Эдуард Аксельрод. Он скончался на месте от полученых ранений. За этой смертью – хитросплетение воровских разборок. Что удивительно: местом боя блатные избрали традиционно «ментовский» Харьков, где «дореформенная милиция» жестко контролировала ситуацию.

Первым об убийстве сообщил нардеп Игорь Мосийчук, на удивление проинформированный в воровских раскладах. Он, в частности, сообщил, что 45-летний Эдуард Аксельрод родился в Барнауле и выдавал себя за блатного. Кличка – Эдик Лепа.

Лепу расстреляли в 23.30 возле дома 191А по улице Клочковской, когда он заезжал на парковку – стандартная ситуация. Убийца находился между припаркованными автомобилями и с 12 метров выпустил две автоматные очереди – около 30 выстрелов из АКМ калибра 5,45 мм.

Под крышкой бензобака расстрелянной машины силовики обнаружили пакет с наркотиками – свидетельствует источник в правоохранительных органах. Как водится, полиция объявила операцию «Сирена» с предсказуемым результатом и открыла уголовное производство по статье 115 УК Украины “Умышленное убийство”.

Наши источники утверждают, что это покушение связано с убийством российского политика и бизнесмена Дениса Вороненкова, случившееся в Киеве ранее. Об этом же написал и политолог Виктор Уколов, который говорит, что таким образом подтверждается основная версия прокуратуры по убийству Вороненкова.

Аксельрод - связь блатного россиянина Тюрина, экс-супруга Марии Максаковой, вдовы Вороненкова. Также близкая связь Аксельрода - Юрий Василенко. Последнего командировали в Украину воры Тюрин и Шакро-младший. Цель: организация и коммуникация работы всех ОПГ, контроль над общаком.

Это должно было стать противовесом ОПГ Казарцева и Мантуса (Манукяна), которые перевезли своих активных участников из Донецка и Горловки с целью возглавить харьковский криминалитет и взять под контроль крышуемые им бизнесы.

Юрию Василенко вынесли подозрение и объявили в розыск по организации убийства Вороненкова. Истинная цель: исключить появление представителя Тюрина и Шакро-младшего в Украине. Василенко прекрасно известно, что если он рискнет приехать в нашу страну, то будет немедленно арестован и гарантированно убит в СИЗО. Поэтому не спешит покидать Москву.

Что не может не радовать донецко-горловскую братву: контроль над воровским миром Харьковской области остаётся в руках Казарцева и Манукяна. Для закрепления успеха последние вынесли «приговор» тем, кто поддерживал сторону Василенко в воровской войне. Их теперь называют не иначе, как «живыми трупами». В планах, прежде всего, ликвидация Жоры Исакова (Боксёр), который с братвой в прошлом году избил Мантуса в харьковской гостинице «Палас». А подставу организовал Казарцев.

Казарцев в свою очередь ждёт ответки от Юры Василенко, в связи с чем усилил свою охрану до 50 бойцов. В рамках этого воровского конфликта следует упомянуть также убийство в 2016 году Юрия Демента, соратника Геннадия Кернеса (как и Лепу его расстреливали из автомата) и покушение на Жору Исакова – экс-бригадира жилинского «Оплота».

Аксельрод с Василенко подбирали киллера для Вороненкова. После вчерашнего убийства связь между заказчиком и исполнителем окончательно разорвана, - говорит упоминавшийся ранее Виктор Уколов.

Внимательно следим за развитием событий. «Реформированная» полиция полностью потеряла контроль над ситуацией и, судя по всему, новым расстрелам в уже не ментовском Харькове – быть!