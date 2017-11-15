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Вперше в Україні звільнили довічника
15 ноября 2017 | 09:22
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43-літнього Олександра Каверзіна, засудженого, зокрема, за 13 епізодів умисного вбивства при обтяжуючих обставинах, звільнено від довічного позбавлення волі. Таке рішення 3 листопада прийняв Апеляційний суд Вінницької області, бо встановив: існує суттєва загроза життю і здоров’ю чоловіка. Про це повідомляє Резонанс із посиланням на прес-центр суду.
За офіційною інформацією, Олександр Каверзін – інвалід 1 групи по зору, страждає внутрішньочерепним тиском, який може спровокувати інсульт. Осліп чоловік від катувань, що завдали йому працівники міліції. Про це дізнався і Європейський Суд з прав людини.
«Відповідно до рішення Європейського Суду з прав людини від 15 травня 2012 року у справі «Каверзін проти України» (заява 23893/03) встановлено порушення статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у зв’язку з катуванням заявника працівниками міліції; порушення статті 3 Конвенції у зв’язку з непроведенням органами влади ефективного розслідування за скаргою заявника на катування; порушення статті 3 Конвенції з огляду на відсутність у період з січня до вересня 2001 року адекватної медичної допомоги у зв’язку з ушкодженням ока; порушення статті 3 Конвенції у зв’язку з застосуванням до заявника наручників у Дніпропетровській колонії», – йдеться в ухвалі Апеляційного суду Вінницької області.
Також суд керувався рішенням ЄСПЛ у справі «Лорс проти Нідерландів». У ньому – мова про те, що «повна сенсорна ізоляція, поєднана з тотальною соціальною ізоляцією, може знищити особистість та становить форму негуманного поводження, яка не може бути виправдана потребами забезпечення безпеки за будь-яких причин».
Олександр Каверзін обвинувачувався у вбивстві семи осіб, серед яких – троє працівників міліції. Також він засуджений за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, незаконне зберігання вогнепальної зброї, бандитизм та розбій.
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