ДОКТОР ПО SKYPE

Во вторник, 14 ноября, Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла законопроект о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности, инициатором которого выступил президент Петр Порошенко. За документ проголосовали 280 народных депутатов.

О том, что медицина в селе даже на общем фоне упадка системы здравоохранения финансируется по остаточному принципу, и медики, и чиновники говорят не первый год.

В селах сегодня живет более 13 млн украинцев — почти треть населения страны, однако получить квалифицированную медпомощь, не выезжая далеко от своего населенного пункта, они фактически не могут. Несмотря на то что в 23 тыс. сел функционируют 4 тыс. лабораторий и почти 13 тыс. ФАП, пациентов, как правило, отправляют в районные или областные медучреждения — там и оборудование есть, и условия более-менее человеческие. Сухая статистика: сегодня в 71% фельдшерско-акушерских пунктов нет воды, а в 82% — санузлов. Так что многие фельдшеры превращают в медпункты собственные дома. Впрочем, до амбулаторий некоторые пациенты добраться просто не могут: рейсовые автобусы на многих маршрутах отменили, а личного транспорта ни у больных, ни у медиков зачастую нет. Фельдшеры вспоминают, что когда-то им выдавали велосипеды. Сегодня они и рады бы приехать на помощь больному, но откуда у них деньги на машину или бензин? Так что надпись "Самолечение вредит вашему здоровью", пестреющее на упаковках лекарственных средств, в селе скорее воспринимается как издевательство, а не предостережение.

Неудивительно, что молодежь в таких условиях работать не хочет — львиная доля фельдшеров предпенсионного или пенсионного возраста. Между тем именно на первичном звене предоставления медпомощи — в амбулаториях и ФАП — можно обслужить до 80% проблем. Так что ехать к доктору в город не понадобится.

Законопроекты, предусматривающие кардинальное обновление системы здравоохранения в стране, парламент принял в прошлом месяце. Теперь же принцип "деньги идут за пациентом" будет внедрен и на селе. "Наша цель: чтобы доктор в селе предоставлял медицинскую помощь на том же уровне, что и в городе", — говорят в Минздраве.

Однако критики реформы моментально окрестили ее нежизнеспособной и принялись в пух и прах разносить пункт законопроекта, касающийся телемедицины. Мол, о каких консультациях по скайпу можно говорить, если у доктора и компьютера-то нет. Но телемедицина — лишь один из пунктов, реализация которых предусмотрена новым законом. И будет ли у доктора компьютер с интернетом, а у фельдшера — ФАП с туалетом, теперь зависит не только от центральной власти, но и от самого пациента.

Чего ждать жителям сел

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун отмечает: за каждого пациента государство будет платить одинаково, независимо от его места проживания. В 2018-м это будет в среднем 370 грн на человека в год, в 2019-м — 450. Нагрузка и у городских, и у сельских медиков тоже должна быть одинаковой: 2 тыс. пациентов на одного доктора с медсестрой. Но если в городе эти 2 тыс. могут жить в нескольких домах по соседству, то в селе ситуация иная — в некоторых селах сегодня и сотни жителей не наберется.

Законопроект предусматривает, что медпрактика в селе должна стать автономной — закон об автономизации был принят нардепами в рамках реформы системы здравоохранения. На практике это означает следующее. К примеру, есть община, в которую входят несколько сел, общее количество жителей — около 12 тыс. человек. На такое количество пациентов необходимо шесть врачей. Значит, в селе Калиновка (самом крупном) строят медцентр, в котором принимают трое врачей. Еще троих закрепляют за соседними селами, которые входят в объединенную территориальную общину, — они будут принимать в амбулаториях. Фельдшеры продолжают работать в ФАП, однако последние ремонтируют и обеспечивают необходимым оборудованием. Медиков также обеспечивают компьютерами и средствами связи — он сможет проконсультироваться с коллегами из района и области, не отправляя к ним пациента. Чтобы врач имел возможность приехать к пациенту, ему покупают машину. Между селами ремонтируют дороги. Кроме того, предусматривается возможность использования водного и авиационного транспорта. Самим медикам предоставят служебное жилье или ипотечные кредиты.

Звучит, конечно, красиво. Но откуда на это все взять деньги? В законе отмечено, что финансироваться медицина на селе будет за счет госбюджета, средств местных бюджетов, грантов, благотворительности, средств международных организаций и прочих источников, не запрещенных законодательно. Еще после принятия законопроекта в первом чтении, в октябре, президент Петр Порошенко заявил: "Госбюджет Украины на 2017-й уже предусматривает выделение 4 млрд грн на обновление сельской медицины". В Минздраве говорят, что за следующие два года на реформу медицины на селе намерены использовать не менее 5 млрд грн. Кроме того, государство будет выделять деньги за каждого пациента, с которым врач подпишет договор об обслуживании, а также оплачивать необходимые анализы, исследования и прочие манипуляции. Сам же доктор должен будет оформиться как физическое лицо-предприниматель и, в частности, заключить договоры с местными властями.

Децентрализация предусматривает, что значительную часть средств для функционирования системы здравоохранения на селе будет выделять именно местная власть. И вот тут начинается самое интересное. Ведь на самом деле успех реформы будет в первую очередь зависеть от самих жителей общин: смогут ли они выбрать людей, которые поставят приоритетом развитие амбулаторий и ФАП, и смогут ли добиться выделения средств, если руководство общины вдруг "забудет" купить доктору машину. Пенять на Кабмин/президента/нерадивых депутатов больше не получится: придется брать ответственность на себя.

В Минздраве уверяют, что на местах работать по такой системе готовы: "Многие общины уже говорят, что готовы предоставить свои здания врачам за 1 грн, то есть врач не будет тратиться на аренду и его зарплата будет еще выше, чем в городе". Живые примеры уже есть: так, к примеру, благодаря активности Новоайдарской территориальной общины (Луганская обл.) удалось отремонтировать амбулаторию в селе Алексеевка. Здесь теперь есть и дневной стационар, и кабинеты семейного врача. И это все в регионе, расположенном практически на линии фронта.

В ведомстве надеются, что в результате реформы в село поедет молодежь (закон предусматривает и выделение средств на повышение квалификации, и введение доплат докторам), а сельские жители наконец-то получат доступ к качественным медуслугам в нормальных условиях.

Конечно, реализация всех этих начинаний неизменно столкнется с трудностями. Кто-то будет пытаться наварить денег на реформе, кто-то будет ставить палки в колеса, кто-то будет сетовать на то, что дороги в деревню Кукушкино отродясь не было и никакой Кабмин ее не построит.

Однако никто и не говорит, что сельская медицина в одночасье превратится из замухрышки в сказочную принцессу. Процесс этот длительный и трудоемкий. И уж куда больше пользы сельской медицине принесет общественный контроль за расходованием средств общин, чем возмущенные возгласы по поводу телемедицины. В конце концов, смартфоны сегодня в селах не такая уж и редкость, как и туалет в доме.

Деловая столица