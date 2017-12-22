47% рабочих мест исчезнут в ближайшие 25 лет

Предвыборное обещание Дональда Трампа вернуть в Америку сотни тысяч рабочих мест дало ему немало голосов избирателей. Однако, осовная причина исчезновения рабочих мест кроется не в кризисе, а в механизации производства, что приводит к росту влияния популистских движений во многих странах. Экономисты из разных государств сходятся во мнении, что будущее в этом отношении не сулит человечеству ничего хорошего. Сейчас уже спорят не о том, будет сокращаться или расти количество рабочих мест, а том, с какой скоростью будет проходить процесс их сокращения.

"Эксперт"

Арт Бильгер, венчурный капиталист и член правления Школы бизнеса Уортон при университете Пенсильвании, очень серьезно относится к результатам исследования. Все развитые страны планеты в следующие 25 лет ждет сокращение числа рабочих мест на 47%. Причем, речь идет как о синих, так и о белых воротничках, хотя пока потери в производстве ограничивались синими воротничками, в основном в обрабатывающей промышленности.

Для борьбы со структурной безработицей, которая угрожает нанести американцам страшной силы удар, Бильгер создал некоммерческую организацию «Работающая нация». Ее главные задачи - информирование общества об опасностях потери работы и помощь в том, чтобы избежать этого. В самом ближайшем будущем самым драматическим образом изменится не только сама концепция занятости. Причем, тенденция эта необратимая. Поэтому Бильгер призывает все заинтересованные стороны модернизировать рабочую силу.

Конечно, механизация и раньше забирала у людей рабочие места. Достаточно вспомнить, как ткацкий станок нанес смертельный удар по ткачам. Механики будут следить за исправной работой машин и механизмов. Машины, в свою очередь, создают машиностроители, которым должны помогать представители все новых и новых профессий. Много раз представители одной профессии переходили в другую. В начале ХХ века, к примеру, автомобили вытеснили кузнецов, однако кузнецы быстро и вполне успешно переквалифицировались в механиков.

Но, новая тенденция отличается от прежней. Сегодня безработица достигла существенных размеров в большинстве развитых экономик. При этом следует иметь в виду, что ситуация будет только ухудшаться. К 2034 году, т.е. менее чем через два десятилетия, рабочие места среднего уровня в основном устареют. Пока все материальные выгоды механизации доставались лишь 1% наиболее богатых людей. Надвигающаяся техническая революция угрожает уничтожить весь средний класс. Компьютеры не только сумеют выполнять функции людей более экономично и дешево, они будут это делать еще и намного эффективнее.

Бухгалтера, врачи, адвокаты, учителя, чиновники и финансовые аналитики должны помнить, что новая техническая революция угрожает в первую очередь им. Журнал Economist считает, что компьютеры смогут анализировать и сравнивать данные и принимать решения в финансовых делах или медицинских вопросах. При этом резко снизится опасность мошенничеств и неправильных диагнозов, а производительность принятия решений резко вырастет.

Конечно, опасность угрожает не только перечисленным выше профессиям. Тем, кто сохранит рабочие места, наверняка заморозят зарплаты. Что же касается разрыва в уровне доходов между богатыми и остальными, то он будет только расти. Легко можно представить, какое воздействие эти тенденции произведут на политику и стабильность в обществе. Со временем, технологические стартапы и прочие новые компании могут поглотить тех, кто потерял свои рабочие места благодаря механизации и компьютеризации, но скорость этого обратного процесса будет слишком низкая, чтобы предотвратить социальную катастрофу.

Если принять во внимание высокую продолжительность жизни в развитых странах и систему образования, котрая уже не перестает соответсвовать вызовам будущего, то становится ясно, что проблема с каждым годом только усугубляется. Один из предлагаемых способов борьбы с ней – выплата властями безусловного базового дохода, который люди должны получать для того, чтобы выжить. Далее при помощи переподготовки они смогут овладеть новыми профессиями. Другие могут захотеть открыть свой бизнес или заняться творчеством. Не исключено, что это приведет к процветанию человечества, когда люди вместо погони за всемогущим долларом смогут удовлетворять свои истинные творческие наклонности.

Необходимо и проводить курсы переподготовки для рабочих среднего возраста, чтобы они могли принимать участие в развитии экономики, а не оставались на обочине. Конечно, многие люди среднего возраста не захотят вновь садиться за парты, но это необходимо. Также требутся расширение системы производственных практик и стажировок. Сегодня, соглашаются многие специалисты, проблема не столько в недостатке рабочих мест, сколько в том, что для заполнения всех свободных мест просто не хватает квалифицированных рабочих. Эта проблема, по мнению Бильгера, тоже будет усиливаться.