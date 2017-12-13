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Таможенный жук в посылочном муравейнике
13 декабря 2017 | 13:13 , Игорь Дядюра, для ТЕМЫ
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Власть взялась за воспитание граждан, желая отучить их от интернет-покупок. Эта бессмысленная затея приведет лишь к расходованию бюджетных средств и неудобствам в интернет-шопинге маленьких украинцев.
7 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект Закона 6776-д. Ко второму чтению в Законопроект внесли правки, которых не было в первоначальном варианте. В частности, поправки, внесенные депутатом от БПП Вадимом Денисенко, касаются новых ограничений ввоза товаров в международных почтовых отправлениях.
Сегодня работает такое правило: без налогов доставляются посылки стоимостью до 150 евро. Проголосованная правка (в части международных посылок) устанавливает, что с 1 января 2019 года без налогов один получатель (физлицо) сможет получить не больше трех посылок в месяц, каждая стоимостью, как и сейчас, до 150 евро. Начиная с четвертой посылки прийдется платить НДС и пошлину.
Аргументация авторов – «надо поставить решительный заслон серым схемщикам, надо наполнять бюджет, поддержим украинского производителя» - стандартный набор лозунгов, под которыми принимаются правки, преследующие совсем другие цели. Давайте разберемся, что происходит на самом деле, и куда приведут эти поправки.
Невозможно бороться с прогрессом. По древним канонам связь между производителем и покупателем олицетворяет оффлайновый магазин со складом, логистикой, арендой помещения, коммуналкой, витринами, рекламой, зарплатой мальчиков-девочек в зале и прочее. И сегодня это выглядит уже как-то не современно. И малоприбыльно к тому же.
Пример из жизни. Внук попросил у автора очень нужную вещь: специальный гараж для машинок. Точнее сказать - попросил у Миколайчика, но мы же большие мальчики, и знаем, кто работает Миколайчиком... В традиционном оффлайновом магазине игрушек цена такой вещицы 7500 гривен. В онлайне все иначе. В крупнейшем интернет-магазине ценник 5500 гривен. На Амазоне - цена 83 доллара и доставка 15 долларов (итого 2700 гривен). На OLX – новенький за 3000 гривен. Уже купил: игрушка лежит, ждет Миколайчика, чтобы тот передал кому следует.
Пример этот не исключительный, а очень даже типичный. Куклы ЛОЛы, оригинальные: в магазине - 450 грн, на руках можно найти по 300, на Али-экспрессе - 27 долларов за 6 штук (поставщик прорейтингован значком три бриллианта, т.е. супернадежный).
И вот уже власти решили жестко перекрыть почту, пересчитать «кто-сколько-чего», потратить деньги налогоплательщиков на то, чтобы создать «реестр посылок». И ведь всем с первого дня ясно, что в итоге это не даст ничего кроме освоения бюджета. Так мы боремся с последствиями, вместо того чтобы задуматься – где и в какую эру мы живем. И ни один депутат не расскажет налогоплательщику почему тот же самый товар в Польше значительно дешевле, чем в Украине. А ведь на польский товар уплачены все налоги, польский бюджет наполняется… а цена ниже!
Все это напоминает борьбу с автомобилями, в угоду предприятиям коневодческих технологий. Нет уже массовых конюшен и не будет! Только автомобили. Приезжает Юбер и Уклон, а не извозчик. Скоро начнут возмущаться владельцы автозаправок: "Понавезли тут электромобилей, бензин уже не покупают - потери для бюджета". И какие-нибудь особо прогрессивные депутаты будут голосовать за такие же глупые ограничения для электромобилей.
Уехал поезд. Безвозвратно. Чехлы и наушники, кукол и кошельки, игрушки и плееры, кроссовки и даже зеленый чай - все это я буду покупать только в онлайне. Ритейл, то есть магазины в их классическом понимании, умирают.
И ни один депутат не остановит этого процесса. Торговцы будут подгонять партии под 150 евро, будут договариваться с китайцами о занижении таможенной декларации, наймут студентов, на чьи паспорта будут получать товар и придумают еще миллион способов.
Повторюсь: антипочтовая норма - идиотична, подсчет посылок «подушно» - пустая затея, не просто неэффективная, но еще и затратная. Впрочем, когда депутата останавливало пускание на ветер денег налогоплательщиков…
И еще. Слышатся экспертные голоса «мы наконец остановим массовые схемы перевозки контабанды контейнерами». Этот аргумент настолько обезоруживает своей глупостью, что даже дискутировать не хочется. Массовые схемы (контейнерами) перекрываются лишением свободы – надолго и с конфискацией – таможенников, коррумпированных до глубины копчиковой косточки. И таких же сбушников, которые "держат тему". В этой связи простой вопрос к «экспертам по экспертной экспертизе экспертиз»: есть уже примеры когда кто-то из таможенников и сбушников сел по контейнерно-контрабандной теме? Мне об этом слышать не приходилось.
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