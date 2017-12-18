ТЕМА

Виробник презервативів скасував виставку у центрі столиці.

18 декабря 2017 | 10:37

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причиною стали численні погрози.


Ось що пише з цього приводу один зі світових лідерів презервативів, який намагався провести цю виставку в центрі столиці.

"Ми з великою радістю очікували вас завтра на відкритті виставки «Мистецтво жіночого оргазму» в комплексі «Торонто-Київ». Але, на превеликий жаль, нам довелося прийняти складне рішення та відмінити 7-денну виставку через низку серйозних погроз насилля пов’язаних з цим заходом. Ми гордо виступаємо за поширення безпечного сексу та отримання задоволення, але ми не можемо поставити під загрозу безпеку наших споживачів та наших людей. Ми надалі працюватимемо з художниками, щоб впевнитися, що їхні роботи будуть побачені".



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