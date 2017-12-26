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У русских будут постоянные военные группировки в Сирии

26 декабря 2017 | 14:49

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Россия начала формировать постоянные группировки в сирийских городах Тартусе и Хмеймиме. Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.


"На прошлой неделе верховный главнокомандующий утвердил структуру и штат основных пунктов базирования в Тартусе и Хмеймиме", - заявил глава Минобороны на селекторном совещании.

Сообщается, что во вторник, 26 декабря, Совет Федерации рассмотрел документ, предусматривающий расширение пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе к полноценной военно-морской базе.

Договор определяет порядок захода российских военных кораблей в сирийские порты, их регистрацию и перемещения военной техники. Оговаривается, что одновременно в Тартусе могут находиться 11 кораблей, включая атомные.

Расширение базы будет стоить России 3,2 миллиарда рублей в год. Соглашение заключено на срок 49 лет с возможностью автоматического продления на 25-летние периоды.



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