Водійські права за гроші

02 февраля 2018 | 09:15

«Людина платить те, що у когось знайдеться «лівий» бланк і їй видадуть «липові» права».

«Коли я навчалася в автошколі, то в нашій групі було 30 людей. Від початку тільки усі і говорили: якщо хочеш скласти іспити, то повинен здати гроші інструктору. А наприкінці навчання один з одногрупників назвав «запоруку успіху»: усі, хто почувався більш-менш впевнено щодо теорії та водіння, мали здати по $120, а ті, хто нічого не вчив, мали принести по $300», – згадує Інна К., як кілька років тому вона отримувала водійське посвідчення у Харкові.

Жінка зазначає, що матеріал вчила сумлінно, але все ж таки здала $120. Коли група прийшла здавати теоретичний іспит на знання правил дорожнього руху, то учнів заводили в клас по черзі і чітко вказували, за які саме комп’ютери кому сісти. За здачею іспиту наглядав представник Державтоінспекції. Інна, як і ще одна дівчина, яка здала $300, зробили вигляд, що без проблем «наклацали» 20 правильних питань. Насправді ж програма дала усі правильні відповіді за них.

А якщо б не заплатили?

«З розмов із одногрупниками я дізналася, що результаті з 30 людей здали теорію лише семеро: п’ять хлопців та нас двоє, дівчат, усі інші – провалилися, – знизує плечима Інна. – А коли ми прийшли здавати іспит на водіння, то усі п’ятеро хлопців один за одним наробили помилок і ніхто з них практику не здав. Отже, з 30 людей з першої спроби отримали права тільки я та моя колежанка, що заплатила $300».

Каса – $17,5 мільйонів

Урядово-громадська ініціатива «Разом проти корупції» підрахувала приблизний об’єм ринку угод між невпевненими майбутніми водіями, інструкторами та працівниками відповідного напрямку МВС. За минулий 2017 рік, згідно з даними звіту Головного сервісного центру МВС, по всій країні було видано 352 840 водійських первинних посвідчень (тобто, з обов’язковою здачею іспитів). Скільки з цих людей вирішували питання через сплату хабарів, таких даних, звісно, не існує. Наприклад, Інна стверджує, що в їх групі, після першої невдалої спроби здати іспити самотужки, заплатити погодилося десь дві третини учнів.

Розцінки за цю «послугу» від посередників на їх сайтах в минулому році стартували від $100 і досягали $500 «під ключ» (тобто, заплатив – і навіть не з’являєшся на іспити, а через умовний час тобі приносять омріяну «корочку»). Отже, якщо припустити, що хоча б половина людей «підстраховувала» свої знання за допомогою мінімальних $100, то розділимо 352 840 на 2, множимо на 100 і з’ясуємо, що тільки за рік в кишенях коли «причетних» осіло від $17,5 мільйонів! Хоча це й дуже приблизна, але вражаюча сума, в яку в Україні оцінюється наша з вами безпека на дорогах.

Зміни в МВС, які вже втілили…

Щоправда, минулий рік став в цьому сенсі переломним. Працівники Головного сервісного центру МВС спільно з експертами «Разом проти корупції» багато зробили для того, щоб знизити корупційні ризики у системі здачі іспитів на водіння. По всій країні на зміну МРЕВ, де споживачів послуг чекало вельми формальне спілкування, вже прийшло 50 прозорих сервісних центрів, в яких українці можуть отримати адміністративні послуги, у тому числі й права, у набагато зручніших умовах, без корупційних натяків та витрат.

За словами начальника Головного сервісного центру МВС України Владислава Криклія, вже запроваджені антикорупційні запобіжники при складанні теоретичного іспиту правил дорожнього руху. «Не існує тепер білетів з питаннями, як було колись. Коли людина сідає за комп’ютер, то він автоматично формує унікальний перелік питань. Усього існує перелік з 2000 питань, але, наприклад, під категорію «В» підпадає лише 700 з них. Отже, з цих 700 питань 20 питань будуть визначені для людини рендомним шляхом. До складання теорії ми ще додамо процес відеофіксації, встановимо фотокамери безпосередньо у панелях комп’ютерів, які в різний час, протягом складання іспитів, мають зробити три знімки, щоб зафіксувати, що це саме ця людина і що їй ніхто не допомагав», – пояснює Криклій.

… і які, ще доведеться втілити

При цьому керівник Головного сервісного центру МВС визнає, що навіть не у всіх переобладнаних сервісних центрах корупція щезла остаточно. У деяких випадках є потреба вжити кардинальні заходи. «Якщо взяти територіальний київський сервісний центр, який знаходиться на вулиці Туполєва, то ми вважаємо, що єдиним спосіб подолати проблему – перенести його повністю на нову локацію, – каже Владислав Криклій. – Таку, яка не буде оточена представниками сторонніх організацій. Тому що навколо цього центру вже працюють цілі династії, які поскуповували там приміщення, земельні ділянки і пропонують послуги, починаючи від договорів купівлі-продажу і страховок, до нотаріальних послуг. Спроби воювати з ними призводять до нашого програшу, тому що ми – державна установа, а вони, формально, бізнес. Вже є кілька локацій для переїзду, але поки не буду казати, щоб не лякати потенційних хазяїв нових приміщень».

Але фірми-посередники, які пропонують послуги оформлення водійських посвідчень, поки нікуди не щезли з українського Інтернет-простору. І яка боротьба з ними ведеться, поки ніхто не чув. Проте, ціни – приблизно такі ж, як і раніше: за «юридичний супровід при отриманні посвідчення водія» треба заплатити 12 500 гривень і «з’явитися в МРЕВ лише один раз – при оформленні посвідчення».

«Є схеми, коли вам пропонують права за місяць, за 20 днів. Але в будь-якому разі сплатить людина за те, що у когось знайдеться «лівий» бланк і тоді вам видають такі ж «липові» права, які не занесені в систему обліку. –пояснює керівник мережі автошкіл «Сігма» Олександр Демченко. – Підробка якісна, але якщо інспектор на дорозі проб’є по планшету в базі, то побачить, що цього посвідчення немає. І тоді у власника будуть проблеми».

«Наші фахівці досить плідно співпрацювали з Головним сервісним центром МВС у 2017 році, – говорить координатор «Разом проти корупції» Оксана Величко. – Зокрема, у сервісних центрах було відключено так званий тестовий чи тренувальний режим, який дозволяв учням нібито потренуватися перед здачею іспитів. На практиці ці комп’ютери використовувалися для імітації здачі іспитів: «Головне зроби вигляд, що натискаєш 20 разів, нікому нічого не кажи, вставай і виходь з аудиторії», – інструкція перед здачею іспиту, про яку розповіла нам одна з опитаних нами учениць автошколи». Також, за словами Величко, Головний сервісний центр розробив та оприлюднив усі екзаменаційні питання і варіанти відповідей на них. Вперше у цьому брала участь громадськість, що дозволило усунути некоректні питання і з подвійним змістом.

«Втім, послуга «підстраховки» на жаль, є досить популярною в учнів автошкіл. Мій син, який нещодавно навчався у автошколі, розказував, що під час одного заняття з інструктором, той встигав зібрати з групи в 10 людей по 5-6 конвертів від бажаючих отримати гарантію успішної здачі іспитів. Тому корупційний трикутник «учень – інструктор – представник ТСЦ» потрібно розривати. Зокрема, шляхом зміни ситуації, коли представники автошкіл приводять на іспити своїх учнів. Отже, для цього треба змінити посадову інструкцію, яка зобов’язує їх це робити», – додає координатор ініціативи «Разом проти корупції».

За її словами, має створюватися щось на зразок електронної черги, яка визначає місце та час здачі іспиту учнем та усуває представників автошкіл від супроводу процесу здачі. Також МВС має провести серію розслідувань щодо популярних в Інтернеті послуг «права під ключ».

«Нещодавно наш стажер спілкувався з такими продавцями. Прикро, але досі мають місце випадки, коли за 5500, строк – 3 дні, і ніяких проблем здати іспит без присутності учня взагалі», – розводить руками Оксана Величко.

Як запобігти «домовленностям»?

Якщо антикорупційні запобіжники під час складання «теорії» вже впроваджуються, то щодо практичної частини ще точиться багато суперечок. У принципі, думки експертів також сходяться на методі відеофіксації. Але що саме мають знімати камери?

«Треба дуже ретельно обміркувати, як і кого знімати, тому що існує закон про захист персональних даних, відповідно громадяни можуть не погодитися на це з релігійних міркувань або тому що вони публічні особи, – посилається на випадки зі своєї практики Олександр Демченко. – І на законодавчому рівні має бути ретельно зазначено, де будуть зберігатися ці фото чи відео, протягом якого терміну, в яких умовах, хто буде мати доступ, та хто буде мати право їх знищувати».

Власник мережі автошкіл вважає, що найбільш оптимальний варіант – це коли одна камера буде закріплена на грудях інспектора, який прийматиме іспит. Також автошколи мають встановлювати на своїх машинах по два відеореєстратори.

«Один – зліва від водія, у верхньому куті, щоб зняла і інструктора, і водія, причому не на пряму знімати обличчя, а так, щоб визначити, хто сидить – чоловік чи жінка. А другий варто поставити на задньому склі і тоді буде видно, якщо інспектор раптом буде знизу хапатися за кермо. Тому що сьогодні в автошколах працюють такі вправні фахівці, які можуть чудово підкермовувати знизу хоч правою, хоч лівою рукою. Тому цей ракурс – з доступом до керма та педалями інструктора – потрібно знімати обов’язково. Зауважу, що обидва реєстратора мають писати звук, який потім потрібно буде синхронізувати з моментами помилок. Таким чином з камери інспектора буде видно, що коїлося на дорозі. І навіть якщо учень відмовиться від відеофіксації свого обличчя, то від зйомки камери інспектора він не зможе відмовитися. А наприкінці екзамену інспектор має озвучити критерії помилок та сам результат іспиту», – вважає Олександр Демченко.

Якщо не зважати на деякі технічні розбіжності щодо «кутів» з яких має відбуватися процес, то в цілому в МВС також схиляються до того, що водіння треба знімати на відео трьома засобами, з обов’язковим фіксуванням звуку. Але головна розбіжність поглядів полягає в тому, що, з точки зору Криклія, інструктори автошкіл взагалі мають бути усунені від процесу здачі іспитів.

«Коли автошкола навчила учня, отримала за це платню, то на тому її обов’язок виконано, – міркує Владислав Криклій. – Тому наша мета – через зміни в підзаконних актах розірвати цей ланцюжок, щоб реєстрація на складання іспитів та, власне, процес складання відбувалися без присутності інструкторів. Тобто, людина самостійно, без групи, обирала, в якому саме сервіс-центрі та коли їй зручно скласти. Бо одна справа, коли інструктор привів у сервіс-центр групу людей, серед яких якась кількість здавала іспити за гроші, і, таким чином, він одразу міг зібрати «касу». Інша – коли люди будуть приходити в різні дні, в різні центри, тому що здаватимуть тільки індивідуально».

У Головному сервісному центрі МВС розуміють, що це не виключає можливість персональної домовленості. Та, за переконанням його керівника, якщо учень прийде вперше до незнайомої людини, то йому буде набагато складніше запропонувати хабар, ніж через знайомого по автошколі інструктора. Але для ще більшого усунення корупційних ризиків працівники МВС планують протягом найближчого року запровадити попередній запис на іспит. При цьому очікується, що в цю годину будуть працювати три інспектори, та хто саме буде приймати іспит у цього учня, буде розподілено автоматично і, таким чином, ані учень, ані інспектор не зможуть знати, з ким саме вони зараз будуть працювати.

«Статистика свідчить, що за неповний 2017 рік на дорогах України сталося 146 тисяч дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло понад три тисячі осіб і більше 31 тисячі були травмовані. Трагічні наслідки ДТП часто є причиною незнання водіями правил дорожнього руху та надання першої медичної допомоги. Автомобілів на душу населення у нас в 2-3 рази менше, ніж в ЄС, а аварій із тяжкими наслідками – вдвічі більше, – зазначає Олеся Архипська, менеджер проектів ініціативи «Разом проти корупції». – У цьому році ми маємо ще більше планів за цим напрямом: адаптація наших нормативно-правових документів до європейських норм, подальше викорінення корупційних ризиків при здачі теоретичних і практичних іспитів, у тому числі із використанням сучасних технологій. Наприклад, Естонія – одна з країн-лідерів у впровадженні сучасних технологій – має намір замість екзаменатора застосовувати GPS-навігатор. Бажаючий отримати права має слідувати інструкціям GPS-навігатора. Отже, людський фактор, одна з головних проблем української корупції, прибирається».

Альона Медведєва, «Разом проти корупції»

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