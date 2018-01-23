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Элитное правосудие. Машины одесских судей
23 января 2018 | 08:42
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«Первая инстанция» изучила автопарк судей Малиновского районного суда Одессы на основе их деклараций, предоставленных по запросу Transparency International Украина. Полученные данные позволяют говорить о том, что скромность и сдержанность – не в тренде у одесских судей. Некоторые из них владеют автопарками стоимостью свыше миллиона.
Мы составили ТОП-15 автомобилей судей Малиновского райсуда Одессы.
Как оказалось, на 31 судей Малиновского районного суда Одессы и их семей приходится 40 автомобилей, а общая стоимость этого автопарка превышает 13 миллионов гривен.
Самая любимая марка у одесситов – Volkswagen. В автопарке суда – пять немецких «народных автомобилей». Также в почете и Mercedes (в судейских гаражах мы насчитали три машины этой марки).
Первое место по стоимости занял автопарк судьи Олега Михайлюка. Его Land Rover 2011 г.в. и Toyota RAV4 2001 г.в. стоят более миллиона гривен. Не сильно отстал от него и Александр Гарский. В его семейном гараже зимуют Honda CRV 2008 г.в., Suzuki Grand Vitara 2005 г.в., а также Volkswagen Touareg 2012 г.в. Суммарно, три таких машины также стоят свыше миллиона.
Тройку лидеров-«миллионеров» замкнула Светлана Макарова. В распоряжении ее семьи – Subaru Legacy 2006 г.в. и BMW X1 2013 г.в. Это тоже приблизительно миллион гривен.
Одесским судьям, конечно не сравниться с киевскими «побратимами» из Печерского суда и Апелляционного административного суда. Тем не менее, Одесса берет количеством. Например, у Александра Гарского и Дмитрия Роика в семье по три авто, которые по стоимости превышают 45 и 25 тыс. долларов соответственно, а у восьми судей на семью приходится по два авто.
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