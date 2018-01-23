Как не платить налог на роскошь. Опыт владельцев VIP-авто

Одним из таких «счастливчиков» стал хозяин автомобиля Range Rover Vogue, 2014 года выпуска, выигравший суд у налоговой.

Об этом стало известно из определения Одесского окружного административного суда от 11 апреля 2017 года, размещенного в Едином реестре судебных решений.

Этим решением суд признал незаконным налоговое обязательство в 25 тыс. гривен, которое владелец машины получил от фискалов Дарницкого района Киева 29 июня 2016 года.

Иск был подан автовладельцем, который настаивал: требования к нему об уплате налога на роскошь – незаконны. Как правило, в таких ситуациях суды выносят решения в пользу налогового органа. Как собственнику дорогостоящего Range Rover Vogue удалось склонить чашу весов на свою сторону?

Как видно из судебного решения, использованы два аргумента:

Якобы налоговая не доказала суду, что стоимость автомобиля выше установленного порога, после которого машина считается предметом роскоши. Транспортный налог в размере 25 тыс. гривен может вводиться лишь с 1 января 2017 года, поскольку последние его видоизменения вносились в законодательство в декабре 2015 года. А согласно Налоговому кодексу, изменения в любые элементы налогов и сборов не могут вноситься позднее, чем за шесть месяцев до начала нового бюджетного периода, в котором будут действовать новые правила и ставки. Налоги и сборы, их ставки, а также налоговые льготы не могут изменяться в течение бюджетного года.

Чтобы лучше понять логику суда, следует обратиться к истории введения транспортного налога и шире изложить аргументы суда. Итак.

Транспортный налог введен в рамках закона об изменениях в Налоговый кодекс от 28 декабря 2014 года № 71-VIII (вступил в силу с 1 января 2015 года). В соответствии с ним, вводился налог на машины в возрасте до пяти лет включительно и объемом двигателя свыше 3 литров.

С 2016 года налог на престижные автомобили рассчитывается по новым правилам – согласно закону о внесении изменений в Налоговый кодекс от 24 декабря 2015 года №909-VIII (вступил в силу с 1 января 2016 года). В соответствии с ним, транспортным налогом облагаются легковые автомобили, с года выпуска которых прошло не более пяти лет включительно и среднерыночной стоимостью свыше 750 размеров минимальной заработной платы.

То есть, с 2016 года литраж заменили рыночной ценой машины, рассчитанной по методике Минэкономразвития и торговли. Теперь роскошным считается автомобиль дороже 750 минимальных зарплат (в 2016 году — 1033500 гривен). Новый подход считается более справедливым, поскольку учитывает возраст и пробег машины. Ранее такие автомобили как Porsche и Maserati с двигателями менее 3 л могли не подпадать под рамки «роскоши».

По расчетам Минфина, в 2016 году под налогообложение подпадают 138 тыс. шт., а бюджет получит около 3,45 млрд гривен. В 2015 году было 15,8 тысяч автомашин, с которых собрали 392 млн гривен.

Стоимость машины определяется по методике, утвержденной Кабмином, исходя из:

марки,

модели,

года выпуска,

типа двигателя,

объема цилиндров двигателя,

типа коробки переключения передач,

пробега легкового автомобиля.

Цена нового автомобиля исчисляется с учетом приведенных выше параметров. Источником информации являются официальные прайс-листы производителей (дилеров).

До 10 января информация о ценах новых машин подается «Госвнешинформом» в Минэкономразвития.

До 1 февраля рассчитывается и представляется в фискальную службу среднерыночная стоимость автомобилей.

«Методика определения среднерыночной стоимости легковых автомобилей» вступила в силу 19 февраля 2016 года. Воспользоваться ей можно на официальном сайте, который был запущен Минэкономразвития.

Калькулятор Минэкономики

Вот здесь и берет начало первый аргумент Одесского окружного административного суда: мол, налоговая не предоставила информацию о среднерыночной стоимости автомобиля по состоянию на 1 января 2016 года. (Как указано выше — методика определения среднерыночной стоимости легковых автомобилей вступила в силу лишь 19 февраля 2016 года).

Таким образом, ответчик не представил никаких доказательств того, что на момент принятия спорного решения контролирующий орган имел расчет среднерыночной стоимости автомобиля и соответственно, доказательства того, что надлежащий истцу автомобиль по состоянию на 1 января 2016 имел стоимость свыше 750 размеров минимальных заработных плат, сказано в решении суда.

Другой аргумент связан с датой изменений законодательства в части «налога на роскошь».

Выше уже отмечалось, что 24 декабря 2015 года парламент изменил определение объекта налогообложения транспортным налогом. Как утверждает суд, изменения в любые элементы налогов и сборов не могут вноситься позднее, чем за шесть месяцев до начала нового бюджетного периода, в котором будут действовать новые правила и ставки. Налоги и сборы, их ставки, а также налоговые льготы не могут изменяться в течение бюджетного года.

В то же время, бюджетный период составляет один календарный год, который начинается 1 января каждого года и заканчивается 31 декабря того же года. «Итак, указанные изменения, в соответствии с положениями подпункта 4.1.9 пункта 4.1 статьи 4 НК Украины, могут применяться только в 2017 году», утверждается в выводах суда.

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Параллельно, судья Нинель Потоцкая отметила, что в спорных правоотношениях суд применяет решения Европейского суда по правам человека по делам «Серков против Украины», «Щекин против Украины», которые подлежат применению украинским судами в качестве источника права.

Этими решениями установлено нарушение статьи 1 Протокола, поскольку органы государственной власти предпочли менее благоприятное толкование национального законодательства, что привело к наложению на заявителя дополнительных обязательств по уплате налога.

Таким образом, с учетом имеющихся в деле доказательств, практики Европейского Суда по правам человека, судья Нинель Потоцкая пришла к выводу о противоправности определения истцу налогового обязательства по транспортному налогу на 2016 год.

Разночтения

Вместе с тем судья Арина Литвинова из Окружного административного суда Киева — другого мнения. 16 мая 2017 она обязала владельца Porsche Cayenne, 2013 г. в. уплатить транспортный налог в размере 25 тыс. гривен.

Хотя налоговое уведомление было выписано автовладельцу также летом 2016 года, это не помешало киевской судье принять среднерыночную стоимость машины, определенную с помощью вышеупомянутой методики Кабмина на соответствующем сайте Минэкономразвития (стоимость Porsche Cayenne, 2013 г. в. оценили в 1,2 млн гривен).

Кроме того, судья Арина Литвинова отвергла аргументы владельца машины о том, что «налог на роскошь» вступает в силу с 2017 года. Она отметила, что с 1 января 2015 года введен в действие «Транспортный налог», согласно закону от 28 декабря 2014 года. «Следовательно, обязанность по начислению транспортного налога возникает у контролирующего органа с 2016 года, а потому доводы истца о том, что право налогообложения транспортным налогом возникает у контролирующего органа не раньше следующего бюджетного периода, а именно с 2017 года», судом были отклонены.