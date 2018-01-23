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Как не платить налог на роскошь. Опыт владельцев VIP-авто

23 января 2018 | 08:50

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Транспортный налог в размере 25 тыс. гривен, более известный как «налог на роскошь», можно не платить. Владельцы престижных автомобилей, как показывает судебная практика, нашли лазейки, позволяющие избежать налогообложения.


Одним из таких «счастливчиков» стал хозяин автомобиля Range Rover Vogue, 2014 года выпуска, выигравший суд у налоговой.

Об этом стало известно из определения Одесского окружного административного суда от 11 апреля 2017 года, размещенного в Едином реестре судебных решений.

Этим решением суд признал незаконным налоговое обязательство в 25 тыс. гривен, которое владелец машины получил от фискалов Дарницкого района Киева 29 июня 2016 года.

Иск был подан автовладельцем, который настаивал: требования к нему об уплате налога на роскошь – незаконны. Как правило, в таких ситуациях суды выносят решения в пользу налогового органа. Как собственнику дорогостоящего Range Rover Vogue удалось склонить чашу весов на свою сторону?

Как видно из судебного решения, использованы два аргумента:
  1. Якобы налоговая не доказала суду, что стоимость автомобиля выше установленного порога, после которого машина считается предметом роскоши.
  2. Транспортный налог в размере 25 тыс. гривен может вводиться лишь с 1 января 2017 года, поскольку последние его видоизменения вносились в законодательство в декабре 2015 года. А согласно Налоговому кодексу, изменения в любые элементы налогов и сборов не могут вноситься позднее, чем за шесть месяцев до начала нового бюджетного периода, в котором будут действовать новые правила и ставки. Налоги и сборы, их ставки, а также налоговые льготы не могут изменяться в течение бюджетного года.

Чтобы лучше понять логику суда, следует обратиться к истории введения транспортного налога и шире изложить аргументы суда. Итак.

Транспортный налог введен в рамках закона об изменениях в Налоговый кодекс от 28 декабря 2014 года № 71-VIII (вступил в силу с 1 января 2015 года). В соответствии с ним, вводился налог на машины в возрасте до пяти лет включительно и объемом двигателя свыше 3 литров.

С 2016 года налог на престижные автомобили рассчитывается по новым правилам – согласно закону о внесении изменений в Налоговый кодекс от 24 декабря 2015 года №909-VIII (вступил в силу с 1 января 2016 года). В соответствии с ним, транспортным налогом облагаются легковые автомобили, с года выпуска которых прошло не более пяти лет включительно и среднерыночной стоимостью свыше 750 размеров минимальной заработной платы.

То есть, с 2016 года литраж заменили рыночной ценой машины, рассчитанной по методике Минэкономразвития и торговли. Теперь роскошным считается автомобиль дороже 750 минимальных зарплат (в 2016 году — 1033500 гривен). Новый подход считается более справедливым, поскольку учитывает возраст и пробег машины. Ранее такие автомобили как Porsche и Maserati с двигателями менее 3 л могли не подпадать под рамки «роскоши».

По расчетам Минфина, в 2016 году под налогообложение подпадают 138 тыс. шт., а бюджет получит около 3,45 млрд гривен. В 2015 году было 15,8 тысяч автомашин, с которых собрали 392 млн гривен.

Стоимость машины определяется по методике, утвержденной Кабмином, исходя из:

  • марки,
  • модели,
  • года выпуска,
  • типа двигателя,
  • объема цилиндров двигателя,
  • типа коробки переключения передач,
  • пробега легкового автомобиля.

Цена нового автомобиля исчисляется с учетом приведенных выше параметров. Источником информации являются официальные прайс-листы производителей (дилеров).

  • До 10 января информация о ценах новых машин подается «Госвнешинформом» в Минэкономразвития.
  • До 1 февраля рассчитывается и представляется в фискальную службу среднерыночная стоимость автомобилей.

«Методика определения среднерыночной стоимости легковых автомобилей» вступила в силу 19 февраля 2016 года. Воспользоваться ей можно на официальном сайте, который был запущен Минэкономразвития.

Калькулятор Минэкономики

Вот здесь и берет начало первый аргумент Одесского окружного административного суда: мол, налоговая не предоставила информацию о среднерыночной стоимости автомобиля по состоянию на 1 января 2016 года. (Как указано выше — методика определения среднерыночной стоимости легковых автомобилей вступила в силу лишь 19 февраля 2016 года).

Таким образом, ответчик не представил никаких доказательств того, что на момент принятия спорного решения контролирующий орган имел расчет среднерыночной стоимости автомобиля и соответственно, доказательства того, что надлежащий истцу автомобиль по состоянию на 1 января 2016 имел стоимость свыше 750 размеров минимальных заработных плат, сказано в решении суда.

Другой аргумент связан с датой изменений законодательства в части «налога на роскошь».

Выше уже отмечалось, что 24 декабря 2015 года парламент изменил определение объекта налогообложения транспортным налогом. Как утверждает суд, изменения в любые элементы налогов и сборов не могут вноситься позднее, чем за шесть месяцев до начала нового бюджетного периода, в котором будут действовать новые правила и ставки. Налоги и сборы, их ставки, а также налоговые льготы не могут изменяться в течение бюджетного года.

В то же время, бюджетный период составляет один календарный год, который начинается 1 января каждого года и заканчивается 31 декабря того же года. «Итак, указанные изменения, в соответствии с положениями подпункта 4.1.9 пункта 4.1 статьи 4 НК Украины, могут применяться только в 2017 году», утверждается в выводах суда.

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Параллельно, судья Нинель Потоцкая отметила, что в спорных правоотношениях суд применяет решения Европейского суда по правам человека по делам «Серков против Украины», «Щекин против Украины», которые подлежат применению украинским судами в качестве источника права.

Этими решениями установлено нарушение статьи 1 Протокола, поскольку органы государственной власти предпочли менее благоприятное толкование национального законодательства, что привело к наложению на заявителя дополнительных обязательств по уплате налога.

Таким образом, с учетом имеющихся в деле доказательств, практики Европейского Суда по правам человека, судья Нинель Потоцкая пришла к выводу о противоправности определения истцу налогового обязательства по транспортному налогу на 2016 год.

Разночтения 

Вместе с тем судья Арина Литвинова из Окружного административного суда Киева — другого мнения. 16 мая 2017 она обязала владельца Porsche Cayenne, 2013 г. в. уплатить транспортный налог в размере 25 тыс. гривен.

Хотя налоговое уведомление было выписано автовладельцу также летом 2016 года, это не помешало киевской судье принять среднерыночную стоимость машины, определенную с помощью вышеупомянутой методики Кабмина на соответствующем сайте Минэкономразвития (стоимость Porsche Cayenne, 2013 г. в. оценили в 1,2 млн гривен).

Кроме того, судья Арина Литвинова отвергла аргументы владельца машины о том, что «налог на роскошь» вступает в силу с 2017 года. Она отметила, что с 1 января 2015 года введен в действие «Транспортный налог», согласно закону от 28 декабря 2014 года. «Следовательно, обязанность по начислению транспортного налога возникает у контролирующего органа с 2016 года, а потому доводы истца о том, что право налогообложения транспортным налогом возникает у контролирующего органа не раньше следующего бюджетного периода, а именно с 2017 года», судом были отклонены.



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