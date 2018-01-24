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Украина возобновит прямое авиасообщение с Узбекистаном

24 января 2018 | 09:07

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До конца 2018 года регулярные рейсы Киев – Ташкент появятся снова.


«Авиационные власти уже договорились, однако сами рейсы были немного отложены», – говорит глава Госкомтуризма Узбекистана Азиз Абдухакимов. После двухгодичного перерыва обе стороны решили возобновить прямые перелеты между Ташкентом и Киевом. Это случилось еще в декабре 2017 года. Тогда, однако, Госавианадзор Узбекистана назвал договоренность преждевременной и приостановил старт международных перелетов. Теперь, по словам Абдухакимова, авиационным властям Украины направлено письмо, чтоб скорее актуализировать маршрут. В Госавиаслужбе Украины, сообщает Аvianews avianews.com, такого письма не пока не получили.

Когда соглашение вступит в силу, прямые рейсы Киев – Ташкент будут обслуживать авиакомпания «МАУ» и Uzbekistan Airways. В «МАУ» поясняют«Переговоры не прекращались, и «МАУ» положительно оценивает итоги встречи с узбекской стороной в середине декабря. При этом говорить о том, что все дискуссионные моменты урегулированы, пока преждевременно, и диалог продолжается».

В этом же году из Киева стартуют новые прямые рейсы: «МАУ» летит в Дели, а WizzAir – в Таллинн и Лисабон.



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