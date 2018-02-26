Pussy Riot: мы их потеряли

Об этом в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов, передает "

"Тут интересуются моим мнением относительно поездки участниц группы Pussy Riot в Крым. Полагаю, что российские силовики их оттуда мягко выпроводят, тем более, что со вчерашнего дня они всячески демонстрируют к участницам группы повышенное внимание", - написал он.

При этом адвокат уточнил, что с возможным в будущем посещением Украины у Pussy Riot, из-за незаконного пересечения границы, возникнут проблемы, поскольку всех участников группы Pussy Riot, незаконно посетивших Крым, внесли в базу "Миротворец".