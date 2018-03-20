Як міністр спорту Жданов та його заступник Гоцул позбавили усю українську збірну Батьківщини 20 марта 2018 | 08:23 , Наталія Сокирчук распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в Мінмолодьспорту разом з Федерацією легкої атлетики «експериментально» прирівняли українську збірну до російської… і видали це за перемогу.

У вересні 2015-го українська делегація, яка разом з президентом їхала представляти Україну в ООН, везла з собою розстріляний під Іловайськом прапор. А під час виступу Путіна мовчки розгорнула його на знак мовчазного (насправді багатослівного) протесту. «Прапор, розстріляний під час війни на Донбасі - це символ агресії Путіна, яку ми зупинили жертвами наших воїнів...», - написала тоді у Facebook Ганна Гопко, голова Комітету Верховної Ради у закордонних справах. Мінмолодьспорту разом з Федерацією легкої атлетики «експериментально» прирівняли українську збірну до російської… і видали це за перемогу

На жаль, на четвертому році війни українська символіка для українських держчиновників з Мінмолодьспорту, які ще кілька років тому не знімали вишиванок і прийшли до влади на хвилі Майдану і війни на Донбасі, виявилась не важливою. Сумнівні контракти, гроші, приховування конфліктів інтересів – все це витіснило головне, заради чого цих чиновників найняли. В їх роботі не стало України. В прямому і переносному сенсі. Найпоказовішим став Чемпіонат світу з легкої атлетики, який проходив на початку місяця в Бірмінгемі (Велика Британія). Горе від розуму? Скандали, які супроводжували українську делегацію на Чемпіонаті світу розпочалися ще до офіційного відкриття змагань. За день до вильоту стало відомо, що чоловіча естафетна команда буде дискваліфікована, оскільки один із її учасників – Євген Гуцол – не отримав британську візу.

«Наскільки знаю, робили що могли. Прийшли документи на всіх крім Євгенія. Телефонували, писали, благали і федерація, і міністерство і в консульство і посольство, куди тільки можна було. Але британська віза для українців розглядається у Варшаві. І відповідь звідти була тільки одна — документи на розгляді, чекайте. Посольства — це окрема планета», - повідомив прес-аташе Федерації легкої атлетики України Олександр Даниленко. Чому збірна України не мала запасного «естафетчика», так і не зясувалося. «Винним» призначили консульство Британії, яке буцім-то ніяк не могло розібратися з написанням прізвища спортсмена. Друга серйозна проблема виникла уже в процесі «дольоту» членів національної збірної. Щоправда, вона також буде списана… на погодні умови, через які відмінили рейси з Амстердама до Бірмінгема. І дехто зі спортсменів, застрягши в аеропорту і витративши на дорогу понад 30 годин, прибув на Чемпіонат мало не під старт. Зокрема, Юлія Левченко і Ірина Геращенко, які могли претендувати на медалі у стрибках в висоту, «несподівано» опинилися лише на п’ятому і – відповідно - на сьомому місці. «Соупадєніє? Не думаю» як каже російський пропагандист Кісєльов. Про доцільність саме такої «логістики», коли збірна відправляється в найостанніший момент (ніби-то щоб зберегти держкошти), у Мінмолодьспорту взагалі воліють не говорити. Та навіть не відсутність жодної медалі у колись сильній українській «королеві спорту» збурило найдужче. Справді величезний іміджевий скандал розгорівся в соцмережах, коли мільйони глядачів з усього світу побачили, як візуально виглядає українська команда... Без розпізнавальних знаків Згідно з класифікацією Міжнародної Асоціації легкоатлетичних федерацій, Чемпіонат світу з легкої атлетики має найвищий офіційний статус. Гідна презентація на них України, яка витратила на підготовку з державного бюджету сотні тисяч гривень, мала б стати першочерговим завданням як Міністерства молоді та спорту, так і профільної Федерації легкої атлетики України. Однак цього не сталося. На Чемпіонат світу українська збірна вийшла без жодних ідентифікаційних знаків, які б вказували на приналежність до України. Національна збірна України з легкої атлетики Ірина Михальченко, легкоатлетка, переможниця Кубка Європи, фіналістка Олімпіади зі стрибків у висоту: Коли я побачила чорну форму, спершу подумала, що не все екіпірування змогли вчасно доправити до місця призначення, оскільки наші спортсмени дуже тяжко добиралися до Бірмінгема. Перша думка: можливо, один чи кілька спортсменів з таких «технічних» причин не були належним чином одягнені. Однак коли я побачила, що всі члени команди збірної виступали у такій формі, я написала коментар на сайті Федерації - мовляв, що це за форма така, адже нас не позбавляли прапору! Мої знайомі з Федерації сказали, що контракт був підписаний за тиждень до змагань. Пізніше Ігор Ліщинський (тренер з легкої атлетики, - «Главком») мені казав, що цього контракту таки немає. Натомість всі інші збірні мали екіпірування, яке транслювали всі провідні спортивні канали світу. Аудиторія таких каналів вимірюється мільйонами глядачів.

Так виглядала збірна команда сусідньої Польщі Вдвічі прикріше виглядає ця історія ще й з іншого боку. Адже протягом останнього року без розпізнавальних елементів на формі виступали також допущені до змагань спортсмени з Росії. Однак інакше вони брати участь і не могли, бо ж після допінг-скандалів в Російській Федерації окремі атлети, яких не підозрюють у вживанні заборонених препаратів, отримали так званий «нейтральний» статут ANA (Authorised Neutral Athlete). А разом з ним - заборону виступати під національною символікою. Виходить, що українці фактично виступали на одному рівні з росіянами через недбалість керівництва Міністерства у справах молоді та спорту. Менше зло – замість престижу? Скандал з формою перший заступник міністра, який досі працює за сумісництвом і президентом Федерації легкої атлетики, Ігор Гоцул в інтерв’ю «Главкому» прокоментував дещо дивно. Де-факто він заявив, що зовнішній вигляд легкоатлетів на Чемпіонаті світу – це… мало не досягнення. Щоправда, таке пояснення викликало ще більше запитань: Президент Федерації легкої атлетики Ігор Гоцул Пане Ігоре, то все-таки чому українська збірна з легкої атлетики виступала у формі без жодних ідентифікаційних знаків у Бірмінгемі? У серпні минулого року компанія Nike, з якої у Федерації був підписаний контракт, заявила, що не має наміру його подовжувати, і останні змагання, на яких закінчувалась співпраця, був Чемпіонат світу з легкої атлетики (проходив з 4 по 13 серпня минулого року, - «Главком»). З моменту отримання повідомлення від Nike, Федерація почала роботу з пошуку нового партнера, і цей пошук триває досі, ідуть перемовини. Зараз є кілька компаній, з якими тривають фінальні перемовини. На змагання, які відбувалися протягом періоду відсутності контракту, питання забезпечення екіпірування забезпечувалося різними шляхами. На жаль, для основної збірної ми не можемо закупити форму, яку закупило «Укрспортзабезпечення» за державні гроші, оскільки вона не відповідає легкоатлетичним стандартам. Тому коли ми готувалися до Бірмінгему, одна з компаній, з якою ми ведемо перемовини, погодилася в процесі підготовки до можливого контракту дати нашим спортсменам випробувати форму. Це така собі робоча форма, нашим завданням було зрозуміти, чи задовольняє вона наші вимоги. Умовою було те, що ми поки що не використовуємо позначення на цій формі, бо ж не маємо офіційного контракту з цією компанією. Йдеться про Asics? Так, це компанія Asics. Невже не було можливості хоч якось позначити на формі, що це – збірна України? Це було б порушенням домовленостей. Йдеться про мільйони на рік. Якщо угода з цією компанією буде укладена, ми забезпечимо надходження екіпірування, і це буде реальна економія бюджетних коштів. Ми вважали, що меншим злом буде зараз виступити без розпізнавальних знаків, проте мати можливість отримати серйозний контракт. Почекайте! Але дата проведення Чемпіонату світу була відома заздалегідь. Чому не вдалося укласти контракт раніше? Ви вважаєте, ми мали махнути рукою і підписати контракт, згідно з яким нам надаватимуть екіпіровку на багато мільйонів? По-вашому, це так швидко робиться? Ми з минулого серпня ведемо напружені перемовини з виробниками. Крім того, подібну угоду важко укласти країні, яка має допінгові проблеми. Але незважаючи на все це, ми ведемо напружені перемовини. * * * Коментар Гоцула, де фігурують «допінгові проблеми» в підписанні контрактів щодо екіпірування, очевидно, має стати приводом для іншої публікації, але він точно викличе ажіотаж всередині спортивної спільноти. Невже керівник Федерації натякає на те, що й українську збірну вслід за російською збираються позбавити участі в міжнародних змаганнях? Може, виходячи з цього і відсутність національної символіки на формі? Хоча його коментар так само дисонує з уявленням про ситуацію і у профільному комітеті - з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму - Верховної Ради, який очолює Артур Палатний. Останній, зокрема, заявив «Главкому», що перший заступник міністра Гоцул повідомив йому, що контракт уже підписано: «Я висловив свою точку зору, що це неприпустимо (що на формі українських спортсменів нема герба і прапора – Ред.), зробив зауваження. Але він (Гоцул – Ред.) запевнив, що це був такий перехідний період, і вони не встигли нанести логотип. На мою думку, це не виправдання, навіть якщо це (підписання контракту – Ред.) сталося за тиждень до Чемпіонату». Денис Силантьєв, народний депутат Радикальної партії, голова підкомітету з питань фізичної культури та спорту Комітету Верховної Ради з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму: Я не знаю, як так вийшло. Це питання до міністерства, воно ж їх туди відправляло. Я в курсі, що легкоатлети виступали без національної символіки, а як так вийшло – повинен відповідати президент Федерації легкої атлетики, він же – перший заступник міністра - Ігор Гоцул. Контракту нема… А що за лаштунками? В той день, коли керівництво збірної поверталося з Бермінгему, начальник державної установи «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення» Тарас Сириця дав прес-конференцію, на якій звинуватив Ігоря Гоцула та міністра Ігоря Жданова у корупції та конфлікті інтересів. На цій прес-конференції звучала і тема екіпірування для збірних команд України. «Главком» звернувся до Сириці, щоб уточнити, чому ж українська збірна не одягла ту форму, яка ніби-то була придбана раніше. Ось що він сказав: «Був оголошений тендер на закупівлю форми, наскільки я пам’ятаю, приблизно на мільйон гривень. Вона була виставлена на відкриті торги». Перед тим ми отримали технічні вимоги із підписом державного тренера національної збірної з легкої атлетики В'ячеслава Тертишника. Саме їх ми і використовували при закупівлі. На торгах виграв, наскільки я розумію, не той контрагент, який мав виграти на думку Гоцула і його компанії. Мене викликав державний секретар міністерства Нємчинов і почав розповідати, що є задача міністра прибрати цього переможця. Тобто переможець має бути «правильним». Я не погодився, відповів, що переможець визначається на торгах. Після цього почалися масштабні рухи, щоб визнати цю форму «неправильною». Були надіслані листи – здається, знову за підписом державного тренера Тертишника - про те, що недостатнім чином тканина розтягується. Якісь сміхотворні речі… В контексті цього всього тиску мені довелося направити листа прем’єр-міністру Володимиру Гройсману, де я описав ці моменти. Очевидно, була якась реакція. Ця форма була прийнята. До речі, частину цього екіпірування збірна вже отримала, тому слова Гоцула про те, що форма не відповідна, мене дивують. Чому, на ваш погляд, українська збірна з легкої атлетики виступала у Бірмінгемі у формі без національної символіки? Мені зараз важко компетентно оцінювати ситуацію, яка складалася у національній збірній з легко атлетики, оскільки з кінця 2015 року ця команда перебуває у так званому експерименті. Його сутність – передача коштів з державного бюджету напряму Федерації. Відтоді фінансування йде не через «Укрспортзабезпечення», а напряму в казначейський рахунок. Ідеолог цього експерименту – Гоцул. А оскільки Гоцул ще й глава Федерації, тут очевидний його інтерес – до того ж, легка атлетика отримує найбільше коштів з держбюджету. Процеси, які відбуваються у національній збірній, мені важко оцінювати. * * * «Складність» з підписання нового спонсорського контракту протягом багатьох місяців інформатори «Главкома» пояснюють просто: окрім самого екіпірування контрактом може бути ще й передбачена грошова виплата… Федерації легкої атлетики за рекламу фірми-виробника. Юрій Павленко, нардеп «Опозиційного блоку», екс-міністр у справах сім’ї, молоді та спорту: Я не можу сказати, як так сталося, що наша збірна виступала без відповідної національної символіки на формі, але якою б не була причина, у першу чергу, це відповідальність Федерації легкої атлетики. Дотримання Федераціями законодавства має контролювати міністерство. У випадку ж з легкою атлетикою є серйозний конфлікт, бо президент Федерації та перший заступник міністра - це одна й та сама особа. Винного неважко знайти. Це ганебно. «Це поширена практика. Так було і з Nike, коли вони були спонсорами національної збірної, таку само тактику застосовує і Національний олімпійський комітет, який підписуючи контракт на поставку комплектів олімпійської форми, отримує «спонсорські» за просування бренду. Якщо у першому випадку мова йде про сотні тисяч доларів, то у другому - мільйони», - розповіло «Главкому» на правах анонімності джерело, обізнане з внутрішньою кухнею. «Політичний дах» Мінмолодьспорту «Ви можете написати десятки статей, але це навряд чи щось змінить», - переконував «Главком» один із народних депутатів, який критично оцінює діяльність Міністерства, але не бачить перспектив швидкої заміни його очільників. «Ігор Жданов зайшов в уряд від «Батьківщини», але потім, щоб не втратити посаду, перебіг у «Народний фронт». Ігоря Гоцула привела до Яценюка, за моєю інформацією, Світлана Войцеховська (яка багато років очолювала апарат Арсенія Яценюка, зараз – народний депутат). Фактично міністерством керує він. Яценюк ніби не дуже любить Гоцула, але й навряд чи «здасть» його. Як і Жданова. Тому до виборів 2019-го, якщо не відбудеться зміни уряду, нічого не зміниться», - песимістично змалював ситуацію депутат. Разом з тим неочікувано для багатьох за Гоцула взялося Національне агентство з питань запобігання корупції. 7 березня на сайті агентства з’явилося повідомлення про те, що НАЗК направило до суду протокол про виявлене адміністративне порушення. «Перебуваючи на посаді першого заступника Мінмолодьспорту та відповідно до своїх повноважень будучи безпосередньо відповідальною особою за напрям взаємодії із спортивними федераціями, у тому числі щодо вирішення питань розподілу бюджетних коштів, Ігор Гоцул вчиняв дії в умовах реального конфлікту інтересів. Відповідний конфлікт виник під час розгляду та погодження документів, які безпосередньо стосуються очолюваної ним громадської спілки «Федерація легкої атлетики України», зокрема щодо фінансового асигнування цієї федерації. Такі дії містять ознаки адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, відповідальність за яке передбачена частиною другою статті 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме вчинення особою дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів». Паралельно до цього вже згаданий начальник державної установи «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення» Тарас Сириця подав відповідні запити у правоохоронні органи, які мали би провести розслідування озвучених фактів корупції в Мінмолодьспорту і або підтвердити їх, або спростувати. «Главком» також направив інформаційний запит до Володимира Гройсмана, з питанням, чи буде Кабмін реагувати на дії його підлеглих, які призводять до величезних іміджевих втрат України. І як саме буде реагувати? Станом на вівторок відповіді від Кабінету міністрів ми не маємо. Але обов’язково долучимо до тексту, якщо вона буде. «Главком»



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