Русских гагариных будут возить американцы

29 марта 2018 | 12:38

Российские космонавты начнут полеты на кораблях Dragon 2 американской компании SpaceX после завершения их летных испытаний и сертификации НАСА, сообщили в «Роскосмосе».

«Полеты космонавтов "Роскосмоса", также как и пилотируемые полеты вообще, на космическом корабле Dragon могут начаться только по завершении летных испытаний и сертификации НАСА», — заявили в госкорпорации.



Первый пилотируемый полет нового космического корабля Dragon 2 американской компании SpaceX должен состояться в апреле 2019 года. В настоящее время космонавты и астронавты летают на МКС только на российских «Союзах».