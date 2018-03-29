ТЕМА

Русских гагариных будут возить американцы

29 марта 2018 | 12:38

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Российские космонавты начнут полеты на кораблях Dragon 2 американской компании SpaceX после завершения их летных испытаний и сертификации НАСА, сообщили в «Роскосмосе».


«Полеты космонавтов "Роскосмоса", также как и пилотируемые полеты вообще, на космическом корабле Dragon могут начаться только по завершении летных испытаний и сертификации НАСА», — заявили в госкорпорации.

Первый пилотируемый полет нового космического корабля Dragon 2 американской компании SpaceX должен состояться в апреле 2019 года. В настоящее время космонавты и астронавты летают на МКС только на российских «Союзах».



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