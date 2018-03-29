|
Русских гагариных будут возить американцы
29 марта 2018 | 12:38
распечатать комментарии [0] добавить в
Российские космонавты начнут полеты на кораблях Dragon 2 американской компании SpaceX после завершения их летных испытаний и сертификации НАСА, сообщили в «Роскосмосе».
«Полеты космонавтов "Роскосмоса", также как и пилотируемые полеты вообще, на космическом корабле Dragon могут начаться только по завершении летных испытаний и сертификации НАСА», — заявили в госкорпорации.
также читайте
[27.03.2018]
[27.03.2018]
|
Загрузка...
по теме
Украина принудительно взыщет с "Газпрома" долги по всему миру
29. 03. 2018 | 13:02
Сейчас идет подготовка к принудительному взысканию долга "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража на основании Нью-Йоркской конвенции, которая позволяет взыскать эти средства практически по всему миру. Об этом сообщил на брифинге министр юстиции Павел Петренко, передает корреспондент УНН.
Старый-новый директор "Укроборонпрома" разгонит 40% подчиненных
29. 03. 2018 | 12:41
Наблюдательный совет госконцерна "Укроборонпром" принял решение об оптимизации внутренней структуры и кадрового состава госконцерна, сообщила пресс-служба "Укроборонпрома" в четверг.
В поставках российского оружия в Азербаджан - массовый брак
28. 03. 2018 | 13:48
Россияне отказываются устранять неполадки в срок, ссылаясь на недофинансирование отрасли.
Кабмін дозволив рятувальникам перевіряти об'єкти і підприємства з високим ступенем ризику
27. 03. 2018 | 18:30
Відповідною Постановою від 18 грудня 2017 року №1104 «Про затвердження переліку органів державного нагляду (контролю)», на які не поширюється дія Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», Державну службу з надзвичайних ситуацій частково виведено з-під дії мораторію.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»