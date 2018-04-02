БОГ ПОДАСТ: У КЛИЧКО ОТМЕНИЛИ ВЫПЛАТЫ ЛЬГОТНИКАМ НА ПАСХУ

Об этом Українським Новинам сообщил директор департамента социальной политики Киевгорадминистрации Юрий Крикунов.



"В этом году материальная помощь за средства бюджета выплачиваться не будет", - сообщил он.



По словам Крикунова, это связано с отсутствием средств для льготных выплат.



КГГА традиционно выплачивала единоразовую матпомощь получателям пенсии на детей-сирот, семьям киевлян, которые погибли при участии в "Революции достоинства" или антитеррористической операции (АТО), семьям погибших волонтеров, обеспечивавших проведение АТО, Праведникам Бабьего Яра, жертвам политических репрессий и членам их семей, участникам обороны Киева в составе формирований народного ополчения и родителям солдат срочной службы, которые погибли в мирное время, малообеспеченным семьям и получателям компенсаций за предоставление социальных услуг и по уходу за инвалидом I группы или лицам, достигшим 80-летнего возраста.



Также выплаты предназначались киевлянам, которые были тяжело травмированы при участии в "Революции достоинства", киевлянам-участникам АТО, инвалидам I группы, размер пенсии которых не превышает 2 прожиточных минимума для лиц, утративших работоспособность, а также инвалидам с детства.

Досье