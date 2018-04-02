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БОГ ПОДАСТ: У КЛИЧКО ОТМЕНИЛИ ВЫПЛАТЫ ЛЬГОТНИКАМ НА ПАСХУ

02 апреля 2018 | 18:23

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Киевская городская государственная администрация не намерена выплачивать традиционную единоразовую матпомощь льготным категориям киевлян по случаю празднования Пасхи.


Об этом Українським Новинам сообщил директор департамента социальной политики Киевгорадминистрации Юрий Крикунов. 
 
"В этом году материальная помощь за средства бюджета выплачиваться не будет", - сообщил он. 
 
По словам Крикунова, это связано с отсутствием средств для льготных выплат. 
 
КГГА традиционно выплачивала единоразовую матпомощь получателям пенсии на детей-сирот, семьям киевлян, которые погибли при участии в "Революции достоинства" или антитеррористической операции (АТО), семьям погибших волонтеров, обеспечивавших проведение АТО, Праведникам Бабьего Яра, жертвам политических репрессий и членам их семей, участникам обороны Киева в составе формирований народного ополчения и родителям солдат срочной службы, которые погибли в мирное время, малообеспеченным семьям и получателям компенсаций за предоставление социальных услуг и по уходу за инвалидом I группы или лицам, достигшим 80-летнего возраста. 
 
Также выплаты предназначались киевлянам, которые были тяжело травмированы при участии в "Революции достоинства", киевлянам-участникам АТО, инвалидам I группы, размер пенсии которых не превышает 2 прожиточных минимума для лиц, утративших работоспособность, а также инвалидам с детства.

Досье



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