Накрили мережу борделів під ймовірним прикриттям поліцейського керівництва

Інформація щодо діяльності міжрегіональної злочинної групи звідників і сутенерів, яка створила і організувала діяльність мережі борделів, була отримана працівниками Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

За отриманими УДВБ НПУ відомостями Одеською місцевою прокуратурою № 3 було розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України.

Спільно з працівниками Служби безпеки України оперативники внутрішньої безпеки НПУ встановили, що група діє на території Одеси та Харкова, має чітке ієрархічне підпорядкування, стійкий характер організованості з розподілом функцій кожного з учасників, систематичним розширенням діяльності та відкриттям нових місць розпусти, втягненням до бізнесу значної кількості осіб у якості: повій, операторів Call-центрів, модераторів сайтів у Інтернет-мережі, водіїв таксі та приватних автомобілів, адміністраторів борделів.

Організатором групи виявилися 31-річна уродженка Донецької області, мешканка Харкова. Встановлено, що жінка має широке коло знайомств, в тому числі і серед працівників правоохоронних органів. У разі необхідності вона зверталася до «покровителів» для вирішення та усунення проблем і перешкод.

«Бандерша» групи мала у розпорядженні офіси у Одесі та Харкові, де працювали оператори, які приймали телефонні дзвінки від клієнтів та координували діяльність місцевих борделів, а також модератори веб-сайтів, які створювали та розміщували відповідну рекламу.

У ролі співорганізаторів секс-бізнесу виступала пара співмешканців – 38-річний уродженець Сумської області та 37-річна уродженка Харківщини. Чоловік підбирав сутенерів, розробляв схеми, плани, порядок і правила діяльності злочинної групи, звітував «шефині» про справи бізнесу та прибуток.

Його співмешканка відігравала роль так званої «мамки». Харківчанка мала контролювати необхідні конспіративні заходи для функціонування місць розпусти, підбирати адміністраторів борделів та повій, здійснювати облік виходу дівчат «на роботу», вести фінансову документацію та наглядати за дисципліною.

Працівники Одеського управління ДВБ НПУ, Служби безпеки України та Одеської міської прокуратури № 3 отримали ухвали суду на проведення 12 санкціонованих обшуків. Задіявши бійців відділу швидкого реагування ДВБ НПУ, під час міжрегіональної спецоперації правоохоронці провели затримання організаторши секс-бізнесу та двох її найближчих подільників.

За адресами діяльності офісів злочинної групи у Харкові та Одесі було виявлено операторів телефонних дзвінків та модераторів сайтів. Вилучено всю оргтехніку, десятки мобільних телефонів, сотні сім-карт, чорнову фінансову документацію, паспорти та анкети повій, візитні картки борделів. Затримано майже три десятки повій. На яких складено адміністративні протоколи.

У Харкові, за місцем мешкання головної фігурантки злочинної групи, виявлено та вилучено 250 тисяч гривень, гвинтівка СВД, автомат Форт Мосберг та набої до нього, а також «секс-приладдя»: кайданки, нагайки, інтимні аксесуари, оргтехніка, а в сейфі -бухгалтерські обліки.

Загалом, за адресами діяльності борделів та офісів злочинної групи, було вилучено майже 25 тисяч доларів США та 50 тисяч гривень, отриманих у якості прибутку. Також вилучено три автомобілі: Лексус та два Мерседеси, на яких переміщалися головні фігуранти злочинної групи.

На теперішній час 31-річна донеччанка та двоє її «управляючих» затримані прокуратурою № 3 Одеси у порядку ст. 208 КПК України і поміщені до ізолятора тимчасового тримання ГУНП у Одеській області. У найближчий час їм буде оголошено підозру за ч.3 ст.303 КК України та судом обрано міру запобіжного заходу. Санкція зазначено статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої.

Крім того, триває перевірка відомостей щодо можливої причетності до діяльності злочинної групи працівників правоохоронних органів, в тому числі – серед керівної ланки.