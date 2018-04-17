2 МЛРД ГРН В МЕСЯЦ НА ГАДЖЕТЫ. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ УКРАИНЦЫ ТАКИЕ БЕДНЫЕ?

Кто такие бедные

С экономической точки зрения, бедность - это состояние, при котором у человека или семьи недостаточно средств для удовлетворения основных потребностей. При этом по размеру дохода нельзя точно определить, кто бедный, а кто нет. Такая оценка во многом зависит от того, какие потребности считаются основными и как дорого они обходятся в каждом обществе.

Традиционно базовыми признаются потребности в пище, одежде и жилье с поправкой на условия, в которых находится человек: скажем, на севере еда должна быть более калорийной, а жилье и одежда более теплыми, чем на юге.

Бедность в измерениях

С появлением все большего количества благ в мире расширился перечень самого необходимого, что нужно современному человеку. Причем акцент сместился с потребностей на лишения, которые испытывают малоимущие люди. Так, Глобальный индекс многомерной бедности, разработанный при поддержке ООН, учитывает такие факторы, объединенные в три группы:

- здоровье: питание и детская смертность;

- образование: продолжительность школьного обучения и охват детей;

- условия жизни: доступ к электричеству, канализации, чистой питьевой воде, материал пола, тип топлива для приготовления пищи, владение активами.

К примеру, лишением считается, если люди вынуждены готовить пищу на "грязном" топливе (торф, навоз, уголь и т.п.) или хотя бы один взрослый или ребенок в домохозяйстве недоедает. Активы семьи признаются недостаточными, если она не имеет автомобиля и владеет только чем-то одним из перечисленного: велосипед, мотоцикл, радиоприемник, холодильник, телефон, телевизор.

Данное исследование проводят с 2010 г. По его результатам, около 1,5 млрд человек в 102 развивающихся странах, то есть около 29% их населения, живут в многомерной бедности. Это не значит, что они обязательно нуждаются во всем - от питания до доступа к канализации. По данной методике бедными считаются те, у кого плохие показатели хотя бы по одному из трех названных выше индикаторов.

Все познается в сравнении

Чтобы иметь возможность сравнивать очень разные общества, во всемирных исследованиях бедности пытаются учесть лишь самые насущные потребности людей, но в разных странах определяют свой набор необходимых для человека товаров и услуг - фактический прожиточный минимум. Люди, которые не могут себе позволить даже этого, оказываются ниже национальной черты бедности. Такой метод намного лучше учитывает национальную специфику, но приводит к бессмысленным результатам при попытке сравнить страны с разным уровнем развития, политическими системами или климатическими условиями.

Так, в Европейском Союзе, согласно обновленной стратегии "Европа-2020", человек (домохозяйство) испытывает материальные лишения, если не может себе позволить хотя бы пять пунктов из перечисленного:

- оплатить аренду или счета за коммунальные услуги;

- отапливать свое жилье на достаточном уровне;

- справиться с непредвиденными финансовыми расходами;

- потреблять мясо, рыбу через день;

- провести недельный отпуск вдали от дома;

- приобрести при желании личный автомобиль;

- иметь дома компьютер и доступ к интернету;

- поменять старую мебель;

- купить новую одежду вместо изношенной;

- иметь две пары обуви;

- выйти на совместный ужин (обед) с друзьями или родственниками хотя бы раз в месяц;

- позволить себе регулярные развлечения на досуге;

- каждую неделю тратить небольшую сумму на собственные нужды.

Однако по такому щедрому перечню некорректно сравнивать государства ЕС и даже более-менее благополучную, как для Африки, Кению. Согласно Глобальному рейтингу развития интернета-2017 в этой не чуждой IT-технологий стране только в 15% домохозяйств есть компьютер, хотя мобильными пользуются вовсю. С другой стороны, кенийцам и не нужно по полгода отапливать свое жилье.

Бедняки и ВВП

Еще один способ определять, насколько обеспечены разные страны и их граждане, - сравнить ВВП и его долю на одного жителя.

По данным МВФ, среди 186 исследованных государств в 2016 г. самый большой ВВП на душу населения был в Люксембурге - более $108 тыс., а самый низкий - в Южном Судане - всего $221. В целом такой анализ, конечно, дает представление, где люди живут богаче, а где беднее, однако очень приблизительно.

Даже при одинаковом абсолютном доходе покупательская способность граждан разных стран может отличаться в разы, все зависит от действующих там цен. Если учесть это, Люксембург уступит лидерство Катару, а Южный Судан уже не будет самым бедным, а пропустит вниз еще десять других африканских государств. Другими словами, за сумму, эквивалентную доллару США, в Люксембурге можно купить меньше, чем за такую же сумму в Катаре. То же справедливо и для африканских стран: в Южном Судане эквивалентные доллару США деньги имеют большую покупательскую способность, чем в ЦАР, которая замыкает рейтинг беднейших стран с учетом местных цен. Другими словами, сравнивается ВВП на человека по паритету покупательской способности в каждом государстве.

Примечательно, что в странах из хвоста рейтинга "паритетный" ВВП обычно выше по сравнению с их же номинальным ВВП на душу населения, поскольку в бедных обществах ниже цены. Так, в том же Южном Судане с учетом паритета на человека приходится уже свыше $1000.

Важно понимать, что оценка уровня обеспеченности по текущим доходам может привести к неправильным выводам, потому что не учитывает нажитого богатства. Скажем, не может считаться бедным любой безработный человек, который живет в собственной квартире в центре столицы.

За чертой ООН

Черту бедности проводят не только отдельные страны, но и ООН. На данный момент Всемирный банк считает абсолютной бедностью дневной доход менее $1,9 (по паритету). Правда, это актуально лишь для 10-20 беднейших стран мира, где на такую сумму еще можно как-то просуществовать, получив необходимый набор жизненно важных продуктов и благ. Это опять же связано с уровнем цен и паритетом покупательской способности. А для развивающихся стран Восточной Европы, куда входит и Украина, условной чертой бедности должен быть доход в $5 на день, считают в ООН.

Разрыв имеет значение

Какими бы методами не измерять бедность или богатство общества, нужно учитывать еще один факт: в результате выходят усредненные значения. Зная, какой у страны Индекс многомерной бедности от ООН или показатель ВВП на душу населения (по паритету), мы все равно не сможем уверенно прогнозировать, какую картину увидим, приехав туда лично. В двух разных государствах могут быть одинаковые указанные показатели, но если в одном из них разрыв в доходах между самыми богатыми и остальными членами общества больше, то и среднестатистический гражданин там будет жить беднее.

Но как измерить неравенство? Один из способов - посчитать индекс Джини как отклонение в распределении доходов от абсолютно равного. Теоретически, если каждый житель страны получает средний доход - этот индекс равен 0%, а если все захватила одна семья - 100%. Чем ниже индекс Джини - тем меньше вероятность, что даже в обществе с малыми доходами люди будут умирать от голода. Однако в крайнем случае, когда все голодны и равны, такое возможно и при "хорошем" показателе этого индекса.

Если пойти дальше, можно измерить глубину бедности - насколько сильно страдают от лишений люди, которые попадают либо за национальную черту бедности, либо ниже минимума, который устанавливает ООН для регионов мира.

Украина: худо, но не бедно

На мировом уровне, согласно Индексу многомерной бедности ООН, измеряемом в 108 развивающихся странах, Украина наравне с Беларусью и Сербией показала наилучшие результаты - у нас бедными считаются только 0,4% населения (161 тыс. человек). Причем даже среди тех, кто нуждается, самый низкий процент лишений. Минус в том, что в этом рейтинге данные по Украине за 2012 г., то есть еще до войны и экономического спада. Кроме того, лидерство нашей страны обусловлено отсутствием в списке развитых экономик. Уровень жизни украинцев просто нельзя оценивать, скажем, по щедрым критериям для жителей ЕС.

За "красными линиями" ООН, которые измеряются доходом в долларах по паритету покупательской способности, по данным на 2015 г., оказались немногие украинцы: ниже абсолютной черты бедности с $1,9 в день - 0,1% (51 тыс. человек). Подчеркнем, что в данном случае идет речь о курсе по паритету, который сегодня, по разным оценкам, от 4 до 6 грн/$. Выходит, применительно к Украине черта бедности для Восточной Европы в $5 - это около 25 грн в день, или 750 грн в месяц. По последним данным Госстата за 2016 г., таких людей в Украине было не больше 1%.

В то же время по ВВП на душу населения в 2017 г. Украина среди 186 стран занимает 131 место с показателем $2458, а если скорректировать его по паритету покупательской способности - то 114 строчку с $8656 на человека. Мы оказались между Бутаном и Марокко, обогнав легендарный Гондурас на 19 позиций. А если брать более сопоставимые с Украиной страны, то из СНГ ниже нас только Узбекистан, Молдова и Таджикистан.

Но Украина лидирует по равномерности распределения доходов и трат. Согласно рейтингу Всемирного банка индекс Джини у нас составляетрекордно низкие 24,6%, что объясняется небольшой толикой очень богатых людей. В нашей стране практически нет случаев экстремальной бедности, когда люди буквально умирают от голода, каждый при необходимости может рассчитывать на минимальную соцпомощь.

На национальном уровне бедность определяется по другим критериям. Наша страна не исключение и устанавливает свой прожиточный минимум. В Украине этот показатель существует в двух ипостасях: официальный (от которого рассчитываются госвыплаты) и фактический (используемый как национальная черта бедности). Первый показатель сейчас установлен на уровне 1700 грн, а второй превышает его более чем в два раза. По данным Минсоцполитики, в ценах февраля 2018 года фактический прожиточный минимум составляет 3156 грн в месяц. Правда, деньги граждан считаются по данным Госстата, а у них два недостатка: учитываются лишь официальные доходы и публикуются с опозданием. Сейчас доступна информация по среднедушевым эквивалентным доходам домохозяйств за 2016 г., кода фактический прожиточный уровень для взрослого не превышал 2862 грн: по этим данным, два года назад за национальной чертой бедности находились около 60% украинцев. Это, конечно, сильно завышенная цифра, потому что у нас очень распространена теневая занятость, а зарплаты в целом составляют около половины доходов. Эксперты считают, что реальный заработок в среднем выше как минимум в полтора раза. Если пересчитать структуру распределения доходов с учетом этого фактора, бедность снизится сразу до 34%.

Но и это завышенный результат. Определение бедности по доходам усугубляет картину не только по тому, что не учитывает нажитого богатства, а и вследствие игнорирования так называемых безналичных трансфертных платежей нуждающимся людям - безвозмездных пособий, получаемых в натуральной форме, когда гражданам предоставляют товары и услуги, а не деньги, к примеру, школьные завтраки. Сюда же, в частности, относятся субсидии на коммунальные услуги, на которые в Украине выделяют десятки миллиардов гривень.

Наконец, есть самый "живой" метод определить, насколько состоятельны украинцы. Люди сами оценивают свое материальное положение: согласно ежегодному опросу КМИС, в этом году только 12% наших сограждан посчитали, что находятся за чертой бедности, что на 5% меньше, чем в 2017-м. Самая худшая ситуация была в 1998 г. - тогда 52% респондентов заявили, что бедствуют, а самая лучшая - в предкризисном 2007-м, когда бедными себя назвали только 11% жителей Украины. Такую оценку подтверждает "богатая" статистика потребительских расходов в нашей стране. К примеру, в прошлом году украинцы тратили почти 2 млрд грн в месяц на покупку новых гаджетов при средней цене смартфона около 3500 грн. Учитывая, что у нас самое равномерное распределение дохода по индексу Джини в мире, это свидетельствует о не самом бедственном положении общества в целом.

ДС