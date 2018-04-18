В ближнем углу Ринка

В распоряжении Центра управления расследованиями оказались телефонные контакты химика Леонида Ринка и его дочери Ольги, изъятые при обысках. Ринк прославился как создатель вещества «Новичок», которым в 1995 году убили банкира Кивелиди, а в 2018-м, возможно, пытались отравить отца и дочь Скрипалей. Внимание корреспондента ЦУРа Сергея Канева привлек российско-сирийский бизнесмен Мудалал Хури, о деятельности которого стало известно после того, как он вместе со своим партнером, президентом FIDE Кирсаном Илюмжиновым попал под санкции США за помощь режиму Башара Асада. В контактах Ринка целых три его телефонных номера.
— Ринк продавал отравляющие вещества криминальным авторитетам и чеченцам, и у него изъяли телефон и записную книжку. Фсбэшники скачали нам контакты химика и попросили по нашим базам проверить его связи на предмет возможных покупателей. Если мне не изменяет память, там было больше двухсот телефонов руководителей оборонных предприятий, закрытых институтов, всяких лаборантов, военных и даже телефон какого-то финского банка (на самом деле в записной книжке Ринка 177 контактов. — ЦУР). В записях оказались номера сирийца Хури и его брата Имада. Мы доложили, что этот клиент состоит у нас на спецучете и крутится вокруг ученых в области оборонных исследований. Лубянские товарищи сказали, что они им займутся, но чем все закончилось, мне не известно.
После этого разговора с бывшим оперативником 12-го отдела УУР ГУВД г. Москвы, который участвовал в расследовании уголовных дел, связанных с химиком, мне самому стало интересно, чем же все закончилось.
Торговец занавесками и ртутью
На прошедшем 7–8 апреля в Минске заседании FIDE члены шахматной организации потребовали отставки (четырнадцатью голосами против одного) своего президента Кирсана Илюмжинова. Причиной стали проблемы с деньгами: финансовый директор Адриан Сигель предупредил собравшихся, что 30 апреля счета FIDE будут заблокированы, а найти новые источники финансирования не удастся, пока не сменится глава, находящийся под санкциями США. Сам Илюмжинов наотрез отказался сложить полномочия.
Встреча Илюмжинова и Асада в Дамаске в 2012 году | Фото: «Газета.ру»
Минфин США включил в санкционные списки Илюмжинова еще в 2015 году — за поддержку режима Башара Асада. Вместе с шахматистом под санкции попал банк «Русский финансовый альянс», в котором Илюмжинов имел долю 19,03%, и его деловой партнер — совладелец и председатель совета директоров банка Мудалал Хури. 8 декабря 2016 года «Коммерсантъ» написал, что Мудалал Хури обратился в ФСБ, МВД и управление президента по противодействию коррупции с заявлениями, что прежнее руководство похитило 700 млн рублей. На следующий день после публикации ЦБ РФ отозвал у банка лицензию.
Хури представляет режим Асада в России, следует из официальной позиции Минфина США, а также как минимум с 1994 года связан с денежными проводками в интересах сирийского правительства. Еще, по данным Минфина США, Хури был посредником при попытке переправить в Сирию партию взрывчатого вещества аммонита в 2013 году.
По информации «Ведомостей», в 1983 году Хури окончил университет Дружбы народов по специальности инженер-строитель. По данным ЦУРа, учился хорошо, был парторгом коммунистической ячейки студентов из арабских стран. В 1988 году стал кандидатом технических наук. В 90-е получил гражданство России и работал заместителем руководителя российского представительства кипрской компании Hudsotrade Limited, аффилированной с его семьей.
Мудалал Хури с женой любит бывать в Лондоне | Фото: Facebook
Неофициальная биография сирийца куда интереснее: как выяснил ЦУР, аспирант Мудалал Хури попал в криминальные спецучеты МВД еще в 1987 году — он незаконно приобрел ртуть у уроженца Харькова Владимира Петрова. Уголовное дело обещало быть перспективным — могли лишиться своих кресел несколько директоров химзаводов, но неожиданно через год в связи с чистосердечным раскаянием подсудимых Фрунзенский суд г. Москвы освободил их из-под стражи. Избежать уголовной ответственности Хури помогли сотрудники КГБ, курирующие университет. С тех пор сирийца миновали любые неприятности, в том числе проблемы с поддельным польским паспортом.
Бывший сотрудник КГБ-ФСБ Николай Козлов рассказал, что на покупку ртути Хури могли спровоцировать коллеги из другого отдела, чтобы завербовать.
— Обычные наши вербовочные подходы. Про Хури я тогда слышал от ребят из другого отдела. У него на родине были какие-то неприятности, а свой бизнес в Москве он начинал с продажи занавесок из Дамаска. Помню, что он кого-то кинул на крупную сумму и искал у нас защиты. Потом по рекомендации из конторы ему сдали в аренду несколько номеров в гостинице «Спутник» на Ленинском, а дальше уже знаешь: бабы, мальчики, иностранцы и кино.
Сейчас Хури является соучредителем ООО «Рам» — компании-производителя лекарственного препарата от диареи у домашних животных «Полисорбин».
Он также входит в правление основанного в 2014 году благотворительного фонда «РУССАР» (Русь и Сирийская Арабская Республика). Возглавляет фонд бывший кадровый сотрудник МИДа 77-летний Олег Фомин, хороший знакомый семейства Асадов и покойных лидеров Ливии Муаммара Каддафи и Ирака Саддама Хусейна. Среди его знакомых был и Сергей Скрипаль — они вместе работали в кадровом департаменте МИДа. В разделе «Участники фонда» на сайте среди бизнесменов с Ближнего Востока можно обнаружить плеяду видных российских деятелей: кандидата в президенты РФ Сергея Бабурина, бывшего начальника Главного управления международного военного сотрудничества Генерального штаба ВС РФ генерал-полковника Леонида Ивашова, Нелли Кускову из «Боевого братства», иеромонаха Стефана и других.
На сайте фонда указано, что благотворители отправляют в Дамаск гуманитарную помощь, медикаменты и помогают сирийским сиротам.
Имад Хури | Фото: Facebook
Младший брат Мудалала Хури Имад с 1994 года тоже ведет бизнес в России. В частности он является инвестором в нескольких девелоперских проектах — например, его ООО ИК «Никольское» инвестировало в реконструкцию усадьбы XVIII века в Калужской области, которая теперь выставлена на продажу за 1,3 млрд рублей. В 2013 году Имад Хури упоминался в связи с убийством учредителя строительной компании «Бамо» Овика Мурадяна, брата посла Армении в Ираке. Его зарезали в центре Москвы. Заказчик и киллер не найдены. Незадолго до убийства Имад Хури стал владельцем строительной компании братьев Мурадян и пытался остановить ее банкротство.
Братья Хури также были совладельцами Темпбанка, попавшего под санкции США в 2014 году — за многомиллионные долларовые операции между Сирией и Россией.
Крысиный яд в космическом корабле
Помимо ртути Хури засветился еще в одной истории — про таинственную лабораторию в ЦПКИО им. Горького. В 1999 году прокуратурой ЦАО г. Москвы было возбуждено уголовное дело № 250120 по факту использования Хури поддельного договора, с помощью которого он изменил устав и завладел акциями ЗАО «Сентрако» — компании-совладельца аттракциона «Буран», того самого макета космического челнока, радовавшего москвичей и гостей столицы в Парке Горького.
Илья Маник | Фото: Facebook
Основным владельцем «Сентрако» через кипрский офшор Swanfield Тrading Limited был родившийся в Одессе австралийский бизнесмен Илья Маник — потомок по отцу знаменитого налетчика Мишки Япончика. С детства Илья бредил космосом. Повзрослев и познакомившись в Москве с космонавтом из первого отряда Германом Титовым, решил воплотить давнюю мечту. В 1993 году Маник и Титов учредили АОЗТ «Космос-Земля», основным бизнесом которого стал аттракцион «Буран», открытый в 1996 году. Акционерами АОЗТ стали «Сентрако», Титов, НПО «Молния», Тушинский машиностроительный завод и ЦПКиО им. Горького.
Как рассказывал в интервью «Московскому комсомольцу» одесский австралиец, Хури был совладельцем «Сентрако», но за кражу $1 млн с ним пришлось расстаться. В ответ сириец забросал ФСБ письмами, в которых сообщал, что Маник является агентом западных спецслужб и приехал в Россию разведывать космические секреты. Однажды домой к Манику вломились милиционеры и доставили его в отделение. Как выяснилось, один из посетителей аттракциона пожаловался, что Маник громко ругается матом и нарушает общественный порядок. Иностранец провел в ИВС неделю, а когда вышел на свободу, то с удивлением обнаружил, что на «Буране» сменилось руководство и охрана. Затем начали происходить совсем уже невероятные вещи: в одном из павильонов на территории аттракциона появилась химическая лаборатория, куда завозили мешки с белым порошком и бочки с желтой жидкостью, которые принимали лаборанты в респираторах. Особо любопытных посетителей парка предупреждали, что здесь организовано производство крысиного яда.
Слухи о химическом аттракционе на территории парка дошли до руководства столичного ГУВД, однако за три дня до приезда оперативников лаборанты исчезли, а оборудование вывезли в неизвестном направлении. Еще через день на территории аттракциона произошел сильный пожар, были уничтожены все оставшиеся следы подозрительной лаборатории, сам «Буран» уцелел.
Аттракцион «Буран» | Фото: Xabier Eskisabel
— Хури с подельниками с помощью фальсификаций отжал у меня «Буран». Я судился с ними и выиграл все процессы, а пожар случился на следующий день, когда я пришел в парк с постановлением суда. Менты даже не собирались приезжать, — уточнил по Viber Илья Маник.
— В парке действительно готовили крысиный яд?
— Сергей, я сейчас в безопасности, поэтому говорю: в лаборатории делали боевые отравляющие вещества. У меня есть свидетель. Туда постоянно приезжали серьезные люди и оставались с ночевкой на три-четыре дня. Я уже потом узнал, что Хури был связан с химическим заводом в Сирии. А еще у Хури был куратор из ФСБ по имени Володя, который решал все проблемы в Москве и помог ему добыть российский паспорт. Он и мне принес русский паспорт, но я его тут же порвал. Этот куратор руководил масками-шоу из ФСБ, когда меня пытались выжать из парка. Как-то раз Хури и его компаньон Прибытков (последний гендиректор «Сентрако». — ЦУР) пригласили меня в свой офис в гостиницу «Спортивная», чтобы, как они говорили, уладить все финансовые проблемы — они же увели с моего счета в кипрском банке Middle East $9 млн. Говорили на повышенных тонах, а потом они вышли. Я подождал, подошел к двери, а она закрыта. Потом слышу — из замочной скважины пошло шипение. Я затаил дыхание, взял стул, выбил окно и выпрыгнул с третьего этажа. До сих пор страдаю посттравматическим артрозом. Через пару дней пришел этот фсбэшник Володя и начал уговаривать все дела решать через него. Я отказался, он говорит: «Даю тебе неделю, чтобы убраться из России». Да что теперь вспоминать?! В конце концов на «Буран», как мне говорили, положил глаз начальник охраны Путина Золотов, и я уже не стал бороться.
Три года назад Маник передал Минобороны Украины для бойцов в зоне АТО несколько тысяч пакетов экстремального выживания (ПЭВ) «Жизнь», аналога ПЭВов российских космонавтов, который он производит.
Доктор Смерть
Леонид Ринк в кругу семьи | Фото: Facebook
Химик Ринк, в записной книжке которого было три телефонных номера Хури, тоже попутно занимался разработкой крысиного яда и запатентовал «Способ получения производных индандионов-1,3, применяемых в качестве высокотоксичных родентицидов для борьбы с вредными грызунами». К 1997 году химик стал бизнесменом: в городе Шиханы (Саратовская область), где располагается особо секретный Государственный институт технологии органического синтеза (ГИТОС), в котором Ринк испытывал «Новичок», он вошел в число учредителей ООО «Фирма Политен» (производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов), а также сотрудничал с ООО «Салеф» (производство средств для ароматизации и дезодорирования воздуха).
В интервью The Bell Ринк не скрывал, что имеет контакты со спецслужбами: «Поскольку я занимал активную жизненную позицию, то у меня было много контактов с представителями спецслужб. Иногда я выполнял по их просьбе аналитические задачи, связанные с моей профессиональной сферой».
— На предварительном следствии по делу убийства банкира Кивелиди я разговаривал с Леонидом Ринком. Прокуроры и следаки между собой называли его «Доктор Смерть». И как я понял, у химика была солидная крыша, — рассказал адвокат Владимира Хуцишвили Сергей Забарин. — Он как пирожками торговал отравляющими веществами и получил, по-моему, всего полтора года условно. Ну как такое может быть?
По версии следствия, партнер банкира Владимир Хуцишвили 1 августа 1995 года вмонтировал в служебный телефон Ивана Кивелиди ватку с «Новичком» и тот получил смертельную дозу, вскоре умерла секретарша банкира Зара Исмаилова. Источник ЦУРа, близкий к поимке Хуцишвили, рассказал еще о двух погибших от яда — оперуполномоченном, работавшем на месте преступления и судмедэксперте, делавшем вскрытие. Отравляющее вещество, придуманное Ринком, оказалось настолько долгоиграющим, что через месяц после смерти Кивелиди и Исмаиловой мгновенно сдох подопытный кролик, которому в качестве оперативного эксперимента дали понюхать ядовитую телефонную трубку.
Помимо сирийского контакта, в распечатках записной книжки химика Ринка есть номер телефона бывшего рижского омоновца Артура Таланова, передавшего по версии оперативников ампулу с ядом от Ринка посреднику, продавшему яд Хуцишвили (на суде Таланов начал рассказывать, кому еще передавал ампулы с «Новичком», но по требованию прокурора судья прервал его допрос и удалил из зала суда. — ЦУР). В Латвии омоновец участвовал в нападении на инкассаторов, получил огнестрельное ранение и остался инвалидом. Однако криминальные пятна в биографии не помешали ему стать уважаемым человеком в Раменском районе Подмосковья: он вступил в «Единую Россию», а в 2016 году даже победил на выборах главы подмосковного городского поселения Родники. Вместе с другими сбежавшими из Латвии омоновцами (их телефоны тоже есть в распечатках записной книжка Ринка) он занимался бизнесом, в том числе вошел в руководство ОАО «Городские маршруты» в Улан-Удэ и давал интервьюместным СМИ.
Крайний справа — Артур Таланов | Фото: Ok.ru
Чудесным образом избежала уголовной ответственности технолог ГИТОСа Зоя Кошелева, помогавшая Ринку нелегально синтезировать «Новичок»: сейчас она на пенсии, в родных Шиханах окружена заботой детей и внуков, а по вечерам поет в хоре ветеранов «Здравствуй, песня».