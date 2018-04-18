В ближнем углу Ринка 18 апреля 2018 | 08:37 , Сергей Канев распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в ЦУР проверил ближневосточные связи автора «Новичка». Интересное расследование российского журналиста об отравлении Скрипаля в Великобритании и связи этого отравления с химическим оружием в Сирии.

В распоряжении Центра управления расследованиями оказались телефонные контакты химика Леонида Ринка и его дочери Ольги, изъятые при обысках. Ринк прославился как создатель вещества «Новичок», которым в 1995 году убили банкира Кивелиди, а в 2018-м, возможно, пытались отравить отца и дочь Скрипалей. Внимание корреспондента ЦУРа Сергея Канева привлек российско-сирийский бизнесмен Мудалал Хури, о деятельности которого стало известно после того, как он вместе со своим партнером, президентом FIDE Кирсаном Илюмжиновым попал под санкции США за помощь режиму Башара Асада. В контактах Ринка целых три его телефонных номера. — Ринк продавал отравляющие вещества криминальным авторитетам и чеченцам, и у него изъяли телефон и записную книжку. Фсбэшники скачали нам контакты химика и попросили по нашим базам проверить его связи на предмет возможных покупателей. Если мне не изменяет память, там было больше двухсот телефонов руководителей оборонных предприятий, закрытых институтов, всяких лаборантов, военных и даже телефон какого-то финского банка (на самом деле в записной книжке Ринка 177 контактов. — ЦУР). В записях оказались номера сирийца Хури и его брата Имада. Мы доложили, что этот клиент состоит у нас на спецучете и крутится вокруг ученых в области оборонных исследований. Лубянские товарищи сказали, что они им займутся, но чем все закончилось, мне не известно. После этого разговора с бывшим оперативником 12-го отдела УУР ГУВД г. Москвы, который участвовал в расследовании уголовных дел, связанных с химиком, мне самому стало интересно, чем же все закончилось. Торговец занавесками и ртутью На прошедшем 7–8 апреля в Минске заседании FIDE члены шахматной организации потребовали отставки (четырнадцатью голосами против одного) своего президента Кирсана Илюмжинова. Причиной стали проблемы с деньгами: финансовый директор Адриан Сигель предупредил собравшихся, что 30 апреля счета FIDE будут заблокированы, а найти новые источники финансирования не удастся, пока не сменится глава, находящийся под санкциями США. Сам Илюмжинов наотрез отказался сложить полномочия. Встреча Илюмжинова и Асада в Дамаске в 2012 году | Фото: «Газета.ру» Минфин США включил в санкционные списки Илюмжинова еще в 2015 году — за поддержку режима Башара Асада. Вместе с шахматистом под санкции попал банк «Русский финансовый альянс», в котором Илюмжинов имел долю 19,03%, и его деловой партнер — совладелец и председатель совета директоров банка Мудалал Хури. 8 декабря 2016 года «Коммерсантъ» написал, что Мудалал Хури обратился в ФСБ, МВД и управление президента по противодействию коррупции с заявлениями, что прежнее руководство похитило 700 млн рублей. На следующий день после публикации ЦБ РФ отозвал у банка лицензию. Хури представляет режим Асада в России, следует из официальной позиции Минфина США, а также как минимум с 1994 года связан с денежными проводками в интересах сирийского правительства. Еще, по данным Минфина США, Хури был посредником при попытке переправить в Сирию партию взрывчатого вещества аммонита в 2013 году. По информации «Ведомостей», в 1983 году Хури окончил университет Дружбы народов по специальности инженер-строитель. По данным ЦУРа, учился хорошо, был парторгом коммунистической ячейки студентов из арабских стран. В 1988 году стал кандидатом технических наук. В 90-е получил гражданство России и работал заместителем руководителя российского представительства кипрской компании Hudsotrade Limited, аффилированной с его семьей. Мудалал Хури с женой любит бывать в Лондоне | Фото: Facebook Неофициальная биография сирийца куда интереснее: как выяснил ЦУР, аспирант Мудалал Хури попал в криминальные спецучеты МВД еще в 1987 году — он незаконно приобрел ртуть у уроженца Харькова Владимира Петрова. Уголовное дело обещало быть перспективным — могли лишиться своих кресел несколько директоров химзаводов, но неожиданно через год в связи с чистосердечным раскаянием подсудимых Фрунзенский суд г. Москвы освободил их из-под стражи. Избежать уголовной ответственности Хури помогли сотрудники КГБ, курирующие университет. С тех пор сирийца миновали любые неприятности, в том числе проблемы с поддельным польским паспортом. Бывший сотрудник КГБ-ФСБ Николай Козлов рассказал, что на покупку ртути Хури могли спровоцировать коллеги из другого отдела, чтобы завербовать. — Обычные наши вербовочные подходы. Про Хури я тогда слышал от ребят из другого отдела. У него на родине были какие-то неприятности, а свой бизнес в Москве он начинал с продажи занавесок из Дамаска. Помню, что он кого-то кинул на крупную сумму и искал у нас защиты. Потом по рекомендации из конторы ему сдали в аренду несколько номеров в гостинице «Спутник» на Ленинском, а дальше уже знаешь: бабы, мальчики, иностранцы и кино. Сейчас Хури является соучредителем ООО «Рам» — компании-производителя лекарственного препарата от диареи у домашних животных «Полисорбин». Он также входит в правление основанного в 2014 году благотворительного фонда «РУССАР» (Русь и Сирийская Арабская Республика). Возглавляет фонд бывший кадровый сотрудник МИДа 77-летний Олег Фомин, хороший знакомый семейства Асадов и покойных лидеров Ливии Муаммара Каддафи и Ирака Саддама Хусейна. Среди его знакомых был и Сергей Скрипаль — они вместе работали в кадровом департаменте МИДа. В разделе «Участники фонда» на сайте среди бизнесменов с Ближнего Востока можно обнаружить плеяду видных российских деятелей: кандидата в президенты РФ Сергея Бабурина, бывшего начальника Главного управления международного военного сотрудничества Генерального штаба ВС РФ генерал-полковника Леонида Ивашова, Нелли Кускову из «Боевого братства», иеромонаха Стефана и других. На сайте фонда указано, что благотворители отправляют в Дамаск гуманитарную помощь, медикаменты и помогают сирийским сиротам. Имад Хури | Фото: Facebook Младший брат Мудалала Хури Имад с 1994 года тоже ведет бизнес в России. В частности он является инвестором в нескольких девелоперских проектах — например, его ООО ИК «Никольское» инвестировало в реконструкцию усадьбы XVIII века в Калужской области, которая теперь выставлена на продажу за 1,3 млрд рублей. В 2013 году Имад Хури упоминался в связи с убийством учредителя строительной компании «Бамо» Овика Мурадяна, брата посла Армении в Ираке. Его зарезали в центре Москвы. Заказчик и киллер не найдены. Незадолго до убийства Имад Хури стал владельцем строительной компании братьев Мурадян и пытался остановить ее банкротство. Братья Хури также были совладельцами Темпбанка, попавшего под санкции США в 2014 году — за многомиллионные долларовые операции между Сирией и Россией. Крысиный яд в космическом корабле Помимо ртути Хури засветился еще в одной истории — про таинственную лабораторию в ЦПКИО им. Горького. В 1999 году прокуратурой ЦАО г. Москвы было возбуждено уголовное дело № 250120 по факту использования Хури поддельного договора, с помощью которого он изменил устав и завладел акциями ЗАО «Сентрако» — компании-совладельца аттракциона «Буран», того самого макета космического челнока, радовавшего москвичей и гостей столицы в Парке Горького. Илья Маник | Фото: Facebook Основным владельцем «Сентрако» через кипрский офшор Swanfield Тrading Limited был родившийся в Одессе австралийский бизнесмен Илья Маник — потомок по отцу знаменитого налетчика Мишки Япончика. С детства Илья бредил космосом. Повзрослев и познакомившись в Москве с космонавтом из первого отряда Германом Титовым, решил воплотить давнюю мечту. В 1993 году Маник и Титов учредили АОЗТ «Космос-Земля», основным бизнесом которого стал аттракцион «Буран», открытый в 1996 году. Акционерами АОЗТ стали «Сентрако», Титов, НПО «Молния», Тушинский машиностроительный завод и ЦПКиО им. Горького. Как рассказывал в интервью «Московскому комсомольцу» одесский австралиец, Хури был совладельцем «Сентрако», но за кражу $1 млн с ним пришлось расстаться. В ответ сириец забросал ФСБ письмами, в которых сообщал, что Маник является агентом западных спецслужб и приехал в Россию разведывать космические секреты. Однажды домой к Манику вломились милиционеры и доставили его в отделение. Как выяснилось, один из посетителей аттракциона пожаловался, что Маник громко ругается матом и нарушает общественный порядок. Иностранец провел в ИВС неделю, а когда вышел на свободу, то с удивлением обнаружил, что на «Буране» сменилось руководство и охрана. Затем начали происходить совсем уже невероятные вещи: в одном из павильонов на территории аттракциона появилась химическая лаборатория, куда завозили мешки с белым порошком и бочки с желтой жидкостью, которые принимали лаборанты в респираторах. Особо любопытных посетителей парка предупреждали, что здесь организовано производство крысиного яда. Слухи о химическом аттракционе на территории парка дошли до руководства столичного ГУВД, однако за три дня до приезда оперативников лаборанты исчезли, а оборудование вывезли в неизвестном направлении. Еще через день на территории аттракциона произошел сильный пожар, были уничтожены все оставшиеся следы подозрительной лаборатории, сам «Буран» уцелел. Аттракцион «Буран» | Фото: Xabier Eskisabel — Хури с подельниками с помощью фальсификаций отжал у меня «Буран». Я судился с ними и выиграл все процессы, а пожар случился на следующий день, когда я пришел в парк с постановлением суда. Менты даже не собирались приезжать, — уточнил по Viber Илья Маник. — В парке действительно готовили крысиный яд? — Сергей, я сейчас в безопасности, поэтому говорю: в лаборатории делали боевые отравляющие вещества. У меня есть свидетель. Туда постоянно приезжали серьезные люди и оставались с ночевкой на три-четыре дня. Я уже потом узнал, что Хури был связан с химическим заводом в Сирии. А еще у Хури был куратор из ФСБ по имени Володя, который решал все проблемы в Москве и помог ему добыть российский паспорт. Он и мне принес русский паспорт, но я его тут же порвал. Этот куратор руководил масками-шоу из ФСБ, когда меня пытались выжать из парка. Как-то раз Хури и его компаньон Прибытков (последний гендиректор «Сентрако». — ЦУР) пригласили меня в свой офис в гостиницу «Спортивная», чтобы, как они говорили, уладить все финансовые проблемы — они же увели с моего счета в кипрском банке Middle East $9 млн. Говорили на повышенных тонах, а потом они вышли. Я подождал, подошел к двери, а она закрыта. Потом слышу — из замочной скважины пошло шипение. Я затаил дыхание, взял стул, выбил окно и выпрыгнул с третьего этажа. До сих пор страдаю посттравматическим артрозом. Через пару дней пришел этот фсбэшник Володя и начал уговаривать все дела решать через него. Я отказался, он говорит: «Даю тебе неделю, чтобы убраться из России». Да что теперь вспоминать?! В конце концов на «Буран», как мне говорили, положил глаз начальник охраны Путина Золотов, и я уже не стал бороться. Три года назад Маник передал Минобороны Украины для бойцов в зоне АТО несколько тысяч пакетов экстремального выживания (ПЭВ) «Жизнь», аналога ПЭВов российских космонавтов, который он производит. Доктор Смерть Леонид Ринк в кругу семьи | Фото: Facebook Химик Ринк, в записной книжке которого было три телефонных номера Хури, тоже попутно занимался разработкой крысиного яда и запатентовал «Способ получения производных индандионов-1,3, применяемых в качестве высокотоксичных родентицидов для борьбы с вредными грызунами». К 1997 году химик стал бизнесменом: в городе Шиханы (Саратовская область), где располагается особо секретный Государственный институт технологии органического синтеза (ГИТОС), в котором Ринк испытывал «Новичок», он вошел в число учредителей ООО «Фирма Политен» (производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов), а также сотрудничал с ООО «Салеф» (производство средств для ароматизации и дезодорирования воздуха). В интервью The Bell Ринк не скрывал, что имеет контакты со спецслужбами: «Поскольку я занимал активную жизненную позицию, то у меня было много контактов с представителями спецслужб. Иногда я выполнял по их просьбе аналитические задачи, связанные с моей профессиональной сферой». — На предварительном следствии по делу убийства банкира Кивелиди я разговаривал с Леонидом Ринком. Прокуроры и следаки между собой называли его «Доктор Смерть». И как я понял, у химика была солидная крыша, — рассказал адвокат Владимира Хуцишвили Сергей Забарин. — Он как пирожками торговал отравляющими веществами и получил, по-моему, всего полтора года условно. Ну как такое может быть? По версии следствия, партнер банкира Владимир Хуцишвили 1 августа 1995 года вмонтировал в служебный телефон Ивана Кивелиди ватку с «Новичком» и тот получил смертельную дозу, вскоре умерла секретарша банкира Зара Исмаилова. Источник ЦУРа, близкий к поимке Хуцишвили, рассказал еще о двух погибших от яда — оперуполномоченном, работавшем на месте преступления и судмедэксперте, делавшем вскрытие. Отравляющее вещество, придуманное Ринком, оказалось настолько долгоиграющим, что через месяц после смерти Кивелиди и Исмаиловой мгновенно сдох подопытный кролик, которому в качестве оперативного эксперимента дали понюхать ядовитую телефонную трубку. Помимо сирийского контакта, в распечатках записной книжки химика Ринка есть номер телефона бывшего рижского омоновца Артура Таланова, передавшего по версии оперативников ампулу с ядом от Ринка посреднику, продавшему яд Хуцишвили (на суде Таланов начал рассказывать, кому еще передавал ампулы с «Новичком», но по требованию прокурора судья прервал его допрос и удалил из зала суда. — ЦУР). В Латвии омоновец участвовал в нападении на инкассаторов, получил огнестрельное ранение и остался инвалидом. Однако криминальные пятна в биографии не помешали ему стать уважаемым человеком в Раменском районе Подмосковья: он вступил в «Единую Россию», а в 2016 году даже победил на выборах главы подмосковного городского поселения Родники. Вместе с другими сбежавшими из Латвии омоновцами (их телефоны тоже есть в распечатках записной книжка Ринка) он занимался бизнесом, в том числе вошел в руководство ОАО «Городские маршруты» в Улан-Удэ и давал интервьюместным СМИ. Крайний справа — Артур Таланов | Фото: Ok.ru Чудесным образом избежала уголовной ответственности технолог ГИТОСа Зоя Кошелева, помогавшая Ринку нелегально синтезировать «Новичок»: сейчас она на пенсии, в родных Шиханах окружена заботой детей и внуков, а по вечерам поет в хоре ветеранов «Здравствуй, песня». Неделю назад я отправил вопросы Хури и Ринку о том, что их связывало. Ответил только химик: «Хури был другом моих коллег, офицеров СВР, хотел финансировать фармпроекты». Связался и с бывшими сотрудниками ГОСНИИОХТа и ГИТОСа, расположенных в Шиханах, попросив прокомментировать, как из секретных институтов умудрялись килограммами воровать гексоген, техническое оборудование и хлорпикрин, которым местные жители травили тараканов или использовали для охоты на сурков (см. сводки ГУВД МВД по Саратовской области). Милицейская сводка КРАСНОПАРТИЗАНСКИЙ КУП 230. 03.07.2004 В 10.00 В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОПЕРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ СОТРУДНИКАМИ УУР КМ ГУВД ОБЛАСТИ У МАГАЗИНА «ХАНЯ», РАСПОЛОЖЕННОМ НА УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ, ПРИ СБЫТЕ 3,15 КГ ГЕКСОГЕНА (СПРАВКА 2923) ЗАДЕРЖАН ЛАРИН МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 1977 ГР, АППАРАТЧИК ФГУП «ГОСНИИОХТ», ПРОЖИВАЕТ <…>. В ХОДЕ ДАЛЬНЕЙШИХ МЕРОПРИЯТИЙ УСТАНОВЛЕН И ЗАДЕРЖАН СОУЧАСТНИК ПРЕСТУПЛЕНИЯ РЯПОЛОВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 1973 ГР, ИНЖЕНЕР-ХИМИК ФГУП “ГОСНИИОХТ”, ПРОЖИВАЕТ П. МИХАЙЛОВСКИЙ, МИКРОРАЙОН СОЛНЕЧНЫЙ <…>, У КОТОРОГО В ХОДЕ ОБЫСКА ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ИЗЪЯТО 4,5 КГ ГЕКСОГЕНА (СПРАВКА 2924) ИЗЪЪЯТЫ ПОМЕЧЕННЫЙ ДЕНЬГИ В СУММЕ 4500 РУБЛЕЙ. ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО СТ.222 Ч.2 УК РФ. ОБА ЗАДЕРЖАНЫ В ПОРЯДКЕ СТ.91 УПК РФ. ПРОВОДИТСЯ РАССЛЕДОВАНИЕ. ВЫЕЗЖАЛИ: УУР КМ ГУВД, ФСБ, НАЧ.КМ, СЛЕД, ОУР, ЭКЦ, ППС, ДЧ, УУМ. В 1994 году пьяный прапорщик, поссорившись с соседями в Вольске, подкинул им в сарай украденный в институте хлорпикрин. Сам мститель вскоре умер. Вместе с ним погибли домашние животные. Пришлось срочно эвакуировать всех соседей, чтобы дегазировать территорию. За разъяснениями мне посоветовали обратиться к мужественному человеку — бывшему заведующему лабораторией в ГИТОСе Яну Арбисману, который хорошо знает реальную ситуацию в секретных институтах. После увольнения завлаб стал заниматься проблемами экологии и жестко конфликтовать с местными властями и военными. Еще совсем недавно Арбисман бескомпромиссно выступал против руководителей институтов, которые за взятки принимали просроченные пестициды и другие опасные отходы из соседних областей и утилизовали их на местных военных полигонах и в песчаных карьерах, после чего были заражены десятки гектаров земли и несколько речек, а статистика по раковым заболеваниям среди местных резко выросла. Арбисман упоминал и Ринка — как создателя нарколаборатории, работавшей на территории ГИТОСа (сам Ринк сообщил в интервью The Bell, что вполне легально производил наркотический анальгетик «Промедол». — ЦУР). Еще эколог прокомментировал отравление банкира Кивелиди «Новичком»: «На производстве (в ГИТОСе) не был налажен контроль. Учитывая настроение сотрудников, вполне возможно, что яд или отходы при его получении были вывезены и проданы». Но борец за природу и чистые научные ряды неожиданно вступил в какую-то иную химическую реакцию. В общении со мной он оказался предельно краток: «В ГИТОСе была проделана огромная работа по защите нашего государства от происков США в области отравляющих веществ… Прошу меня больше не беспокоить». Центр управления расследованиями



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