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Аваков вездесущий
19 апреля 2018 | 09:03 , Олег Ельцов, ТЕМА
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Пора разгонять к чертовой матери эти неэффективные структуры вроде СНБО, МИД… Их весьма успешно заменяет Министерство внутренних дел, вернее – глава ведомства.
Не успела схлынуть волна восторгов от революционных инициатив главы МВД по поводу освобождения захваченных территорий на востоке, как Аваков уже обсуждает в Вашингтоне с представителями Госдепа стратегию блокирования «Северного потока-2». А попутно – решает вопросы борьбы с киберпрступностью, наркомафией и мафией во всех ее проявлениях. Виват! Еще один грандиозный прорыв на международной арене стараниями вездесущего Авакова.
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