ТЕМА

Аваков вездесущий

19 апреля 2018 | 09:03 , Олег Ельцов, ТЕМА

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Пора разгонять к чертовой матери эти неэффективные структуры вроде СНБО, МИД… Их весьма успешно заменяет Министерство внутренних дел, вернее – глава ведомства.


Не успела схлынуть волна восторгов от революционных инициатив главы МВД по поводу освобождения захваченных территорий на востоке, как Аваков уже обсуждает в Вашингтоне с представителями Госдепа стратегию блокирования «Северного потока-2». А попутно – решает вопросы борьбы с киберпрступностью, наркомафией и мафией во всех ее проявлениях. Виват! Еще один грандиозный прорыв на международной арене стараниями вездесущего Авакова. 
При этом, правда, мучают сомнения: а в свои ли сани сел господин министр, а кто его уполномочивал решать подобные вопросы, его ли это парафия? И что по этому поводу думают в Минобороны, Генштабе, в МИД, наконец? Аваков как-то согласовывал с ними свои инициативы? У него в подчинении войска, его уполномочил глава СНБО на такие заявления, не сболтнул ли Аваков чего лишнего? 
Может, стоило ограничиться отправкой в США замглавы Нацполиции Аброськина? И какова необходимость отправлять их вдвоем? Пусть профессиональными вопросами занимаются те, кому это положено, а министр должен находиться в стране и координировать действия руководителей ведомств, вошедших в состав монстра под названием МВД. 
Так и вижу, как Арсен Аваков ночей не спит, разрабатывает стратегические планы наступления на востоке, как он координирует действия международной коалиции против строительства «Северного потока-2». Остается ли у него время на спасение полиции? Есть ли у него план исправления проваленной полицейской реформы? Может, стоило бы ему обеспокоиться не глобальными военно-стратегическими и международными проблемами, а просто добиться, наконец, чтобы полиция не игнорировала вызовы граждан и приезжала оперативно, а не после многократных перезвонов через час-полтора после вызова, чтобы нещадно карала жлобов на дорогах и на тротуарах, превратившихся в парковки?
Нет, это мелко для министра – он птица высокого полета. Вероятно, в Вашингтон он слетал на смотрины, в надежде заручиться благословлением вашингтонского обкома на его дальнейшие политические подвиги, карьерный рост непревзойденного титана политической мысли. Что ж, за его деятельностью и за политической силой, к которой он относится, наблюдают не только американцы, но и избиратели. Главное, чтобы не забыли за год «кто есть ху».



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