Так говорил Бендукидзе 24 апреля 2018 | 08:06 распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в Сегодня день рождения Кахи Бендукидзе — выдающегося экономиста и автора реформ, за считанные годы оздоровивших экономику Грузии. Кахе Бендукидзе исполнилось бы 62 года. Каха был человеком с неиссякаемым юмором, с фантастическими интеллектуальными способностями, и абсолютной прямолинейностью. Больше всего на свете он презирал глупость.

Блогер Давид Джапаридзе составил подборку цитат из интервью реформатора. Об образовании Леонардо Да Винчи писал: «Я умею строить крепости, сооружать рвы, монтировать артиллерию, отливать пушки. Я могу также рисовать». И без всякого диплома. Я даже мечтаю о том, когда мы сможем просто учить людей, без корочки. Форбс (2013) О приватизации Для нас приватизация была манной небесной. Она означала, что мы можем скупить у государства на выгодных условиях то, что захотим. И мы приобрели жирный кусок из промышленных мощностей России. Захватить «Уралмаш» оказалось легче, чем склад в Москве. Мы купили этот завод за тысячную долю его действительной стоимости. Лентапедия (1995) О деньгах Я всегда деньги ценил. Как эквивалент труда. Например, я сейчас прихожу в магазин, вижу вещь. Вещь стоит два доллара. А я-то знаю, что эта штука должна стоить полдоллара. Я считаю, это неэтично, непристойно — взять и заплатить эти два доллара. Коммерсант (1996) Об увлечениях Не леплю из глины, не собираю стрекоз. Не стремлюсь в публичную политику. Коммерсант (1996) О коррупции Был такой китайский мудрец — Лао-Цзы. Он сказал: «Больше законов — больше бандитов». Можно сказать «Больше законов — больше коррупции». Потому что чем больше вы ограничиваете свободу человека, тем больше у человека возникает желание эту свободу обрести. Любыми способами, в том числе уплатив какую-то взятку. Левый берег (2014) О реформах Чтобы проводить реформы, нужны хотя бы три человека в правительстве. Тот, кто будет всех сажать. Тот, кто будет менять регуляторные механизмы. Тот, кто будет прикрывать первых двух политически. Эксперторама (2014) О европейском пути Говорят, надо послушать Европу, импортировать институты гражданского общества. Это бессмысленно. Это как импортировать взрослость. Нельзя же импортировать взрослость, правильно? Платформа (2014) О грузинской экономике А если серьезно, то рано или поздно в Грузии произойдет смена власти. И кроме самых радикальных вариантов, о которых не хотелось бы даже думать, я буду здесь и буду продолжать заниматься тем, чем занимался до сих пор. А именно: развеивать вредные мифы о том, как устроена экономика, и бороться за то, чтобы она была устроена правильно. Новая газета (2009) Об экономике во время войны В 2008 году у нас в Грузии была настоящая военная ситуация. Я из своего кабинета видел, как падают бомбы на аэродром. И мы не вводили в это время никакого рационирования, контроля цен, контроля обмена валюты, никаких экстраординарных мер — было понятно, что они только ухудшат ситуацию. Аргумент (2014) Об украинском правительстве У пациента оторвана голова, возле кровати лужа крови. Что же делают родственники? Они волнуются о том, что подумают соседи. Bloomberg (2014) О будущем России Нет, знаете, я должен сказать, что я в целом считаю, что на шаг вперед, два шага назад, шаг назад, два вперед и так далее, то в целом, конечно, Россия, если мы ее представляем как государство с большой историей, оно либерализуется. Во времена «военного коммунизма» расстреливали просто так без причины. Потом расстреливались по причине чего-то, да? Потом перестали расстреливать, стали сажать. Потом перестали даже сажать, стали высылать. Потом стали высылать и доплачивать, да? То есть потом, да, потом посадили… Но в целом, знаете, как говорил мой друг Петя Рабинович, пройдет 200 лет и все будет хорошо. Эхо Москвы (2011) О свободе Когда вам дышится хорошо, вольно, тогда экономика развивается. Такое вот простое уравнение, которое потом преобразуется в уравнение про доходы, инвестиции, экспорт, импорт и так далее. Но первооснова — вот это.



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