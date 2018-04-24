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Так говорил Бендукидзе
24 апреля 2018 | 08:06
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Сегодня день рождения Кахи Бендукидзе — выдающегося экономиста и автора реформ, за считанные годы оздоровивших экономику Грузии. Кахе Бендукидзе исполнилось бы 62 года. Каха был человеком с неиссякаемым юмором, с фантастическими интеллектуальными способностями, и абсолютной прямолинейностью. Больше всего на свете он презирал глупость.
Блогер Давид Джапаридзе составил подборку цитат из интервью реформатора.
Об образовании
Форбс (2013)
О приватизации
Лентапедия (1995)
О деньгах
Коммерсант (1996)
Об увлечениях
Коммерсант (1996)
О коррупции
Был такой китайский мудрец — Лао-Цзы. Он сказал: «Больше законов — больше бандитов». Можно сказать «Больше законов — больше коррупции». Потому что чем больше вы ограничиваете свободу человека, тем больше у человека возникает желание эту свободу обрести. Любыми способами, в том числе уплатив какую-то взятку.
Левый берег (2014)
О реформах
Эксперторама (2014)
О европейском пути
Платформа (2014)
О грузинской экономике
Новая газета (2009)
Об экономике во время войны
Аргумент (2014)
Об украинском правительстве
Bloomberg (2014)
О будущем России
Эхо Москвы (2011)
О свободе
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