Ядерный склад возле Киева. Как Украина разрывает “атомные” связи с Россией

Чернобыль вместо России

На сегодня только на Запорожской АЭС есть сухое хранилище для отработавших сборок — совокупности циркониевых трубок, начиненных урановыми таблетками. За хранение ОЯТ с трех остальных украинских станций приходится платить восточному соседу около $200 млн в год. И проблема не только в деньгах, но и в том, что Россия может в любой момент крутануть носом и не захотеть его принимать. Кстати, именно по этой причине в начале 2000-х построили хранилище на Запорожской АЭС. Более того, через несколько лет на долгосрочное хранение придется отправлять тепловые сборки американской компании Westinghouse, которая обеспечивает в Украине шесть из 15 энергоблоков.

Итак, Центральное хранилище начали строить осенью прошлого года на 18,2 га Чернобыльской зоны, рядом с отселенным пгт Буряковка, где компактно захоронены остатки радиоактивной техники, оборудования и материалов. Причем заработать оно должно уже до 2020 года.

Миллиарды — в контейнеры

“Энергоатом” привлек в партнеры американскую компанию Holtec, которая выиграла тендер еще в далеком 2005 году. Хранилище построят в 15 этапов за 16,5 лет и 37,2 млрд грн. Самым дорогим будет первый пусковой комплекс: на него и всю необходимую инфраструктуру уйдет 4,46 млрд грн. Примечательно, что сами строительные работы стоят относительно недорого — 445,5 млн грн, тогда как оборудование (в первую очередь — 458 спецконтейнеров) потянет более чем на 30 млрд грн.

Однако если учесть, что Украина каждый год платит России около $200 млн. за захоронение ОЯТ, то инвестиции в Централизованное хранилище должны отбиться менее чем за семь лет.

Средства на проект сейчас собирает “Энергоатом”. На первом этапе госкомпания с помощью Bank of America разместила облигации с фиксированной ставкой на фондовом рынке США для привлечения $250 млн. Причем риски потенциальных инвесторов застраховала американская правительственная корпорация США OPIC. Это дало гарантию, что они в течении 20 лет будут иметь возможность получать доход от купленных ценных бумаг. Кроме того, “Энергоатом” использует средства кредита в 600 млн евро от ЕБРР в рамках программы программа повышения безопасности действующих АЭС, ведь на самых станциях тоже необходимо устанавливать оборудование под технологии Holtec.

“Могильник” отменяется

Впрочем, непрофессионалы нередко называют хранилище отработавшего ядерного топлива могильником и пугают возможной экологической катастрофой. Оба эти утверждения можно объяснить либо незнанием физики, либо провокативным желанием взбаламутить общество.

Во-первых, ОЯТ — это не отходы, которые нужно навечно зарыть в могильник, а ценный ресурс. В будущем оставшийся в использованных ядерных элементах уран можно снова обогатить, а также получить смесь оксидов урана и плутония, так называемое МОКС-топливо, предназначенное для реакторов на быстрых нейтронах.

Во-вторых, зона потенциального радиоактивного воздействия может включать территорию радиусом до 1 км вокруг Централизованного хранилища. А ближайший населенный пункт — с. Иванкив — находится за 40 км. Более того, Holtec International, согласно украинскому законодательству, создает для нас двустенные контейнеры, хотя обычно в мире используются одностенные.

И наконец, сама потенциальная опасность такого хранилища несопоставимо ниже, чем любого работающего на АЭС реактора, где, в отличие от контейнеров, происходит цепная реакция деления ядер. Поэтому тем, кто запугивает украинцев “могильником” в Чернобыльской зоне, нужно для начала озаботиться закрытием всех АЭС, как минимум в Европе. Кроме того, новые и отработавшие ядерные сборки время от времени перевозят по Украине в спецпоездах, а по сравнению с такими рейсами оборудованное в Зоне отчуждение хранилище — оплот безопасности.

УКРРУДПРОМ