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США заменят корабельные пушки на лазеры
07 мая 2018 | 11:42
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Военно-морские силы (ВМС) США планируют установить на корабли лазерное оружие Helios вместо пушек и ракетных установок.
«Речь идет о лазерах, которые теперь имеют мощность и структуру луча, необходимые для защиты от беспилотных летательных аппаратов, небольших кораблей, а также некоторых типов вооружения ближнего действия», — пояснил собеседник издания.
Helios заменит зенитный артиллерийский комплекс Phalanx MK-15 и сможет защищать корабли от множества угроз. Его использование освободит американских военных от необходимости хранить боеприпасы на кораблях, отмечают эксперты.
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