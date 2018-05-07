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США заменят корабельные пушки на лазеры

07 мая 2018 | 11:42

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Военно-морские силы (ВМС) США планируют установить на корабли лазерное оружие Helios вместо пушек и ракетных установок.


«Речь идет о лазерах, которые теперь имеют мощность и структуру луча, необходимые для защиты от беспилотных летательных аппаратов, небольших кораблей, а также некоторых типов вооружения ближнего действия», — пояснил собеседник издания.


Helios заменит зенитный артиллерийский комплекс Phalanx MK-15 и сможет защищать корабли от множества угроз. Его использование освободит американских военных от необходимости хранить боеприпасы на кораблях, отмечают эксперты.


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