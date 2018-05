Монополия Фэйсбук убивает 18 мая 2018 | 08:55 распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в Один из самых интересных моментов из недавнего пятичасового допроса Марка Цукерберга сенатской комиссией наступил тогда, когда сенатор Линдси Грэхэм спросил босса Facebook: «Кто ваш самый большой конкурент?». На видео видно, что Цукерберг сначала криво улыбается. Затем вяло пытается что-то рассказать о Google, Apple, Amazon и Microsoft, которые по-разному «пересекаются» с Facebook.

В конце концов, сенатор Грэхем прерывает мучения миллиардера и спрашивает Цукерберга напрямую, считает ли тот, что Facebook является монополией. «Мне это так определенно не кажется», — отвечает владелец соцсети. По комнате разносится волна смеха. Наступает момент, понятный даже сенаторам. Менее понятно пока другое, — понимают ли в США и других странах масштаб проблемы? Facebook это совершенно новый вид монополии. Все уже привыкли к компаниям, которые доминируют в нескольких юрисдикциях. Но до цифровой эры мало кто сталкивался с корпорацией, имеющей глобальную монополию. Куда бы вы ни отправились в наши дни, Facebook часто будет самой влиятельной социальная сеть в стране. У нее вообще мало где в мире есть серьезные конкуренты. Последствия подобного только сейчас начинают осознавать. В течение последних двух лет много говорится о пагубном влиянии Facebook на демократическую политическую систему и о необходимости как-то эту проблему решить. Впрочем, какой-то эффективной системы регулирования никто так и не предложил, и, поэтому, по большому счету, ничего не меняется. Но, по крайней мере, западные демократии с развитой системой СМИ и эффективной государственными институциями обладают определенной степенью иммунитета к дезинформации, распространяемой через Facebook. В других странах, особенно в развивающихся, нет сил, способных обуздать Facebook и там социальная сеть может причинить действительно серьезный ущерб. Так, в последнее время появляется все больше информации о том, что именно Facebook был средой для разжигания антимусульманской истерии в Мьянме. Там, напомним, она переросла в полномасштабную этническую чистку. Одной из ключевых фигур тех событий был ультранационалист и по совместительству буддийский монах Ашин Вирату. Он использовал Facebook для трансляции своих взглядов по поводу этнического меньшинства рохинджа уже после того, как правительство запретило ему проповедовать. Вирату сравнивал мусульман рохинджа с бешеными собаками и размещал фотографии тел людей, которые, по его словам, были убиты мусульманами, — с предсказуемыми последствиями. Должностные лица Организации Объединенных Наций открыто признают, что социальные медиа играют «определяющую роль» в борьбе с насилием против рохинджа в Мьянме. Но, на самом деле, под стыдливым названием «социальные сети» здесь можно прямо читать Facebook, потому что в Мьянме ему нет конкуренции. Мьянма не единственный пример. Соцсеть играет аналогичную роль и в других развивающихся странах. Об этом не так давно вышла большая статья в New York Times. О чем там идет речь, понятно прямо из заголовка, — там государства сравнивают с пороховой бочкой, а Facebook — со спичками. Иллюстрацией к онлайн-изданию стало видео буддийской толпы, которая поджигает мусульманские магазины и дома на Шри-Ланке. Текст New York Times основан на интервью с официальными лицами Шри-Ланки, жертвами и простыми пользователями соцсети. В статье говорится о том, что «новостная лента Facebook играет центральную роль почти на каждом этапе — от появления слухов до убийств». Журналисты винят Facebook в том, что он «игнорирует неоднократные предупреждения о возможном насилии, не желает нанимать модераторов или создавать контактные пункты экстренной помощи». Сам Facebook парирует в ответ, что он пытается удалять взрывоопасный контент. Это возвращает нас к тому, с чего мы начинали — с констатации факта, что Facebook является глобальной монополией. Уже сейчас рынок компании на Западе достиг насыщения, и поэтому большая часть его будущего роста должна быть связана с увеличением проникновения в менее развитые регионы мира. Именно там он сейчас активно продвигает свои услуги, в том числе в виде «бесплатного» доступа для владельцев дешевых смартфонов. В результате во многих странах третьего мира жители практически не отличают Facebook от Интернет. Соцсеть часто является их единственным источником онлайн-информации. И это делает людей уникально уязвимыми для вбросов. Таких, как слух о том, что мусульманские аптеки в Шри-Ланке забиты таблетками для стерилизации членов сингальской общины. На Западе фейковые новости влияют на выборы. Это, конечно, большая проблема и там с этим вроде как собираются бороться. Но в остальном мире фейковые новости забирают жизни. И именно Facebook часто является главным распространителем таких новостей. Источник: The Guardian



