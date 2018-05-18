|
Монополия Фэйсбук убивает
18 мая 2018 | 08:55
распечатать комментарии [0] добавить в
Один из самых интересных моментов из недавнего пятичасового допроса Марка Цукерберга сенатской комиссией наступил тогда, когда сенатор Линдси Грэхэм спросил босса Facebook: «Кто ваш самый большой конкурент?». На видео видно, что Цукерберг сначала криво улыбается. Затем вяло пытается что-то рассказать о Google, Apple, Amazon и Microsoft, которые по-разному «пересекаются» с Facebook.
В конце концов, сенатор Грэхем прерывает мучения миллиардера и спрашивает Цукерберга напрямую, считает ли тот, что Facebook является монополией. «Мне это так определенно не кажется», — отвечает владелец соцсети.
По комнате разносится волна смеха. Наступает момент, понятный даже сенаторам. Менее понятно пока другое, — понимают ли в США и других странах масштаб проблемы?
Facebook это совершенно новый вид монополии. Все уже привыкли к компаниям, которые доминируют в нескольких юрисдикциях. Но до цифровой эры мало кто сталкивался с корпорацией, имеющей глобальную монополию. Куда бы вы ни отправились в наши дни, Facebook часто будет самой влиятельной социальная сеть в стране. У нее вообще мало где в мире есть серьезные конкуренты.
Последствия подобного только сейчас начинают осознавать. В течение последних двух лет много говорится о пагубном влиянии Facebook на демократическую политическую систему и о необходимости как-то эту проблему решить. Впрочем, какой-то эффективной системы регулирования никто так и не предложил, и, поэтому, по большому счету, ничего не меняется. Но, по крайней мере, западные демократии с развитой системой СМИ и эффективной государственными институциями обладают определенной степенью иммунитета к дезинформации, распространяемой через Facebook. В других странах, особенно в развивающихся, нет сил, способных обуздать Facebook и там социальная сеть может причинить действительно серьезный ущерб.
Так, в последнее время появляется все больше информации о том, что именно Facebook был средой для разжигания антимусульманской истерии в Мьянме. Там, напомним, она переросла в полномасштабную этническую чистку. Одной из ключевых фигур тех событий был ультранационалист и по совместительству буддийский монах Ашин Вирату. Он использовал Facebook для трансляции своих взглядов по поводу этнического меньшинства рохинджа уже после того, как правительство запретило ему проповедовать.
Вирату сравнивал мусульман рохинджа с бешеными собаками и размещал фотографии тел людей, которые, по его словам, были убиты мусульманами, — с предсказуемыми последствиями.
Должностные лица Организации Объединенных Наций открыто признают, что социальные медиа играют «определяющую роль» в борьбе с насилием против рохинджа в Мьянме. Но, на самом деле, под стыдливым названием «социальные сети» здесь можно прямо читать Facebook, потому что в Мьянме ему нет конкуренции.
Мьянма не единственный пример. Соцсеть играет аналогичную роль и в других развивающихся странах. Об этом не так давно вышла большая статья в New York Times. О чем там идет речь, понятно прямо из заголовка, — там государства сравнивают с пороховой бочкой, а Facebook — со спичками. Иллюстрацией к онлайн-изданию стало видео буддийской толпы, которая поджигает мусульманские магазины и дома на Шри-Ланке.
Текст New York Times основан на интервью с официальными лицами Шри-Ланки, жертвами и простыми пользователями соцсети. В статье говорится о том, что «новостная лента Facebook играет центральную роль почти на каждом этапе — от появления слухов до убийств». Журналисты винят Facebook в том, что он «игнорирует неоднократные предупреждения о возможном насилии, не желает нанимать модераторов или создавать контактные пункты экстренной помощи». Сам Facebook парирует в ответ, что он пытается удалять взрывоопасный контент.
Это возвращает нас к тому, с чего мы начинали — с констатации факта, что Facebook является глобальной монополией. Уже сейчас рынок компании на Западе достиг насыщения, и поэтому большая часть его будущего роста должна быть связана с увеличением проникновения в менее развитые регионы мира. Именно там он сейчас активно продвигает свои услуги, в том числе в виде «бесплатного» доступа для владельцев дешевых смартфонов.
В результате во многих странах третьего мира жители практически не отличают Facebook от Интернет. Соцсеть часто является их единственным источником онлайн-информации. И это делает людей уникально уязвимыми для вбросов. Таких, как слух о том, что мусульманские аптеки в Шри-Ланке забиты таблетками для стерилизации членов сингальской общины.
На Западе фейковые новости влияют на выборы. Это, конечно, большая проблема и там с этим вроде как собираются бороться. Но в остальном мире фейковые новости забирают жизни. И именно Facebook часто является главным распространителем таких новостей.
Источник: The Guardian
также читайте
[27.04.2018]
[24.04.2018]
[05.04.2018]
|
Загрузка...
по теме
Японские нравы: отцы, дети, любовники - все напрокат
14. 05. 2018 | 10:03
В Японии широко развит бизнес по аренде родственников: любой желающий может нанять «мужа», «мать» или «внука». Судя по репортажу журналистки The New Yorker Элиф Батуман, суррогатные отношения иногда оказываются гораздо более реальными, чем можно ожидать.
Сирийский гамбит России может привести к тому, что Израиль продемонстрирует свое военное превосходство
08. 05. 2018 | 08:44 , Моше Аренс
Впервые с начала российской военной кампании в Сирии Путин может оказаться в условиях непосредственной конфронтации с Израилем.
The Washington Post: что принесет 12-миллиардный трубопровод с России в Европу?
07. 05. 2018 | 11:20
Этот проект уже помог Москве выполнить одну ключевую задачу, а именно разобщить Запад.
Дети, трупы, Мерилин: за что мы любим Уиджи
05. 05. 2018 | 08:10
Артур Феллиг, более известный под псевдонимом Уиджи, изобрел жанр криминального фоторепортажа и стал в нем главной звездой. Он ухитрялся первым оказаться на месте преступления, приезжая туда даже раньше полиции, а через пару часов уже развозил готовые снимки по редакциям нью-йоркских газет. Секрет успеха — полицейское радио, фотолаборатория в багажнике машины и умение чувствовать момент.
Как бы лучше умереть
03. 05. 2018 | 14:38 , Ельцов Олег, ТЕМА
Скоро парламент начнет обсуждение жизненно важного для каждого украинца законопроекта Кабмина про захоронения. Якобы от мертвых уже нет житья живым: много их развелось – усопших. А с учетом того, что в продуктах подозрительно много консервантов, трупы не желают разлагаться (общеевропейская проблема, между прочим), и кладбищенские насекомые отказываются употреблять их в пищу. Якобы государство будет стимулировать близких и родственников усопших к кремации: ну, чтобы каждая смерть, типа – новый росток жизни; развей папу над огородом – посади деревце и т.д.
18 мая 2018
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»