Про профессиональных плакальщиков 31 мая 2018 | 07:56 , Олег Ельцов, ТЕМА распечатать [5] добавить в комментарии [5] добавить в Едва случилось воскрешение Бабченко, как понеслась хула на головы тех, кто еще недавно клеймил позором наши правоохранительные органы: ну, что они теперь скажут?! А что, собственно, произошло, что принципиально изменилось за последние сутки? Да ничего.

Просто в одном конкретном случае правоохранительные органы достойно сработали: раскрыли преступление, сохранили жизнь журналиста, выявили заказчика. А если бы не смогли предупредить, сохранить и раскрыть? Неужели это было бы поводом лить столько грязи на нашу державу и на людей в погонах – на всех скопом? Ведь за этот день ничего принципиального не произошло. Да, есть у наших «органов» и успехи, есть и проколы. Но российские агенты не гуляют по Крещатику со свисающими стропами парашюта из-под пиджака, и регулярно случаются шпионские провалы. Это война: в ней есть как победы, так и поражения. Сегодня мы стали свидетелями ярчайшей победы. Мы привлекли внимание всего мира к инсценировке наших спецслужб, а завтра мир будет слушать наши очередные доказательства преступлений злобных орков из-за поребрика. Но есть немало людей, которые в любой ситуации видят неудачу, зраду и ни за что не поверят в победу. Потому что все плохие: Президент, все министры во главе с премьером, дорожные рабочие, кассиры, чиновники Нефтегаза, прокуроры, судьи и журналисты. Они не верят в эту страну и в ее будущее. Потому что кругом – враги и спасти ее может кто-то неземной, идеальный… пришествия которого они ждут и не верят в его появление. Как можно жить с таким взглядом на жизнь – не знаю. Я бы лично повесился, а они дышат, растят детей, делают бизнес, всех подозревая и ненавидя. Это профессиональные плакальщики. Есть в некоторых культурах такая профессия: лить слезы по любому поводу в любое время. Мне их жалко. Я зарекся спорить с ними и что-то доказывать. Они не воспринимают аргументов, подозревают тебя в работе на власть, зовут порохоботом, ненавидят тебя и все вокруг. Я же просто верю в лучшее, повсюду обнаруживаю его признаки и знаю точно: без этой веры в победу она ни за что не настанет. Не стану убеждать их и сейчас, что история с Бабченко – это наша победа: они все равно не поверят и придумают что-нибудь новенькое, чтобы убедить себя во всеобщей зраде. Сильную Украину мы построим без них. А завтра у нашей державы будет еще больше побед и меньше поражений.



05.10.2017 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві Українця Т.В. за погодженням прокурором, про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1



В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 12016100060008328, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.



Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 у невстановлений досудовим розслідуванням час, умисно, з метою незаконного носі Олег, бери ноги в руки и пиши журналистское расследование о бизнесе вокруг предприятия "Шмайсер", о судебном процессе вокруг его владельцев и роли во всем этом Бориса Львовича Германа, который якобы является шурином известного тебе Дмитрия Притыки (председатель Высшего хозяйственного суда, в прошлом). И не забудь, что Герман был партнером по бизнесу сыновей Бродского. Не ленись, раскрути тему! Будет тебе счастье и возврат в профессию. Аминь. Кто-то забыл, чем закончились "спецоперации", которые модерировал Луцик, с учвастием несчастного Бориса Пенчука и покойного Романа Ерохина? Судьбы свершился приговор! Не избежал и Ельцов позора мелочных обид... Этого говно-ресурса нет даже в рейтинге бигмира. Вот "Конотопская правда есть", а Темы нет. Что-то еще надо обьяснять? Комментировать статью Автор * : Текст * :

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