Игра в прятки. Государство защитит свидетелей по новому

11 июля 2018 | 08:57 , Максим Мухин

О необходимости “закона Окуевой” о защите свидетелей и участников уголовного производства говорилось еще осенью 2017 года. В начале июня текст законопроекта стал достоянием гласности. Кто и в каких случаях подпадает под действие программы защиты свидетелей?

О необходимости “закона Окуевой” о защите свидетелей и участников уголовного производства депутат Верховной Рады, бывший советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил еще в ноябре 2017 года. А в июне текущего года, через неделю после инсценировки покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко, текст законопроекта стал достоянием гласности. Фокус разбирался, кто и в каких случаях подпадает под действие программы защиты свидетелей.

Авторами проекта закона об обеспечении безопасности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве, выступила группа народных депутатов во главе с председателем парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андреем Кожемякиным (“Батькивщина”).

Объекты защиты

Документ предлагает регламентировать вопросы, касающиеся лиц, которые являются свидетелями преступлений, могут дать важные показания, или соучастников преступлений, готовых сотрудничать со следствием. Согласно законопроекту, основанием для применения программы защиты является достаточный объем данных, свидетельствующих о наличии угрозы их жизни, здоровью, жилью или имуществу в связи с участием в конкретном уголовном производстве, а также готовность таких лиц сотрудничать с органами, осуществляющими правосудие или органами досудебного расследования. В зависимости от характера и природы угроз могут быть применены программы защиты первой или второй степеней.

Программа защиты первой степени применяется в соответствии с подследственностью уголовных правонарушений органами Службы безопасности, Государственного бюро расследований, Национального антикоррупционного бюро, Национальной полиции. А также органом, осуществляющим контроль за соблюдением налогового законодательства, органами или учреждениями исполнения наказаний, руководством следственных изоляторов.

Программа защиты второй степени осуществляется исключительно Национальной службой защиты, которую предлагают создать инициаторы закона. Деятельность будущей службы будет координироваться Кабинетом министров через министра внутренних дел. Поводом для применения защиты второй степени является ходатайство от следователя, прокурора, судьи или другого сотрудника правоохранительных органов. Окончательное решение принимает председатель Национальной службы защиты (НСЗ) по согласованию с генеральным прокурором или его заместителем. Защита второй степени может применяться исключительно в процессах о преступлениях против основ национальной безопасности Украины, тяжких или особо тяжких преступлениях, совершенных организованными группами, преступлениях против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также коррупционных правонарушениях.

После принятия закона право на государственную защиту получают лица, выполняющие специальное задание в организованной группе, свидетели или потерпевшие, показания которых критически важны для решения дела в суде, их родственники и члены семьи. Могут рассчитывать на защиту также подозреваемые, обвиняемые, осужденные, которые активно способствует выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию или расследованию уголовных преступлений.

Основными мерами безопасности программы защиты второй степени являются: обеспечение физической безопасности, защита жилья, в котором постоянно проживает лицо, страхование имущества лица, находящегося под защитой, замена документов, идентифицирующих личность, изменение внешности. В случае необходимости, изменение места работы или учебы, временное переселение в другое место жительства (в том числе и за пределами Украины).

Субъекты защиты

Личный состав НСЗ, как предлагается, будет состоять из специальных агентов (агент, старший агент), государственных служащих и работников, заключивших трудовой договор. Квалификационные требования к профессиональной пригодности и требования к уровню физической подготовки для сотрудников службы утверждает председатель НСЗ. Специальные агенты проходят службу в порядке, установленном законодательством для полицейских. Примечательно, что они не несут ответственности за моральный, материальный или физический ущерб, причиненный им в связи с правомерным применением физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия. Никто, кроме прямых начальников, не имеет права вмешиваться в служебную деятельность специальных агентов. Не могут быть принятыми в НСЗ лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость.

Документ устанавливает для сотрудников службы заработную плату в виде должностных окладов, к которым добавляются доплаты за выслугу лет, звание, доступ к тайне. Так, для председателя, которого будет назначать правительство по представлению министра внутренних дел, устанавливается 50 месячных окладов. Для специальных агентов – 19 окладов, гражданских служащих – три оклада.

Контроль за обеспечением безопасности участников уголовного судопроизводства, членов их семей и близких родственников будет осуществлять Генеральная прокуратура.

Комплексная проблема

“Законопроект планировали внести в Раду в ноябре 2017 года, это так называемый “закон Окуевой” (Амина Окуева — член добровольческого воинского подразделения, погибшая в результате покушения в Киевской области. – Фокус), но потом решили его доработать. Мы взяли лучшее из европейской практики защиты свидетелей и участников уголовного процесса и с группой экспертов доработали к нашим реалиям. Этот закон нужен и свидетелям, и правоохранительным органам. Для последних это важно, поскольку позволит раскрывать преступления. Это гарантия, что свидетелей не будут запугивать”, — рассказывает Фокусуодин из авторов законопроекта Антон Геращенко (“Народный фронт”).

По его словам, НСЗ будет использовать европейские средства и методы охраны. А деятельность службы будет построена на принципах интеллектуальной, а не физической охраны. Геращенко подсчитал, что сегодня физическая охрана одного человека обходится государству в 1,2 млн гривен в год. При этом долговременные меры защиты применяются в отношении сотен лиц.

“У нас есть случай, когда на одного из крупных бизнесменов было совершено покушение, более десяти лет назад. По делу ему назначили государственную охрану, которую предоставляли все это время. Когда охрану решили снять, он пошел в суд, где судебным решением добился ее восстановления. Здесь нужны другие подходы, посмотрите фильм “Малавита”, там хорошо показаны механизмы работы программы по защите свидетелей”, — рассказывает Геращенко.

Народный депутат считает, что законопроект имеет все шансы быть рассмотренным и принятым уже в скором времени.

Защитные функции

К слову, сегодня в структуре почти каждого правоохранительного органа функционирует спецподразделение, которое занимается защитой свидетелей. Это и Национальная полиция, и Служба безопасности, и Национальное антикоррупционное бюро и Государственное бюро расследований. Более того, еще в 1993 году (с изменениями в 2016 году) был принят закон об обеспечении безопасности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве. Документ регламентирует вопросы защиты свидетелей и потерпевших. Бывший заместитель генерального прокурора Алексей Баганец напоминает, что нормы по защите свидетелей есть в Уголовном процессуальном кодексе. По его словам, депутатская инициатива своевременна, но она не учитывает ситуацию в судебной и правоохранительной системах.

“В наше время, когда полностью развалили работу правоохранительных органов, говорить о давлении на свидетелей, мягко говоря, не к месту. Преступное сообщество легко влияет или может подкупить следственного прокурора или судью для получения нужного решения. А мы при этом будем тратить средства на службу защиты свидетелей, на защиту участников процесса, на которых сегодня не обязательно влиять”, — делится с Фокусомсвоими соображениями Баганец.

Старший научный сотрудник Института государства и права им. Корецкого Национальной академии наук, адвокат Николай Сирый утверждает, что в Украине давление на свидетелей или других участников уголовного судопроизводства является серьезной проблемой. Но ее нужно решать в комплексе с работой правоохранительной и судебной систем.

“Разговоры о Национальной службе защиты свидетелей больше напоминают реализацию политического пиара. В первую очередь, у граждан должно быть доверие к правоохранителям и судам, уже после этого в бюджете нужно искать большие средства для реализации таких депутатских инициатив”, — заявляет Фокусу Сирый.

Отметим, что в декабре 2017 года руководитель Компонента по верховенству права Консультативной миссии Европейского Союза в Украине Фабиан Левенберг говорил, что защита свидетелей должна стать приоритетной сферой реформирования правоохранительных органов в Украине. При этом рекомендовал ускорить процесс создания такого механизма. Он подчеркнул, что в 1990-х годах в Европе отделы по защите свидетелей работали только в Германии, Италии и Англии. На сегодняшний день подобные ведомства существуют в 25 из 28 стран-членов ЕС.

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