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Генпрокурор-ВР: счет 13-4. В ожидании красной карточки
25 июня 2018 | 10:00 , Олег Ельцов, ТЕМА
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21 июня парламент технично провалил снятие неприкосновенности с четверых депутатов. Что вызвало священный гнев генпрокурора, присутствовавшего на заседании парламента. Безответственность четырех народных избранников перед законом была закреплена силами Комитета по вопросам регламента.
На парламентской трибуне Луценко рвал и метал. Он заявил, что члены профильного комитета грубо нарушили Закон про регламент, почему-то впервые рассмотрев ходатайство относительно двух нардепов без присутствия генпрокурора, как того требует закон. Относительно еще двух депутатов комитет рассмотрел прокурорские ходатайства со срывом сроков, четко определенных законом. А это в дальнейшем гарантирует успех адвокатам в обжаловании лишения их клиентов неприкосновенности. По этой причине голосование не проводилось.
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