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Генпрокурор-ВР: счет 13-4. В ожидании красной карточки

25 июня 2018 | 10:00 , Олег Ельцов, ТЕМА

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21 июня парламент технично провалил снятие неприкосновенности с четверых депутатов. Что вызвало священный гнев генпрокурора, присутствовавшего на заседании парламента. Безответственность четырех народных избранников перед законом была закреплена силами Комитета по вопросам регламента.


На парламентской трибуне Луценко рвал и метал. Он заявил, что члены профильного комитета грубо нарушили Закон про регламент, почему-то впервые рассмотрев ходатайство относительно двух нардепов без присутствия генпрокурора, как того требует закон. Относительно еще двух депутатов комитет рассмотрел прокурорские ходатайства со срывом сроков, четко определенных законом. А это в дальнейшем гарантирует успех адвокатам в обжаловании лишения их клиентов неприкосновенности. По этой причине голосование не проводилось.

Исполняющий обязанности главы регламентного комитета Павел Пинзеник ничего внятного не ответил, отреагировав на претензии генпрокурора и главы парламента в духе "сами такие!" Меня, как избирателя, такая аргументация не устраивает. И я сделаю свои выводы, подкрепив их действием на следующих парламентских выборах. И не только в отношении Пинзеника, но и в отношении той политсилы, которую он представляет. Насколько долгой окажется память остальных избирателей – судить не берусь.

Итак, что мы имеем: генпрокурор, который по закону уполномочен поддерживать ходатайства о лишении депутатов неприкосновенности, подал материалы на 13 народных избранников (его предшественник направил еще на одного). Четыре последних представления были нагло провалены путем вытирания ног о Закон про регламент членами профильного комитета. В принципе, по спортивным меркам счет весьма впечатляющий. Но в случае привлечения народных депутатов к ответственности, он не может удовлетворять. Снятие неприкосновенности – еще не приговор суда. У народных избранников, как и у простых граждан остается возможность доказать свою невиновность. Так почему же депутаты из регламентного комитета так боятся лишить привилегии неприкосновенности своих коллег?

Кто-то пытается сослаться на отсутствие решений судов по тем депутатам, которые лишены неприкосновенности ранее. При этом усиленно продвигают идею, что виной тому – то ли непрофессионализм прокурорских следователей, то ли продажность судов. Почему судебная система власти не работает, почему следствие хромает – это тема для отдельного разговора: причины в общем-то известны. И, главная, по моему мнению, отнюдь не непрофессионализм и не продажность, а кривое законодательство, которое продуцируют парламент. И это еще одна грандиозная претензия к депутатам, не способным профессионально исполнять свою основную функцию. Ну не могут быть кругом непрофессиональные следователи и продажные судьи! К слову, половину материалов для лишения неприкосновенности депутатов, поданых Луценко в парламент, готовили НАБУ и САП, вторую половину – ГПУ, единолично и в содружестве с СБУ. Неужели все до единого – непрофессиональные и продажные?...

Но в истории с циничным провалом снятия неприкосновенности с четырех депутатов есть и позитив. Он очевиден: народные избранники уже не чувствуют себя в безопасности, депутатский мандат перестал быть пропуском на территорию беспредела. А участившиеся случаи ходатайств о лишении неприкосновенности подводят к мысли: а нужна ли им неприкосновенность в принципе? До последнего времени я считал, что нардепов не стоит лишать неприкосновенности, дабы тех не могли безосновательно терроризировать уголовными делами. В общем-то, законодательство довольно четко определяет те границы, за которые народному депутату переступать нельзя и механизм, который позволяет привлечь их к ответственности. Но почувствовав, что запахло паленым, что завтра любой из них при наличии оснований может лишиться брони от действия закона, нардеповский клан пошел на беспредел: они просто игнорируют закон, чтобы уйти от ответственности. И скандал в Раде, случившийся 21 июня лишь первый звоночек. Если не дать по рукам, депутатский корпус, как и раньше, будет выше закона.

Логично напрашивается долгожданное решение проблемы. Можно одним махом разрубить этот гордиев узел: коль сами депутаты игнорируют закон, Закон о регламенте в том числе, следует лишить их такой возможности. В этой игре парламента с законом пора, наконец, предъявить красную карточку. Достаточно лишь выполнить многолетнее предвыборное обещание всех поколений украинских политиков – избавиться от института депутатской неприкосновенности. Пусть судьбу депутатов решает следствие и суд, а не Регламентный комитет Верховной Рады.

N-нардеп/фракція-підозра-хто готував матеріали

1 Опоблок О. Вілкул

Незаконне виділення земель, незаконна зміна цільового призначення земель. Слідство проводить прокуратура Дніпропетровщини.

2 Опоблок С. Дунаєв

Подання недостовірних даних у податковій декларації. Слідство веде НАБУ та САП.

3 Опоблок Д. Колесніков Зловживання на посаді голови ФДМ. Слідство НАБУ та САП

4 Опоблок М. Добкін Земельні махінації. ГПУ

5 Опоблок В. Новінський Незаконне позбавлення волі. ГПУ

6 Опоблок С. Клюєв Подання Віктора Шокіна

7 Воля народу О. Онищенко Завдання шкоди державі під час торгівлі газом. НАБУ, САП

8 Воля народу О. Пономарьов

Перешкоджання професійній діяльності журналістів. Слідство веде СБУ, ГПУ.

9 Воля народу О. Довгий

Організація земельних махінацій у столиці, завдання шкоди громаді Києва. ГПУ

10 Екс-Батьківщина Н Савченко

Підготовка терористичних актів та державного перевороту. Слідство СБУ, ГПУ

11 РПЛ А. Лозовий

Ухилення від сплати податків. ГПУ

12 НФ Є. Дейдей

ч.3. ст. 368-2 КК України, одержання у власність активів законність підстав придбання яких не підтверджена доказами. НАБУ, САП

13 НФ Ю. Поляков Зловживання впливом і хабарництво. НАБУ, САП

14 БПП Б. Розенблат Зловживання впливом і хабарництво. НАБУ, САП



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