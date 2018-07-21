ТЕМА

Авария туристической лодки в США: число погибших возросло до 17

21 июля 2018 | 08:59

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В пятницу, 20 июля, дайверы нашли тела пятерых пассажиров судна, которые считались пропавшими без вести. По данным ВВС, девять из 17 погибших были членами одной семьи. Возраст жертв варьируется от одного до 70 лет.


Шесть человек сейчас находятся в больнице.

Отмечается, что катер перевернулся и затонул вследствие "внезапного шторма" на озере.

Ранее сообщалось об 11 погибших.

Прогулочный катер-амфибия потерпел крушение в четверг, 19 июля, на озере Тейбл-Рок в штате Миссури. По данным полиции, на борту находился 31 человек.



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