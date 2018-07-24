Правительство хочет заглянуть в карман к богатым украинцам

Впервые Минфин вынес проект об усилении контроля за состоянием богатых украинцев на публичное обсуждение в апреле 2018 года. Однако в апрельском документе не было конкретных сроков, когда он может вступить в силу. Последний документ за подписью и.о. министра финансов Оксаны Маркаровой от 23 июня имеет конкретный срок введения — с 1 января 2019 года.

Чего хочет правительство

Идея усилить контроль за состоянием богачей возникла не впервые. В 2016 году пункт об идентификации high level individuals (украинцев с высоким уровнем дохода) был в меморандуме о сотрудничестве Украины с МВФ. Украина его не выполнила, а после очередного пересмотра программы из меморандума этот пункт исчез.

Контроль за доходами богатых граждан важен и с точки зрения обмена информации Украины с другими странами.

«Законопроект об усилении контроля за состоянием состоятельных украинцев содержит важные изменения, предусмотренные Дорожной картой по внедрению международных стандартов прозрачности и обмена информацией», — отмечает эксперт «Реанимационного пакета реформ» Илья Несходовский.

В частности, конкретизирует эксперт, он позволит Украине реализовать требования по внедрению Стандарта обмена информацией по запросу (EOIR) и стандарта автоматического обмена финансовой информацией (AEOI).

«В случае непринятия данного законопроекта Украина рискует не пройти экспертное оценивание партнерами, которое назначено на четвертый квартал 2018 года и последствия могут быть катастрофическими. В частности, украинский бизнес попадет под ограничения или блокировки операций, осуществляемых с иностранными контрагентами», — отмечает Несходовский.

Еще одна причина — в 2017 году Украина присоединилась к плану BEPS (Base erosion and Profit Shifting). План BEPS — это комплекс международных мероприятий по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения, разработанный странами G-20 и членами ОЭСР.

Кто они — «богатые украинцы»

В понимании Минфина налогоплательщик с высокими доходами — это тот, кто соответствует одному из нескольких критериев.

Первый критерий. Плательщик является конечным бенефициаром крупного налогоплательщика. Крупный налогоплательщик — юридическое лицо или постоянное представительство нерезидента в Украине с объемом доходов за год более 50 млн евро. Также крупными считаются плательщики, которые заплатили в госбюджет более 1 миллиона евро налогов. При этом сумма уплаченных налогов без таможенных платежей должна превышать 500 тысяч евро.

Второй критерий. Богатый украинец — тот, кто напрямую или косвенно владеет 10 и более процентами уставного капитала или права голоса приобретенных акций налогового резидента другого государства с доходами более 1 млн евро в год.

Третий критерий. Богатыми считаться украинцы с годовым доходом более 50 млн гривен.

Итак, если налогоплательщик имеет статус «лица с крупными доходами», это будет отображаться в государственном реестре физических лиц.

Для богатых украинцев законопроект вводит штрафы за несвоевременное представление налоговых деклараций. Размер штрафа — 10% от суммы начисленного налога на доходы физических лиц.

Кроме этого, налоговики смогут дольше проверять декларации состоятельных граждан. Так, согласно предложенному министерству варианту, контролирующие органы имеют право проверить правильность данных в налоговых декларациях в течение 3650 дней (10 лет) со дня подачи декларации.

Сейчас налоговики могут проверять налогоплательщика в течение 1095 дней после подачи декларации, и 2555 дней, если речь идет об операциях трансфертного ценообразования.

Увеличение сроков проверки связано со сложной структурой доходов богатых граждан и сложностями, которые возникают в случае подтверждения информации в иностранных государствах.

Много денег — мало данных

Больше всего данных у ГФС сегодня есть о состоянии чиновников и депутатов — то есть всех тех, кто попадает под действие е-декларирования. С физическими лицами сложнее. С уровнем теневой экономики в 33%, очевидно, что добровольно свои доходы декларируют не все.

По данным Государственной фискальной службы, по результатам нынешней декларационной кампании украинцы подали более 507 тыс. деклараций.

Ранее и.о. председателя ГФС Мирослав Продан заявлял, что общая сумма задекларированного налогоплательщиками дохода составила 57,5 млрд. грн. — на 13%, или на 6,7 млрд. грн больше соответствующего периода прошлого года.

По его словам, по сравнению с прошлым годом увеличилось количество плательщиков, которые задекларировали к уплате в бюджет более 10 млн грн. В этом году такие суммы задекларировали 12 человек, а в 2017 году — 7.

Количество миллионеров увеличивается не только потому, что бизнес развивается. Есть также категория предпринимателей, которые получали валютный доход и оказались среди миллионеров из-за падения курса.

Как подсчитали в Минфине, среднее количество банковских счетов на одного человека с высокими доходами составляет от 3 до 5. Проблема в том, что доступ ГФС к этим счетам ограничен. Информацию о движении средств на банковских счетах фискалы могут получить только по решению суда.

Если законопроект заработает, то банки будут предоставлять ГФС расширенную информацию о своих состоятельных клиентах по письменному требованию налоговиков. Речь идет об остатке средств на счетах, операциях списания и зачисления средств. ГФС фактически получит доступ к банковской тайне.

Что это даст? Минфин утверждает, что соответствующая информация позволит выявлять лиц, уклоняющихся от уплаты налогов, предотвращать вывод средств из Украины и пополнять бюджет.

«Мировая практика подтвердила: от специальных мероприятий в работе с налогоплательщиками, имеющих большие доходы, государство может получить значительную пользу, поскольку относительно незначительное количество плательщиков обеспечивает большой процент общего объема доходов», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

При этом собеседники издания в правительстве уверяют, что пока речь идет только об усилении контроля за богатыми украинцами. Повышение налогов не планируется.

Что дальше

Доработка законопроекта может продолжаться как минимум до сентября. Но перспективы его принятия нечеткие. Провести документ через Кабмин и парламент будет сложно, потому что он затрагивает несколько чувствительных моментов.

Первый касается раскрытия банковской тайны. Как отметил собеседник издания в правительстве «только от одной этой мысли все впадают в панику».

По его словам еще один спорный момент — качество эффекта.

В международной практике результаты неоднозначны: где получилось, где-то нет. Когда во Франции усилили налоговый контроль и ввели высокие налоги на богатых, произошел переток капитала. Плательщики начали переводить свои счета в соседние страны, хотя продолжали получать доход во Франции.

С санкциями тоже не все моменты согласованы. «Что делать если декларацию подал, но указал в ней не все? Например, заработал 2 млн грн, указал — 1 млн. На неуказанную разницу в 1млн, кроме доначисления налогов, еще нужно штраф заплатить. Это потребует дополнительного унормирования», — объясняет собеседник издания в правительстве.

Второй связан с возможным давлением со стороны налоговиков после получения новых полномочий на плательщиков.

Третий — доступ ГФС к банковской тайне накануне выборов может иметь непредсказуемые последствия и раскрыть нежелательные финансовые связи.