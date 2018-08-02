Суд восстановил на работе прокурора-взяточника

02 августа 2018 | 08:37

Суд восстановил в должности бывшего заместителя прокурора Подольского района Киева Алексея Билого, обвиняемого в получении 150 тыс. долларов взятки.

Об этом говорится в решении суда от 18 июля, передают Українськi Новини.



Билый обратился в суд с иском, в котором просил признать недействительным и отменить приказ о привлечении его к дисциплинарной ответственности в виде увольнения с занимаемой должности.



Кроме того, истец просил суд восстановить его в должности прокурора Киевской местной прокуратуры №7 и выплатить средний заработок за время вынужденного прогула, а также вернуть ему классный чин "советник юстиции".



Решением Окружного административного суда Киева от 17 апреля ему было в иске отказано, но Билый подал апелляцию.



В материалах дела говорится, что в отношении истца прокуратура Киева провела служебное расследование в связи с информацией о взяточничестве, по итогам которой он был уволен за нарушение присяги работника прокуратуры, требований кодекса профессиональной этики и совершение проступка, который порочит работника прокуратуры.



В то же время Апелляционный админсуд решил, что служебное расследование в отношении Билого было проведено недостаточно качественно.



"Служебное расследование может быть назначено и проведено в связи с возбуждением в отношении работника прокуратуры уголовного производства, но служебной проверке подлежит исключительно наличие обстоятельств, свидетельствующих о совершении работником дисциплинарного проступка, а не о нарушениях, вменяемых ему в вину в ходе уголовного производства", - сказано в постановлении суда.



Суд также решил, что в материалах дела отсутствуют доказательства нарушения обвиняемым прокурорской этики и присяги прокурора.



Таким образом апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и восстановил Билого в должности прокурора Киевской местной прокуратуры, а также обязал выплатить ему 468 тыс. гривен зарплаты за время вынужденного прогула.



Решение суда вступило в силу.



Как сообщалось, в июле 2016 года Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт против подозреваемых во взяточничестве бывшего прокурора Подольского района Киева Сергея Нечипоренко и его заместителя Алексея Билого.



30 ноября 2015 года они были задержаны в Киеве по подозрению в получении взятки в сумме 150 тыс. долларов за не привлечение к уголовной ответственности и прекращение уголовного производства.