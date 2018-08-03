Как Украина осталась без тяжелых ракет накануне "русской весны"

Через два месяца Украина будет отмечать неоднозначный юбилей - десять лет как Минобороны во главе с Анатолием Гриценко и впоследствии возглавляемый им профильный комитет ВР нанесли очередной удар по обороноспособности государства. Они приняли решение снять с вооружения единственный на то время вид тяжелой ракетного оружия - оперативно-тактические ракетные комплексы ОТРК "Эльбрус" российской разработки и производства Казахстана. Ликвидация проходила на военном арсенале Калиновка Винницкой области и завершилась в начале осени 2010 года.

То, что Казахстан конкурировал с РФ по технологии ОТРК "Эльбрус", министром обороны Гриценко не сильно афишировалось. Поэтому большинство публики тогда считало эти ОТРК чисто российскими. Реальный производитель ракетных комплексов стал известен неспециализированной прессе только в 2010-11 годах. Информация о нем пришла неожиданно, благодаря скандальному визиту в Казахстан гражданина РФ Дмитрия Саламатина, который каким-то чудом и вопреки здравому смыслу занимал в Украине самые высокие должности в сфере управления Вооруженными Силами и экспорта оружия.

Наличие в Украине казахских ОТРК (более известных миру как ракеты Scud) полностью соответствовало нормам международного режима нераспространения ракетных технологий- Режима контроля за ракетными технологиями(РКРТ). Потому что это были не тяжелые баллистические и крылатые ракеты с исключительно ядерными боеголовками, а универсальные носители обычных и специальных боеприпасов - ракеты имели неядерные боеголовки весом 0,9 т. В Украине никакой возможности оснащения этих ракет ядерными зарядами не было. Не было и опасности неконвенционной продажи этих ракет или их составляющих в третьи страны в обход РКРТ. Серийное производство и испытания Scud производитель - Павлодарская компания "Казахстан Инжиниринг", прекратил в то время уже достаточно давно. Производство ОТРК "Точка У" завод свернул чуть позже. И с тех пор предприятие сосредоточилось преимущественно на проектном редизайне ранее произведенных ОТРК и на выпуске другого оружия. Поэтому никакой необходимости Украине уничтожать имеющиеся ракеты Scud не было.

Когда будущий российский министр украинской обороны Саламатин еще в статусе главы "Укроборонпрома" посещал Астану, ракетный завод в Павлодаре его интересовал больше всего. Судя по всему, он выяснял для Москвы мучительный вопрос: смогут ли Казахстан и Украина совместно выступать против РФ на мировом рынке легких ракетных вооружений и кто в этом их может поддержать?

Что касается тяжелых тактических ракет, то украинскому министру-россиянину обсуждать уже нечего было. Их судьба для Украины была решена еще задолго до того как Саламатин в 2009году стремительно нагрянул из Москвы в Киев. Его опередили другие, местные и поэтому более проворные.

Подавляющее большинство других государств-эксплуатантов ракет Scud, в отличие от Украины, давно и успешно провели их модернизацию и их считают основным элементом сдерживания. Модернизация в одних государствах - таких как Вьетнам или Египет, не вызывала беспокойство стран-подписантов РКРТ. Обновления этих ракет в других - таких как Армения, Сирия, Йемен или КНДР, вызывает постоянные протесты и санкции со стороны международного сообщества. Дело в том, что активность трех последних стран несет риск расползания по миру тяжелых ракет с оснащением оружием массового уничтожения – ядерным и, чаще, химическим.

У Украины богатый опыт производства ракетного топлива, а Казахстан еще сохранил статус главного производителя оперативно-тактических ракет на территориях бывшего СССР. Оба государства являются образцовыми субъектами ядерного разоружения. Поэтому в случае, если бы тяжелые тактические ракеты не были уничтожены Украиной и оставались на вооружении украинской армии, то эти два государства могли бы сделать полезное дело - оттеснить РФ и взять на себя безопасную модернизацию и контроль над международной торговлей данным видом военной техники.

Украинский "ПХЗ" и "Азовмаш" вместе с "Казахстан Инжиниринг" могли еще в двухтысячном году прекратить нелегальное расползание этого вида оружия по мировому рынку. Ведь Россия, несмотря на внешнее давление и санкции, продолжает быть спонсором этого расползания. Это государство во времена СССР производило базовые модели ракет до ОТРК Scud на "Воткинском механическом заводе» в Удмуртии (завод сейчас входит в корпорацию "ТРВ"). Несмотря на то, что большинство площадок сбора ракет РФ перенесла или "случайно" позволила украсть за границу - в Иран или КНДР, удмуртский завод перегружен заказами и получает огромное финансирование.

Причина отсутствия кризиса российского производства ракет для ОТРК проста. После формального прекращения производства ракет к комплексам Scud Россия не покинула оперативно-тактическую нишу ракетостроения, а просто перестроилась. Сейчас она занимается бизнесом на элементах и комплектующих к более технологически продвинутым моделям ракет, которые были модернизированы другими государствами. Москва зарабатывает большие средства на услугах по подготовке иностранных ракетных специалистов по заправке, метеоразведке и других военных дисциплинах. Без них эффективное применение ракет класса Scud абсолютно невозможно.

Сейчас с уверенностью можно сказать, что решение Украины и Казахстана, партнерских по отношению к США, уйти с мирового рынка эксплуатации и производства этих ракет привело к катастрофическим последствиям - вместо таких проверенных РКРТ и дружественных США стран как Украина и Казахстан лидером этого сегмента мирового ракетного рынке стала КНДР. И хотя Москва привыкла постоянно кивать в этом вопросе на Пекин, но только при поддержке именно российских ученых-химиков и военных ВУЗов Северная Корея смогла провести глубокую модернизацию ракет. Апгрейд позволил увеличить дальность ракет Scud D (более известных как "Hwasong") до 700 км, что более чем вдвое больше дальности базовой модели Scud B. Северо-корейское обновление ракет было проведено по заказу Сирии и Ирана.

Если бы сначала Украина, а вслед за ней и главный производитель базовой модели ОТРК Казахстан, не ушли бы из этого сегмента мирового ракетного рынка - то подобное катастрофическое состояние можно было бы предотвратить. Катастрофа заключается в том, что в 2018 году в очередь на приобретение этих ракет стала армия террористической группировки "Хезболла", которая базируется в Ливане и воюет на стороне Башара Асада в Сирии. Большинство прогнозов специализированной прессы склоняются к мнению, что за покупателем из Ливана неизбежно потянутся и другие.

И теперь украинскую ошибку 2007-10 годов исправить трудно. Ведь Украина вышла из сегмента эксплуатантов тяжелых ОТРК и оставила себе только тактические ракеты "Точка" того же казахстанского производства. Они имеют дальность 120 км и боеголовку, которая в три раза легче, чем в Scud B. Во время обострений военных действий в 2015 и 2016 годах даже эти легкие "Точки" сыграли очень существенную роль в остановке российской агрессии. Было бы еще лучше, если бы в украинской армии оставались более тяжелые и разрешены международными соглашениями ракеты. Тогда вполне вероятно, что нынешний контур оккупированных украинских территорий был бы намного меньше.

А пока Украина строит новый ракетный полигон и принимает усилия по испытанию нового ОТРК "Гром" собственного производства - на мировом рынке продолжается бурная жизнь старых и достаточно надежных "керосинок", как часто называют пресса ракеты Scud. Сейчас только остается гадать, где еще в мире могут появиться северокорейские "пиратские копии" казахстанских оперативно-тактических ракет: после Ливана они вполне смогут появляться у Венесуэлы, у повстанцев Мьянмы или у государств Центральной и Восточной Африки. Причина популярности этих ракет - относительная дешевизна и простота эксплуатации.

А главное, что баллистические неуправляемые боеголовки и преимущественно аналоговые системы управления этого ОТРК очень слабо поражаются привычными системами радиоэлектронного противодействия. И, как результат, в начале этого года выпущенные из Йемена ракеты северокорейской модификации Scud смогли поразить аэропорт столицы Саудовской Аравии, сделав это несмотря на прикрытие систем ПРО Patriot.

Должно ли было знать руководство отечественного Минобороны Украины и профильный парламентский комитет десять лет назад о том, к каким последствиям в мире приведет их решение ликвидировать в Украине это оружие? Однозначно должно. Сужая мировой клуб государств-эксплуатантов тяжелых ОТРК за счет собственного государства украинские политики того времени сознательно сделали роковую ошибку. И теперь с легкой руки России количество "диких" владельцев тяжелых тактических ракет в мире неуклонно растет, а число цивилизованных пользователей этого оружия падает почти до нуля. Падает, несмотря на то, что Украина вместе с достаточно дружественным Казахстаном могли бы круто поменять такое положение вещей к лучшему. Ошибка, которая стоила Украине нескольких дивизион Scud B и, соответственно, принесла дополнительные жертвы при обороне ОРДЛО от российской агрессии, была очень слабо аргументирована тогдашним министром обороны, а затем председателем парламентского комитета Анатолием Гриценко.

Мотивов принятия распила на металлолом вполне пригодных для модернизации и вполне конвенциональных ракет тогда прессе называлось всего два. Первый еще в самом начале консервации ракет в 2005-07 годы опирался на старую "филькину грамоту" 2003 года - второстепенный украино-американский меморандум предыдущей власти. Эта бумажка, по сути, утверждала, что тяжелые тактические ракеты Украине уже никогда не будут нужны. Но меморандум путал грешное с праведным: он приравнивал давно ликвидированные (в 1997-2003 годы) украинские межконтинентальные и крылатые ракеты с чисто оборонительными средствами сдерживания. Но несмотря на это абсурд, ответственные ведомства и профильный комитет ВР не озвучивали никаких протестов.

На фоне сомнительного меморандума второй мотив уничтожения ракет выглядел совсем смешно: Минобороны и парламент ликвидировали ракеты для того, чтобы правительство предоставило неподкрепленное ничем обещание выделить средства для замены ОТРК "Эльбрус" на более новый ОТРК. Им был "Сапсан", отдаленный прототип нынешнего ОТРК "Гром". Но эти ракеты тогда были только в эскизной разработке, даже не в проекте. Гриценко это было хорошо известно. Несмотря на это ни Минобороны 2005-2007 годов, ни комитет ВР не требовали никаких гарантий, а усердно взялись уничтожать ракеты. В результате этой активной деятельности возглавляемого Гриценко Минобороны и впоследствии профильного комитета ВР по направлению тяжелой ракетной техники армия Украины оказалась полностью разоружена.

Таким образом, с 2007 года наше государство уже было тщательно подготовлено к невозможности эффективному сопротивлению российской военной агрессии. Причем, было подготовлено не шпионами или диверсантами, а ответственным чиновником и главой профильного комитета, который на словах никогда не придерживался пророссийских ценностей.