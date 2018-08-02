Свидетели убийства "Сармата" публично подтвердили: Убийца – экс-"торнадовец" Матюшин (ВИДЕО)

Об этом сообщает портал Depo.Запорожье.

Опознание причастных к убийству происходило в Бердянске в среду, 1 августа, ближе к вечеру. По его итогам свидетели, они же побратимы "Сармата", записали видеообращение. В нем ребята подтвердили, что узнали в бывшем бойце батальона "Торнадо" Артеме Матюшине человека, стрелявшего в Олешко.

"Одного опознали, это – убийца, человек, которому я смотрел в глаза после выстрелов в спину Виталию", - заявил свидетель Андрей Маджаров.

Побратимы "Сармата" также еще раз заявили, что настоящим убийцей, не зависимо от того, кто нажимал на курок, является власть.

"Бежать мы не собираемся, Виталиком стать мы не сможем, но кое-чему у него научились", - заявили ребята и заверили, что будут продолжать борьбу Олешко.

Напомним, ранее по фото был идентифицирован предполагаемый убийца Виталия Олешко. Им оказался Артем Матюшин, который в прошлом проходил службу в подразделении "Торнадо", а затем в "Азове". Ранее сообщалось, что ветерана АТО Виталия Олешко с позывным "Сармат" застрелили в Бердянске 31 июля. По предварительным данным, убийц было двое, они убежали. Впоследствии полиция нашла их пустую машину. Сообщалось, что один из нападавших может быть ранен, в него стрелял побратим "Сармата". Убийцу АТОвца полиция искала на территории Запорожской и Донецкой областей. Сегодня, 1 августа, полиция сообщила, что по подозрению в убийстве "Сармата" задержали пятерых людей: четырех - в городе Васильевка Запорожской области, еще одного – в Бердянске. Сегодня, 2 августа, Виталия Олешко будут провожать в Бердянске в последний путь.