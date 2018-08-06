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США пришел конец: Россия ввела пошлины на американские товары

06 августа 2018 | 15:32

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Россия с 5 августа ввела таможенные пошлины на импорт американских товаров от 25% до 40%.


Пошлины вводятся на отдельные виды грузового транспорта, строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструментов для обработки металлов, оптоволокна.



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