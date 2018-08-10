Рука помощи для «Новороссии». Часть 3

10 августа 2018 | 09:15 , Иван Степанов, ТЕМА

Крипто-валюты на службе кремлевских сепаратистов.

Использование криптовалют для поддержки сепаратистов очень эффективный и безопасный метод. Приобретение криптовалюты в Европе не представляет труда. Ее меняют на многочисленных площадках https://localbitcoins.com/, https://kuna.io/ и других. Далее работает одна из схем: оплата через брокера продукции по контракту с компанией из ЛНР\ДНР для импорта из Европы, либо конвертация в наличную валюту на территории непризнанных республик.

Второй способ - использование разнообразных платежных систем. Эта схема привлекла внимание украинских правоохранительных органов. Но сегодня они находятся на стадии изучения проблемы и, по сведениям автора, далеки до завершения. Правда, более месяца назад в Украине была без предупреждения запрещена деятельность российской платежной системы Webmoney. Однако, есть сведения, что это было сделано под сурдинку борьбы с финансированием терроризма по заказу конкурирующей платежной системы. А лишение лицензии Webmoney лишь ударило по интересам украинских фриленсеров, получающих гонорары из-за рубежа. Ведь остальные российские платежные системы, например Qiwi продолжают работать и весь финансовій поток перенаправлен через нее.

Платежные системы активно использовались РФ еще в период подготовки проекта «Новороссия». Об этом свидетельствует яркий пример.

В одном из средних по объемам капитала украинских банков в 2014 году провели проверку двух отделений. Всего в банке было 150 отделений по всей Украине. Случайным образом выбрали два отделения. В результате проверки выяснилось, что с января 2012 по апрель 2014 года через различные системы переводов в отделение №1 банка поступило около 12500 денежных переводов в различной валюте. Общая сумма переводов составила 4,8 млн. долларов США. В отделение №2 с января 2012 по октябрь 2013 года поступило 8500 переводов эквивалентных 2,9 млн. долларов США. Всего только в два банковских отделения за этот период поступила 21000 переводов на общую сумму, эквивалентную 7,7 млн. долларов США. Также известно, что подобные объемы переводов по той же схеме осуществлялись и через другие банки. Экстраполируя эти данные, можно примерно оценить объемы перечисленных средств из-за рубежа для поддержки сепаратистов за два года: до 1 млрд долларов США!

Примечательно, что переводы поступали из различных стран на одних и тех же получателей в Украине. Как правило, стандартно указывалась цель платежа «помощь от родственников». Некоторые платежи адресовали одному и тому же получателю в оба банковских отделения. К примеру, на одного гражданина с ноября 2012 по март 2014 года в отделение №1 поступило около 900 денежных переводов, в отделении №2 – 160 переводов. Во втором отделении деньги были выданы совсем другому лицу – ненадлежащему получателю. При этом, в некоторых случаях служба безопасности банка зафиксировала вовлечение в схему сотрудников отделения. Персонал банка и их родственники выступали в роли получателей переводов. Полученные деньги они передавали окончательному получателю.

Служба безопасности банка зафиксировала посредством камер видеонаблюдения личности получателей: во всех случаях ими являлись спортивные мужчины.

Переводы поступали из США, России, Ирландии, Испании, Франции и Великобритании. Для переводов использовались все известные платежные системы, в том числе Яндекс-деньги, Webmoney. Особенно часто использовалась система переводов QIWI.

После поступления средств на счет в отделении банка, его сотрудники конвертировали валюты в гривну и выдавали зачастую ненадлежащим получателям.

Также в банке проверяли и другие отделения на территории Украины. Следует отметить, что наибольшая активность массовых переводов незначительных сумм на одно лицо отмечалась в тех отделениях банков, которые находились в «поясе Новороссии», где в последствии происходили столкновения и митинги, инициированные сторонниками отделения от Украины. Можно предположить, что средства отправляли представители всевозможных культурных центров России за рубежом, полученные посредством благотворительных аукционов и рекламы в эмигрантской прессе, а также через российскую агентуру.

Ни в одном из случаев не было предпринято действий по изобличению получателей и прекращению подобной банковской схемы.

До революции эти схемы поддерживали спецслужбы и сотрудники банковской сферы Украины, находившихся под влиянием внедренных агентов России. В настоящий момент такая схема продолжает работать. Причина – в коррумпированности государственных структур банковского сектора Украины.

По существующему порядку противостоять этому призваны три барьера противодействия нелегальным финансовым операциям.

1. В каждом украинском банке находится служба финансового мониторинга. Она призвана отслеживать суммы переводов, превышающие 50.000 гривен и любые подозрительные операции.

2. Государственная служба финансового мониторинга. Сюда стекаются данные о подозрительных операциях из банков.

3. Национальный банк должен принимать меры как в отношении банков, допускающих нарушения, так и осуществлять регуляторную политику по блокированию подобных схем.

После этого на нарушения должна реагировать Служба безопасности Украины.

Эти барьеры не срабатывают. Банки скрывают противозаконные операции клиентов, не сообщают в Госфинмониторинг, поскольку банк потеряет клиентов и прибыль. Госфинмониторинг и Нацбанк также знают о происходящем, но покрывают такие схемы. Они делали это раньше по указанию из Кабинета министров и Администрации Президента, сегодня они не реагируют из-за взяток от коммерческих банков.

В свою очередь, офицеры спецслужб не всегда имеют должную квалификацию, чтобы выявить проблему. А служба Финмониторинга умело скрывает подобные факты, используя программное обеспечение. Например, чтобы «не заметить», что тысячи людей отправляют незначительные суммы на одно имя в одном или нескольких отделениях банка, достаточно деактивировать в программном обеспечении банка функцию «отслеживать по имени получателя».

Для того, чтобы подобная схема прекратила работать, требуется вмешательство межгосударственной службы Финмониторинга и давление на Нацбанк Украины со стороны международных партнеров. В качестве адекватной правоохранительной службы, наименее подверженной коррупции, которая может решить эту проблему стоит рассмотреть военную прокуратуру Украины.

В целом, по мнению работников банковской системы, сегодня не существует проблем с финансированием сепаратистов. Самый простой способ – платежи за поставку продукции и услуг из России. Это схема аналогична оффшорным расчетам. Далее эти платежи переводят в наличные средства или осуществляют ими платежи от имени российских компаний. Это совершенно легальная форма расчетов, ведь расчеты с Россией не запрещены.

В последнее время появилась новая форма транзакций валюты и электронных денег, которые сложно отследить. На рынок вышла компания LeoGaming с сервисом LeoGaming Pay. В последнее время она проводит рекламную кампанию в украинских медиа и предлагает различные способы перевода средств со всего мира. Система сотрудничает с государственным украинским «Укргазбанком». Она выгодно отличается от других систем еще и тем, что предлагает комиссию всего 0,8% +2,5 грн (10 центов) от суммы перевода.

Обращает внимание то, что новый платежный сервис возглавила 30-летняя одесситка Алена Дегрик (Шевцова). В 2014 году она выдвигалась в украинский парламент от партии «Сильная Украина» (председатель – Сергей Тигипко). Тигипко был близок с «Партией регионов» Виктора Януковича. Кроме того, Дегрик считают неофициальной женой экс-главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова во времена президентства Януковича. Насиров находится в розыске за масштабные хищения. На их общего ребенка он перевел около 120 млн. долларов из похищенных средств.

Компания является фигурантом нескольких судебных процессов и уголовных производств. Так, одно из них инициировано Генеральной прокуратурой Украины. В нем утверждается о схеме по отмыванию средств рядом компаний, использующих платежные системы «Webmoney», «Яндекс.Деньги», «QIWI Wallet», «Wallet one». Leo Gamingpay совместно с рядом родственных компаний ежедневно оперирует суммами, эквивалентными 800 тысяч долларов США.