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Киевский полицейский подстрелил мошеника

20 августа 2018 | 14:24

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В Киеве во дворе дома по улице Маршала Жукова полицейский 6 раз выстрелил в вымогателя, который требовал у правоохранителя 5 тысяч долларов. Пострадавшего госпитализировали медики.


Старший лейтенант полиции рассказал, что ему позвонил неизвестный и сообщил, что его сын попал в беду и для "решения вопроса" необходимо заплатить 5 тысяч долларов. Однако пикантность ситуации заключалась в том, что у полицейского нет никакого сына.  
 
Через некоторое время в дверь правоохранителя позвонил вымогатель. Полицейский достал травматический пистолет и пытался задержать неизвестного, но тот дал отпор и напал на старлея.  
 
Нападавший стал убегать, но получил шесть пуль. От ранений он упал на газоне, где его и забрали медики. Подробности инцидента устанавливаются.

 
 
Досье


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