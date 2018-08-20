Киевский полицейский подстрелил мошеника

20 августа 2018 | 14:24

В Киеве во дворе дома по улице Маршала Жукова полицейский 6 раз выстрелил в вымогателя, который требовал у правоохранителя 5 тысяч долларов. Пострадавшего госпитализировали медики.

Старший лейтенант полиции рассказал, что ему позвонил неизвестный и сообщил, что его сын попал в беду и для "решения вопроса" необходимо заплатить 5 тысяч долларов. Однако пикантность ситуации заключалась в том, что у полицейского нет никакого сына.



Через некоторое время в дверь правоохранителя позвонил вымогатель. Полицейский достал травматический пистолет и пытался задержать неизвестного, но тот дал отпор и напал на старлея.



Нападавший стал убегать, но получил шесть пуль. От ранений он упал на газоне, где его и забрали медики. Подробности инцидента устанавливаются.