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Киевский полицейский подстрелил мошеника
20 августа 2018 | 14:24
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В Киеве во дворе дома по улице Маршала Жукова полицейский 6 раз выстрелил в вымогателя, который требовал у правоохранителя 5 тысяч долларов. Пострадавшего госпитализировали медики.
Старший лейтенант полиции рассказал, что ему позвонил неизвестный и сообщил, что его сын попал в беду и для "решения вопроса" необходимо заплатить 5 тысяч долларов. Однако пикантность ситуации заключалась в том, что у полицейского нет никакого сына.
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