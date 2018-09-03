|
У Києві шукатимуть найкращий туалет
03 сентября 2018 | 15:41
распечатать комментарии [0] добавить в
До свого дня народження Музей Історії Туалету 5 вересня 2018 року о 15.00 проводить презентацію нового проекту «Найкраща туалетна кімната «BEST WC». «Найкраща туалетна кімната «BEST WC» - перша всеукраїнська система рейтингів оцінювання туалетних кімнат в громадських закладах України з можливістю залучення міжнародних незалежних еко-оцінювачів, мета якої стимулювати громадські заклади до підвищення рівня обслуговування відвідувачів та привернути увагу світової спільноти до сучасних послуг в українських закладах.
Програма розроблена Музеєм Історії Туалету та присвячена Всесвітньому дню туалету 19 листопада, який згідно резолюції (A/RES/67/291) «Санітарія для всіх» Генеральної асамблеї ООН у 2013 році офіційно визнаний Всесвітнім днем туалету (World Toilet Day).
Проект «Найкраща туалетна кімната «BEST WC» офіційно стартує у вересні 2018 року як щорічний конкурс серед громадських закладів в Україні, туалети яких відкриті для відвідувачів: 1. Готелі, ресторани та кафе 2. Театри, кінотеатри, виставкові комплекси та торговельні центри 3. Громадські приймальні 4. Громадські вбиральні.
Оцінювання туалетних кімнат відбуватиметься за критеріями досконалості туалетних приміщень і відповідності сучасним нормам санітарії та гігієни. Відповідно до рівня надання послуг Заклад отримує оцінку від «5» до «1» зірки, яка підкріплюється сертифікатом та емблемою від Організатора. Нагородження переможців та учасників відбуватиметься 19 листопада кожного року у Всесвітній день туалету.
В подальшому, незалежні експерти мають право перевірити рівень послуг щодо отриманою офіційної оцінки. Це дозволить залучитися Україні до вирішення питань щодо права людини цивілізований туалет, які активно підтримуються світовою спільнотою.
Запрошуються всі небайдужі ЗМІ на презентацію проекту для ознайомлення та інформування громадськості щодо підняття рівня туалетної культури в Україні. Просимо вас сповістити про присутність на заході за тел.. 067-463-25-24 або на e-mail: [email protected] Місце проведення презентації: Музей Історії Туалету, Київ, вул.. Рибальська, 22 (БЦ «Башта №5») Дата: 05.08.18 о 15.00 Програма: 1. Ознайомча екскурсія в Музеї Історії Туалету про розвиток туалетної культури від стародавніх часів до сьогодення 2. Презентація проекту «Найкраща туалетна кімната «BEST WC» 3. Фуршет
также читайте
[20.08.2018]
[13.08.2018]
|
Загрузка...
по теме
Осенью депутаты могут лишиться неприкосновенности
03. 09. 2018 | 17:21
Второерассмотрение законопроекта о снятии депутатской неприкосновенности ориентировочно состоится в октябре — начале ноября. Об этом во время брифинга заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.
Закрылась культовая альтернативная нью-йоркская газета The Village Voice
03. 09. 2018 | 10:22
Популярная нью-йоркская еженедельная газета The Village Voice закрылась после более шести десятков лет еженедельного выхода в печать. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание The New Yorker и ряд американских телеканалов.
Органиатору покушения на Бабченко дали 4,5 года
03. 09. 2018 | 10:17
Голосеевский районный суд Киева после сделки со следствием приговорил Бориса Германа, обвиняемого в организации попытки убийства в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко, к 4, 5 годам лишения свободы, сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.
Волкер: США готовы расширить поставки оружия Украине
03. 09. 2018 | 10:11
США готовы расширить поставки оружия Украине, чтобы усилить ее военно-морские и воздушные силы в условиях продолжения российской агрессии. Об этом заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью изданию The Guardian, опубликованном в субботу.
Экокатастрофа на крымском заводе и Крым без воды
03. 09. 2018 | 09:30
Российская оккупационная власть Крыма пытается использовать последствия экологической катастрофы на севере Крыма в качестве аргумента в пользу возобновления подачи воды из Днепра. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»