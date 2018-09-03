У Києві шукатимуть найкращий туалет

03 сентября 2018 | 15:41

До свого дня народження Музей Історії Туалету 5 вересня 2018 року о 15.00 проводить презентацію нового проекту «Найкраща туалетна кімната «BEST WC». «Найкраща туалетна кімната «BEST WC» - перша всеукраїнська система рейтингів оцінювання туалетних кімнат в громадських закладах України з можливістю залучення міжнародних незалежних еко-оцінювачів, мета якої стимулювати громадські заклади до підвищення рівня обслуговування відвідувачів та привернути увагу світової спільноти до сучасних послуг в українських закладах.

Програма розроблена Музеєм Історії Туалету та присвячена Всесвітньому дню туалету 19 листопада, який згідно резолюції (A/RES/67/291) «Санітарія для всіх» Генеральної асамблеї ООН у 2013 році офіційно визнаний Всесвітнім днем туалету (World Toilet Day).

Проект «Найкраща туалетна кімната «BEST WC» офіційно стартує у вересні 2018 року як щорічний конкурс серед громадських закладів в Україні, туалети яких відкриті для відвідувачів: 1. Готелі, ресторани та кафе 2. Театри, кінотеатри, виставкові комплекси та торговельні центри 3. Громадські приймальні 4. Громадські вбиральні.

Оцінювання туалетних кімнат відбуватиметься за критеріями досконалості туалетних приміщень і відповідності сучасним нормам санітарії та гігієни. Відповідно до рівня надання послуг Заклад отримує оцінку від «5» до «1» зірки, яка підкріплюється сертифікатом та емблемою від Організатора. Нагородження переможців та учасників відбуватиметься 19 листопада кожного року у Всесвітній день туалету.

В подальшому, незалежні експерти мають право перевірити рівень послуг щодо отриманою офіційної оцінки. Це дозволить залучитися Україні до вирішення питань щодо права людини цивілізований туалет, які активно підтримуються світовою спільнотою.

Запрошуються всі небайдужі ЗМІ на презентацію проекту для ознайомлення та інформування громадськості щодо підняття рівня туалетної культури в Україні. Просимо вас сповістити про присутність на заході за тел.. 067-463-25-24 або на e-mail: [email protected] Місце проведення презентації: Музей Історії Туалету, Київ, вул.. Рибальська, 22 (БЦ «Башта №5») Дата: 05.08.18 о 15.00 Програма: 1. Ознайомча екскурсія в Музеї Історії Туалету про розвиток туалетної культури від стародавніх часів до сьогодення 2. Презентація проекту «Найкраща туалетна кімната «BEST WC» 3. Фуршет