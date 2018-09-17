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CNN: миллиардер Марк Бениофф купит журнал Time за 190 млн долларов
17 сентября 2018 | 10:27
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Американский предприниматель, филантроп и генеральный директор корпорации Salesforce Марк Бениофф с супругой покупают журнал Time за 190 млн долларов США у медийного конгломерата Meredith. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телекомпанию CNN.
“Бениоффы будут владеть журналом Time как семейным капиталовложением, — приводит телекомпания слова главного редактора Эдварда Фелсенталя. — Хотя Марк и Линн не будут заниматься конкретно нашим бизнесом, мы считаем, что нам очень повезло располагать их напутствием и наставничеством на пути построения новой компании”.
Сделку предполагается закрыть через 30 дней, уточнила телекомпания.
В прошлом году Meredith приобрел за 2,8 млрд долл. издательскую компанию Time Inc., которой принадлежат десятки СМИ, в том числе журналы Time, Fortune и People. По сведениям газеты The New York Times, в сделке участвовали миллиардеры братья Чарльз и Дэвид Кохи. Meredith получила от принадлежащих им структур около 650 млн долларов незадолго до сделки.
Напомним, рыночная стоимость акций крупнейшей в мире по обороту американской компании, продающей товары и услуги через Интернет Amazon на бирже NASDAQ достигла 1 трлн долларов США.
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