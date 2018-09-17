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Российских шпионов заподозрили в атаке на WADA

17 сентября 2018 | 10:39

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Швейцарская прокуратура заподозрила двух россиян, арестованных этой весной в Гааге по подозрению в шпионаже, в причастности к кибератаке против офиса Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Луизиане. Об этом сообщает газета NRC Handelsblad.


По информации издания, это те же самые люди, которые были задержаны в Нидерландах после попытки получить данные из лаборатории в швейцарском городе Шпиц. 


Исследовательский центр участвовал в расследовании химических атак в Сирии, а также работал над делом об отравлении в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Обстоятельства задержания и личности подозреваемых не раскрываются. По данным агентства, в операции по задержанию предполагаемых шпионов участвовали швейцарские, нидерландские и британские спецслужбы.


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