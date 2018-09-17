|
Российских шпионов заподозрили в атаке на WADA
17 сентября 2018 | 10:39
распечатать комментарии [0] добавить в
Швейцарская прокуратура заподозрила двух россиян, арестованных этой весной в Гааге по подозрению в шпионаже, в причастности к кибератаке против офиса Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Луизиане. Об этом сообщает газета NRC Handelsblad.
По информации издания, это те же самые люди, которые были задержаны в Нидерландах после попытки получить данные из лаборатории в швейцарском городе Шпиц.
Исследовательский центр участвовал в расследовании химических атак в Сирии, а также работал над делом об отравлении в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обстоятельства задержания и личности подозреваемых не раскрываются. По данным агентства, в операции по задержанию предполагаемых шпионов участвовали швейцарские, нидерландские и британские спецслужбы.
также читайте
[14.09.2018]
[14.09.2018]
[14.09.2018]
|
Загрузка...
по теме
Беглому Онищенко отказали в германской визе
17. 09. 2018 | 10:44
У беглого народного депутата Александра Онищенко возникли проблемы с получением визы в Германии.
Южная Корея спустила на воду первую собственную субмарину с анаэробной установкой
17. 09. 2018 | 10:28
Компания Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering спустила на воду первую дизель-электрическую подводную лодку с анаэробной энергетической установкой, полностью спроектированную в Южной Корее. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Defense Aerospace.
CNN: миллиардер Марк Бениофф купит журнал Time за 190 млн долларов
17. 09. 2018 | 10:27
Американский предприниматель, филантроп и генеральный директор корпорации Salesforce Марк Бениофф с супругой покупают журнал Time за 190 млн долларов США у медийного конгломерата Meredith. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телекомпанию CNN.
Ford готовит доступный электромобиль с запасом хода 480 км
15. 09. 2018 | 08:41
В 2020 году Ford выведет на мировой рынок доступный кроссовер с электрической силовой установкой. А к 2022 году в модельном ряду американской компании будет уже 16 электрокаров.
Прокурор САП попросил суд избрать для Омеляна залог в сумме 5 млн грн
14. 09. 2018 | 12:20
Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Валентин Мусияка попросил суд избрать для министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна меру пресечения в виде залога в размере 5 млн грн. Соответствующее ходатайство прокурор заявил во время заседания в Соломенском районном суде Киева, передает корреспондент УНН.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»